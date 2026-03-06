Rune e il suo team ancora bloccati a Doha. La madre Aneke: “Non osiamo uscire dall’hotel, sono caduti resti di missili qua vicino”

Mentre la maggior parte giocatori (in particolare quelli di vertice) sono riusciti a lasciare Dubai e sbarcare a Indian Wells, la situazione di Holger Rune e di tutto il suo team non è affatto tranquilla, ancora bloccati a Doha con il conflitto scoppiato in Medio Oriente in pieno svolgimento, tra allarmi che suonano e missili intercettati nelle vicinanze. Una situazione estremamente tesa, come ha raccontato Aneke Rune, madre del tennista danese, costretta a permanere insieme al figlio e ai membri dello staff all’interno dell’hotel che li ospita, senza la certezza di quando potranno lasciare la città e fare rientro a casa. “Ho lavorato tutto il giorno al computer dopo che ci hanno fatto interrompere l’allenamento a causa di un bombardamento massiccio” dichiara Aneke Rune al media danese BT. “Ho inviato alcune email e ho ascoltato ciò che è stato detto dopo la conferenza stampa di oggi. Non si vedeva tanta violenza qui da giorni”.

La madre di Holger sta cercando di trovare una via di fuga da Doha, con la situazione nell’area aggravatasi a tal punto da non consentire nemmeno una breve uscita dall’hotel visto che i bombardamenti sono imprevedibili e che si sono moltiplicati rispetto all’avvio delle ostilità in Iran. “Holger ha continuato la sua riabilitazione direttamente in hotel, perché non osavamo uscire per andare ad Aspetar (dove c’è un ospedale), visto che nelle vicinanze erano caduti resti di missili. Siamo fortunati che il personale medico venga qui a lavorare con lui. In qualche modo ci si abitua. Avevamo avuto la sensazione che la situazione si fosse un po’ calmata e abbiamo continuato con la nostra routine, sperando che l’aeroporto riaprisse presto. Poi tornano i dubbi: se la situazione dovesse peggiorare, sarebbe meglio provare a spostarci verso i Paesi vicini per tentare di uscire? O questa opzione è più rischiosa rispetto ad aspettare la riapertura dell’aeroporto? Ci sono azioni in tutto il Medio Oriente: qual è davvero la scelta più sicura?”.

Aneke sta lavorando alacremente a un piano per lasciare Doha: “Sono abituata a organizzare viaggi, quindi ho in mente una possibile via d’uscita. La questione principale è capire cosa sia più sicuro. Le società di sicurezza che abbiamo consultato consigliano di restare qui. Ma è difficile restare quando non sai mai quando arriverà un nuovo attacco, quanto sarà violento e quanto vicino potrà cadere. In qualche modo questa situazione ti colpisce inevitabilmente”.

Il conflitto non sembra destinato a risolversi nelle prossime ore, quindi la situazione di Rune resta estremamente precaria. Un momento drammatico per tutto il mondo, con il fiato sospeso in attesa dei prossimi sviluppi, e ancora moltissime persone che lavoravano nell’area bloccate in attesa di una via di fuga sicura.

Mario Cecchi