WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty
Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty

TUR WTA 125 Antalya 2 – Semifinali – terra

Center Court – ore 09:00
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs (3) Moyuka Uchijima JPN Inizio 09:00
Oleksandra Oliynykova [1]
0
6
6
0
Moyuka Uchijima [3]
0
4
4
0
Vincitore: Oliynykova
Estelle Cascino FRA / Nicole Fossa Huergo ARG vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Non prima 11:00 F

Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0
7
3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
5
3
Katarzyna Kawa
0
5
2
0
Anhelina Kalinina
0
7
6
0
Vincitore: Kalinina
