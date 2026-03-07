Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 07 Marzo 2026

07/03/2026 08:49 4 commenti
Michele Ribecai nella foto - Foto Antonio Milesi
POR M25 Faro 30000 – Semi-final
[3] Michele Ribecai ITA vs Joao Domingues POR Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare




GRE M15 Heraklion 15000 – Semi-final
Ryan Colby USA vs Lorenzo Angelini ITA ore 12:00
ITF M15 Heraklion - 2026-03-01T00:00:00Z
Ryan Colby
4
1
Lorenzo Angelini
6
6
Mostra dettagli




FRA M15 Poitiers 15000 – Semi-final
[4] Maxence Beauge FRA vs Leonardo Rossi ITA ore 15:00
Il match deve ancora iniziare




TUN W35 Monastir 30000 – Semi-final
[3] Eva Guerrero alvarez ESP vs Noemi Basiletti ITA ore 10:00
ITF W35 Monastir - 2026-03-01T00:00:00Z
Noemi Basiletti
0
6
1
5
Eva Guerrero Alvarez
30
0
6
6
Mostra dettagli




EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[1] Camilla Zanolini ITA vs Ma Ruoxi CHN ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Camilla Zanolini
6
6
Ma RuoXi
1
1
Mostra dettagli




MEX W15 Huamantla 15000 – Semi-final
Maya Iyengar USA vs [2] Miriana Tona ITA ore 17:00
Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Albo 07-03-2026 11:48

Grandissimo Angelini,bene così,in attesa di Ribecai in un itf25 e Rosso nel 15

 4
Paky 71 07-03-2026 11:45

Angelini nome nuovo. Bravo il nostro giovane ventenne, ottima finale per lui. Aveva fatto bene già a fine 2025. Avanti così.
Ora forza Ribecai (non facile) e forza le nostre ragazze.

 3
Vasco90 07-03-2026 11:44

Benissimo angelini

 2
Henry (Guest) 07-03-2026 10:01

Ribecai contro quello che ha”stirato”Arnaboldi… 🙄

 1
