Emma Raducanu, Arthur Fils e Venus Williams: storie diverse da Indian Wells. Raducanu: “È stato Roig a chiudere la collaborazione”

Il BNP Paribas Open non è solo tennis giocato, ma anche il luogo in cui emergono retroscena e storie personali dei protagonisti del circuito. Dalle parole di Emma Raducanu sulla fine della collaborazione con Francis Roig, alla gestione prudente del rientro di Arthur Fils, fino alla straordinaria longevità di Venus Williams.

Raducanu: “È stato Roig a chiudere la collaborazione”

Emma Raducanu ha chiarito i motivi della separazione con il tecnico spagnolo Francis Roig, avvenuta dopo gli Australian Open.

La britannica ha raccontato che la decisione finale è arrivata proprio dall’allenatore:

“Dopo l’Australian Open Francis e io abbiamo parlato molto. Abbiamo un rapporto eccellente e abbiamo avuto una conversazione molto aperta e onesta. Alla fine mi ha detto: ‘Non credo che questa collaborazione stia andando nella direzione che entrambi vogliamo’. Quindi è stato lui a chiudere”.

Nonostante la separazione, Raducanu ha sottolineato che tra i due resta un rapporto positivo: “Continuiamo ad avere un’ottima relazione ed è stato fantastico rivederlo qui a Indian Wells”.

Fils: rientro brillante ma con prudenza

Tra le storie più interessanti delle ultime settimane c’è anche quella del giovane francese Arthur Fils, protagonista di un ritorno molto convincente dopo circa sei mesi lontano dal circuito.

Il 19enne è arrivato fino alla finale dell’ATP Qatar Open, dove ha affrontato Carlos Alcaraz, ma ha poi deciso di rinunciare al torneo di Dubai.

Una scelta che ha spiegato con grande lucidità: “Va tutto bene. È stata una decisione presa per precauzione. Sono stati otto mesi lunghi e sarebbe stato stupido tornare al punto di partenza giocando a Dubai”.

Venus Williams, la leggenda continua

Infine, continua a stupire la longevità di Venus Williams. A 45 anni, l’ex numero uno del mondo non ha ancora vinto una partita nel 2026, ma resta una presenza simbolica nel circuito.

La statunitense è infatti seconda nella storia per distanza tra il primo e l’ultimo torneo disputato, con 31 anni e 125 giorni tra le due partecipazioni.

Davanti a lei c’è solo Martina Navratilova, con 32 anni e 107 giorni.

Se Venus continuerà a competere ancora per un anno, potrebbe addirittura superare questo record, aggiungendo un altro capitolo straordinario alla sua carriera.

Distanza tra primo e ultimo torneo disputato

* Martina Navratilova 🇨🇿 — Fort Lauderdale 1973 → s-Hertogenbosch 2005 — 32y 107d

* Venus Williams 🇺🇸 — Oakland 1994 → Indian Wells 2026 — 31y 125d

* Kimiko Date Krumm 🇯🇵 — Tokyo 1989 → Tokyo 2017 — 28y 154d

* Linda Wild 🇺🇸 — Cincinnati 1972 → Amelia Island 2000 — 27y 259d

* Serena Williams 🇺🇸 — Kremlin Cup 1997 → US Open 2022 — 24y 312d

* Varvara Lepchenko 🇺🇸 — Tashkent 2001 → Merida 2026 — 24y 257d

* Jo Anne Faull 🇦🇺 — Hobart 1970 → Taipei 1993 — 23y 279d





Francesco Paolo Villarico