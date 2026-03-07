Indian Wells 1000 | Hard | $9415725 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 07 Marzo 2026
07/03/2026 08:49 4 commenti
M25 Faro 30000 – Semi-final
[3] Michele Ribecai vs Joao Domingues Non prima delle 13:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Heraklion 15000 – Semi-final
Ryan Colby vs Lorenzo Angelini ore 12:00
ITF M15 Heraklion - 2026-03-01T00:00:00Z
Ryan Colby
4
1
Lorenzo Angelini
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Lorenzo Angelini
0-15
15-15
30-15
40-15
1-5 → 1-6
Ryan Colby
0-15
0-30
0-40
1-4 → 1-5
Lorenzo Angelini
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Ryan Colby
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Lorenzo Angelini
0-15
15-15
15-30
15-40
0-2 → 1-2
Ryan Colby
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Lorenzo Angelini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Ryan Colby
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Lorenzo Angelini
15-0
30-0
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Ryan Colby
15-0
15-15
30-15
40-30
3-4 → 4-4
Lorenzo Angelini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ryan Colby
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Lorenzo Angelini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Ryan Colby
0-15
15-15
15-30
15-40
2-1 → 2-2
Lorenzo Angelini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Ryan Colby
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Lorenzo Angelini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
M15 Poitiers 15000 – Semi-final
[4] Maxence Beauge vs Leonardo Rossi ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Monastir 30000 – Semi-final
[3] Eva Guerrero alvarez vs Noemi Basiletti ore 10:00
ITF W35 Monastir - 2026-03-01T00:00:00Z
Noemi Basiletti•
0
6
1
5
Eva Guerrero Alvarez
30
0
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Noemi Basiletti
0-15
0-30
5-6
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Noemi Basiletti
0-15
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Eva Guerrero Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
15-40
5-2 → 5-3
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Eva Guerrero Alvarez
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Eva Guerrero Alvarez
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Noemi Basiletti
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Eva Guerrero Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Eva Guerrero Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Noemi Basiletti
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
Eva Guerrero Alvarez
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
4-0 → 5-0
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
2-0 → 3-0
Eva Guerrero Alvarez
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
W15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[1] Camilla Zanolini vs Ma Ruoxi ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Camilla Zanolini
6
6
Ma RuoXi
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Camilla Zanolini
15-0
30-15
40-15
5-1 → 6-1
Ma RuoXi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Ma RuoXi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Camilla Zanolini
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Ma RuoXi
0-15
15-15
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Camilla Zanolini
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Ma RuoXi
15-0
30-0
40-15
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Camilla Zanolini
15-0
30-0
40-0
40-15
4-1 → 5-1
Ma RuoXi
0-15
15-15
15-30
15-40
3-1 → 4-1
Camilla Zanolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ma RuoXi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Camilla Zanolini
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Ma RuoXi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
W15 Huamantla 15000 – Semi-final
Maya Iyengar vs [2] Miriana Tona ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Grandissimo Angelini,bene così,in attesa di Ribecai in un itf25 e Rosso nel 15
Angelini nome nuovo. Bravo il nostro giovane ventenne, ottima finale per lui. Aveva fatto bene già a fine 2025. Avanti così.
Ora forza Ribecai (non facile) e forza le nostre ragazze.
Benissimo angelini
Ribecai contro quello che ha”stirato”Arnaboldi… 🙄