Masters 1000 Indian Wells: Lorenzo Musetti al rientro stecca all’esordio

Brutto rientro per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro, al primo match dopo l’infortunio all’adduttore che lo aveva costretto al ritiro agli Australian Open, esce di scena al secondo turno sconfitto nettamente dall’ungherese Márton Fucsovics con il punteggio di 7-5 6-1.

Una partita complicata fin dall’inizio per il toscano, apparso poco brillante e spesso in ritardo negli spostamenti. Il match si è indirizzato subito nel primo turno di servizio di Musetti, compromesso da due doppi falli che hanno consegnato il break iniziale al magiaro. Fucsovics è volato rapidamente sul 4-1, salvo poi concedere un passaggio a vuoto che ha permesso a Musetti di rientrare fino al 5 pari.

Da quel momento però la partita è cambiata definitivamente. L’ungherese ha alzato il livello del proprio tennis, mentre Musetti ha progressivamente perso ritmo ed energie. Sette giochi consecutivi hanno indirizzato il match nelle mani di Fucsovics, che nel secondo set si è portato rapidamente sul 5-0, procurandosi già due match point. Musetti ha evitato il bagel con un guizzo d’orgoglio, ma non ha potuto impedire la chiusura del match.

Ottima la prestazione dell’ungherese, autore di un tennis solido e aggressivo. Fucsovics ha preso spesso in mano lo scambio, verticalizzando il gioco e attaccando appena possibile, soprattutto sulla seconda di servizio dell’azzurro. Il magiaro ha concesso pochissimo e ha gestito con autorità i propri turni di battuta.

Per Musetti, invece, una serata difficile: poca energia, molti errori da fondo campo e ritmo partita inevitabilmente limitato dopo un mese e mezzo di stop. Il toscano ha commesso numerosi errori gratuiti e non è mai riuscito a imporre la propria varietà di gioco contro la pressione costante dell’avversario.

Per Fucsovics si tratta di un risultato importante: l’ungherese non vinceva due partite consecutive nello stesso torneo dal Winston-Salem dello scorso anno.

I problemi di Musetti oggi erano chiari e si possono riassumere in due parole: ritmo e condizione. Un mese e mezzo senza competizioni lascia tracce evidenti, e il rientro su un palcoscenico Masters 1000 contro un avversario solido e motivato è una prova durissima. Il dritto, che normalmente è la sua arma offensiva principale, ha funzionato a singhiozzo: troppo spesso corto, troppo spesso in corridoio (almeno dieci errori con quel fondamentale nel solo primo set).

Fucsovics, dal canto suo, ha giocato un tennis di grande qualità per il suo standard: servizio efficace, dritto potente e direzionato, pochissimi errori gratuiti (7 in tutto il match). Il 34enne di Budapest non vinceva due partite di fila nello stesso torneo da Winston-Salem 2025, dove conquistò il suo terzo titolo in carriera. Oggi si è guadagnato il terzo turno con pieno merito, mettendo a segno la sua quarta vittoria in carriera contro un top 10.

Per Musetti c’è poco da drammatizzare, ma molto su cui lavorare. Il tennis non si dimentica in sei settimane, e le sue qualità sono intatte. Ma ritmo di gioco e tenuta fisica si riconquistano solo scendendo in campo. La stagione sulla terra rossa — il suo terreno prediletto — è ancora lontana. Il lavoro inizia da domani.

Il ritorno in campo di Musetti, comunque, era inevitabilmente un passaggio delicato. Dopo un lungo stop per infortunio, ritrovare subito il livello competitivo non è semplice. Il numero cinque del mondo dovrà ora lavorare per recuperare ritmo partita e condizione fisica. Il tennis non si dimentica: serviranno tempo, pazienza e lavoro per ritrovare la forma mostrata a Melbourne.

I protagonisti

Lorenzo Musetti — n. 5 ATP, 24 anni

Il rientro più atteso: Musetti torna in campo dopo il dolorosissimo ritiro nei quarti dell’Australian Open contro Djokovic, in vantaggio di due set, costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio all’adduttore della coscia destra. Ha saltato tutta la stagione di febbraio — Buenos Aires, Rio, Acapulco — e ora riparte da Indian Wells. Le sue parole alla vigilia: “Arrivo a Indian Wells con un nuovo sorriso e tanta voglia di ritrovare il gran tennis che stavo giocando in Australia.”

Ultimi risultati: Stagione 2026: 7 vinte, 2 perse. Agli Australian Open aveva battuto Collignon, Sonego, Machac e Fritz prima del ritiro con Djokovic (4-6 3-6 3-1 rit.).

A Indian Wells: È accreditato della 5ª testa di serie e usufruisce del bye al primo turno.

Marton Fucsovics —Ungherese n. 56 ATP, 34 anni

Fisico imponente, gran picchiatore da fondo, rapido e potente soprattutto sul duro. Tre titoli in carriera: Ginevra 2018, Bucarest 2024 e Winston-Salem 2025. Ha perso due finali, tra cui quella di Rotterdam 2021 contro Rublev (ATP 500). Best ranking: n. 31 nel marzo 2019.

Carriera con numeri quasi speculari: 182 vittorie e 180 sconfitte. Ha battuto solo tre top 10 in carriera: Medvedev (2020), Rublev (2021) e Fritz (2023). Nelle ultime due stagioni è stato quasi sempre assente dai main draw dei Masters 1000.

A Indian Wells: Tornato in California dopo tre anni — la sua ultima volta era il 2023, quando raggiunse gli ottavi di finale, suo miglior risultato nel torneo. Ha superato il primo turno battendo l’australiano O’Connell 7-5 6-3.

