Lilli Tagger sorpresa a Indian Wells: prima vittoria in un WTA 1000

Bastano due giorni di tabellone principale per far emergere uno dei nomi più interessanti del BNP Paribas Open femminile. La protagonista è la giovane austriaca Lilli Tagger, appena 18 anni e allenata da Francesca Schiavone, che ha conquistato la sua prima vittoria in un torneo WTA 1000.

La promessa del tennis austriaco ha superato la francese Varvara Gracheva con un convincente 6-2 6-4, mostrando grande personalità nonostante la poca esperienza a questo livello.

Dalla vittoria junior al salto tra le grandi

La crescita di Tagger è stata rapidissima. Solo lo scorso anno la giovane austriaca competeva ancora nel circuito junior, dove ha conquistato il titolo al Roland Garros Junior Championships.

Da allora il suo rendimento è stato impressionante: arriva infatti a Indian Wells con 10 vittorie nelle ultime 11 partite, segnale di un momento di forma molto positivo.

Ora la sfida con Sakkari

Il prossimo ostacolo sarà molto più impegnativo. Al secondo turno Tagger affronterà infatti la greca Maria Sakkari, una delle giocatrici più solide del circuito.

Per la diciottenne austriaca sarà una prova importante per capire fin dove può spingersi in questo torneo. Ma dopo il brillante esordio, la nuova sorpresa di Indian Wells sembra pronta a provarci ancora.





Marco Rossi