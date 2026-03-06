Luciano Darderi: “Con papà ci capiamo sempre più e abbiamo fiducia. Allenarsi con Sinner? Si impara tanto, ha una velocità di palla diversa”

Luciano Darderi non ha alcuna voglia di sedersi sugli allori ma anzi spinge al massimo sfruttando le ore di allenamento in campo insieme a campioni come Jannik Sinner, momenti che ritiene indispensabili per apprendere e migliorare ulteriormente. Il tutto sotto gli occhi vigili di papà Gino che, con gli anni, apprezza sempre di più sia come coach che come padre. Il classe 2002 nato a Villa Gesell (Argentina) è delle note più liete di questa prima parte di 2026 in casa Italia. Dopo un ottimo 2025 con tre titoli ATP portati a casa, Darderi è partito molto bene sul piano tecnico in Australia e ha sfruttato al meglio la breve Gira Sudamericana, con la finale di Buenos Aires e quindi il fresco titolo vinto a Santiago. Risultati che l’hanno issato al n.21 del ranking ATP e soprattutto lo confermano come tennista potente, solido, sempre più completo e competitivo anche sui campi in duro. Proprio ad Indian Wells si sta allenando con Sinner, dopo le sessioni già svolte nella off-season a Dubai. I due si frequentano spesso nelle fasi precedenti all’inizio dei tornei, e queste ore di allenamento col n.2 al mondo sono oro per Luciano, come ha confessato a Sky Sport.

“È sempre un piacere allenarsi con Jannik, per questo lo ringrazio per ogni occasione nella quale posso allenarmi con lui”, afferma Darderi. “Si impara sempre qualcosa. Ci siamo allenati insieme un’oretta e mezza e avere questo tipo di allenamenti prima delle partite con gente come lui è bello”.

Curiosa la situazione vissuta da Luciano nell’area di training di Indian Wells: condivideva il campo con Sinner e in quello accanto c’era… Alcaraz! Il massimo che si possa chiedere oggi nel mondo del tennis maschile. Cosa li rende unici, diversi e migliori? “La loro velocità di palla è diversa” afferma Darderi, “fanno tutto meglio degli altri. Bisogna abituarsi per stargli dietro. Alla velocità che ha tenuto nel primo set non riuscivo ancora ad adattarmi, nel secondo set è andata un pochino meglio, però ovviamente è allenamento. Uno si prepara, prova dei colpi, alla fine è davvero bello stare di fianco ad Alcaraz e allo stesso tempo allenarmi con Jannik. Vivere questo momento per me è qualcosa di bello”.

Il discorso poi vira sul rapporto col padre Gino, coach fin da quando era piccolo. Una situazione non semplice facile da gestire e che in passato ha creato qualche frizione tra i due, ma col tempo il loro rapporto è molto migliorato. “Avere un padre coach? Quando ero più piccolo c’erano più contro perché a volte uno non vuole sentire il papà da tutte le parti, ritrovarlo a casa, e in campo… Ma adesso ci stiamo capendo un po’ meglio. Anche se a volte mi arrabbio in campo con lui ma non è colpa sua! Lui poverino sopporta delle cose che faccio in campo (sorride). I pro di questa situazione è che abbiamo tanta fiducia uno nell’altro e ci capiamo molto bene, sono tanti anni insieme, e questa è una cosa che si riflette positivamente anche nelle partite”.

Testa di serie n.20 al Masters 1000 di Indian Wells, Darderi esordirà sabato contro l’australiano Rinky Hijikata, che la scorsa notte ha battuto Francesco Maestrelli. Ci sono due precedenti contro Luciano, entrambi vinti dall’italiano tra Roland Garros 2024 e US Open 2025, senza cedere un set. In caso del passaggio del turno, Luciano potrebbe trovare Bublik.