Precedenti: Nessuno. Primo confronto diretto in assoluto tra i due.

La cronaca

1.set Musetti ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere. Sbaglia sotto rete Lorenzo 30-0. A rete Musetti esce il passante di Fucsovics 30-15. Esce il dritto di Musetti 1-0. Doppio fallo Musetti 15 pari. Brutto dritto di Lorenzo 15-30. Manovra bene Fucsovics da fondo sbaglia Musetti due palle break 15-40. Secondo doppio fallo del game, inizia in salita per Musetti 0-2. Scambio duro, Lorenzo tiene e chiude con il dritto 0-15. Verticalizza con il dritto il 56 del mondo 15 pari. Da fondo domina Fucsovics, Musetti troppa fretta, l’ungherese conferma il break 3-0. Rovescio vincente da fondo per Fucsovics 0-15. Palla corta vincente di Musetti 15 pari. Esce la volée dell’ungherese 40-15. Risposta vincente 40-30. Musetti smuove con il dritto incrociato. Primo game per il toscano 1-3. Passante stupendo di Musetti 0-15.Prima vincente 15 pari. Ancora un passante di Musetti, con Fucsovics che attacca non appena può 30 pari. Domina da fondo L’ungherese, un po’ corto Lorenzo 40-30. Servizio e dritto Fucsovics vola 4-1. Sempre impreciso con il dritto Musetti 15-30. Per fortuna l’ungherese sbaglia un facile dritto 30 pari. Bene a rete Lorenzo 40-30. Musetti resta in scia 2-4. Fuori il rovescio in corsa del n.5 del mondo, 15-0. Gran punto di Fucsovics 30-15. Risposta fuori 40-15. Doppio fallo anche per il magiaro 40-30. Sbaglia il dritto Fucsovics parità. Ancora un errore con il dritto, palla break per Musetti. Passante sui piedi di Lorenzo, controbreak 4-3. Mette fuori il dritto Musetti che è al nono errore con questo fondamentale 0-15. Domina lo scambio Fucsovics che sbaglia a campo aperto 15 pari. Bene Musetti ottima prima 30-15. Ottima seconda 40-15.Ancora un dritto in corridoio 40-30. Fantastico lungolinea 4-4. Fuori il rovescio di Musetti 15-0. A rete l’ungherese 30-0. Dritto profondo del toscano, Fucsovics sbaglia 30-15. Tiene il turno di battuta l’ungherese 5-4. Musetti serve per restare nel set. Palla corta perfetta di Lorenzo 15-0.Serve and volley di Lorenzo che tiene il servizio a zero 5-5. Gioco a zero anche per Fucsovics che guadagna il tie-break 6-5. Fuori misura con il dritto Musetti 15 pari. A rete Fucsovics che attacca sulla seconda, Ottima volée 15-30. Brutto rovescio di Lorenzo che colpisce male 15-40, due set point Fucsovics. Prima vincente un set-point annullato 30-40. Sbaglia direzione Musetti, Fucsovics gioca passante difficile da gestire, Musetti mette fuori la volée, primo set per l’ungherese 7-5.

2.set Al servizio Fucsovics. Un errore di dritto per Musetti 15 pari. Un’ottima prima 30-15. Ancora una prima al centro 40-15. Splendido rovescio del toscano 40-30. Finalmente un dritto profondo 40-40. Risposta che mette in difficoltà l’ungherese palla break Musetti. Ace, parità. Dritto a sventaglio Musetti sbaglia il rovescio in back. Prima vincente Marton Fucsovics inizia bene la seconda partita 1-0. Fermo in uscita dal servizio Musetti che subisce l’aggressività di Fucsovics 15-40, due palle break. Prima vincente 30-40. Seconda tenera, Fucsovics spara con il dritto che esce, parità. Esce il rovescio di Lorenzo palla break. Aggredisce la seconda l’ungherese, errore di rovescio di Lorenzo, secondo break consecutivo subito da Musetti 0-2. Fucsovics continua a macinare con l servizio 15-0. L’ungherese serve benissimo 30-0. Gioco a zero per Fucsovics che prende il volo 3-0. Male da fondo Lorenzo che sembra a corto di energie. Molta fretta da parte di Lorenzo che subisce il gioco di Fucsovics 15-40, due palle per il doppio break. Entra la prima 30-40. A rete Lorenzo parità. Tre prime e tre punti vantaggio Lorenzo. Ancora un errore con il rovescio parità. In ritardo Lorenzo messo sotto pressione da Fucsovics, palla break. Musetti prova a comandare, ma l’ungherese difende benissimo. Doppio break, sei giochi consecutivi 0-4. Partita compromessa. Rovescio vincente di Lorenzo 0-15. Lascia andare il dritto Lorenzo 0-30. Buona prima di Fucsovics 15-30. Sbaglia il dritto Lorenzo 30 pari. Ancora una prima vincente per l’ungherese 40-30. Ancora una prima 5-0. Lorenzo serve per restare nel match. Va avanti Lorenzo ma da 40-0 sbaglia due rovesci, vincente dell’ungherese 40 pari. Demi volée corta di Musetti, match point Fucsovics. Attacca con il dritto Lorenzo, parità. Attacca sulla risposta l’ungherese, ancora un match-point. Servizio e dritto, annulla Musetti. A rete Musetti che alla fine riesce a tenere un turno di battuta 1-5. Impeccabile al servizio Fucsovics che torna a match-point 40-15. Ace 6-1. Per Fucsovics che ottiene la quarta vittoria contro un top-10.

