Indian Wells 1000 | Hard | $9415725
WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
07/03/2026 08:00 Nessun commento
WTA 125 Antalya 2 – Semifinali – terra
Center Court – ore 09:00
(1) Oleksandra Oliynykova vs (3) Moyuka Uchijima Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
0
6
6
0
Moyuka Uchijima [3]•
0
4
4
0
Vincitore: Oliynykova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Moyuka Uchijima
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
5-4 → 6-4
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
3-4 → 4-4
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
2-4 → 3-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
15-40
4-3 → 5-3
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
2-1 → 3-1
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch Non prima 11:00 F
WTA Antalya 125 #2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo•
0
7
3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
3-3
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 7-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
15-40
5-5 → 6-5
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
0-40
2-1 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
WTA Antalya 125 #2
Katarzyna Kawa
0
5
2
0
Anhelina Kalinina•
0
7
6
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anhelina Kalinina
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
1-3 → 1-4
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
5-6 → 5-7
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
4-5 → 5-5
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
15-40
4-4 → 4-5
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
3-4 → 4-4
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
2-3 → 3-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
2-2 → 2-3
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Katarzyna Kawa
0-30
0-40
15-40
1-1 → 1-2
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
