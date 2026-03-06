Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 06 Marzo 2026

06/03/2026 10:34 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
POR M25 Faro 30000 – Quarter-final
Joao Domingues POR vs [2] Federico Arnaboldi ITA ore 11:30

ITF M25 Faro - 2026-03-01T00:00:00Z
Joao Domingues
30
1
Federico Arnaboldi
0
0
Tiago Cacao POR vs [3] Michele Ribecai ITA Non prima delle 13:00

SUI M25 Trimbach 30000 – Quarter-final
[1] Hamish Stewart GBR vs [6] Filippo Romano ITA ore 13:00
[5] Andrea Guerrieri ITA vs [2] Dominic Stricker SUI Non prima delle 15:00

GRE M15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[5] Federico Iannaccone ITA vs Lorenzo Angelini ITA ore 12:00
ITF M15 Heraklion - 2026-03-01T00:00:00Z
Federico Iannaccone
15
4
4
Lorenzo Angelini
30
6
3
TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
Michele Mecarelli ITA vs [6] Karim Bennani MAR 2 incontro dalle 10:00
FRA M15 Poitiers 15000 – Quarter-final
Mathys Domenc FRA vs Leonardo Rossi ITA Non prima delle 15:00
EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Federico Bondioli ITA vs [7] Semen Pankin RUS ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Federico Bondioli
15
1
6
2
Semen Pankin
40
6
4
5
TUN W35 Monastir – Quarter-final
Federica Urgesi ITA vs [7] Aliona Falei BLR ore 10:00
ITF W35 Monastir - 2026-03-01T00:00:00Z
Aliona Falei
4
6
6
Federica Urgesi
2*
3
6
[6] Dayeon Back KOR vs Noemi Basiletti ITA ore 10:00

ITF W35 Monastir - 2026-03-01T00:00:00Z
Dayeon Back
40
3
2
Noemi Basiletti
A
6
5
GRE W35 Heraklion 30000 – Quarter-final
[8] Jennifer Ruggeri ITA vs [4] Angela Fita boluda ESP 2 incontro dalle 11:00
EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Camilla Zanolini ITA vs Chia Yi Tsao TPE 2 incontro dalle 10:00

ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Camilla Zanolini
0
4
Chia Yi Tsao
0
4
[7] Yasmin Ezzat EGY vs [2] Verena Meliss ITA ore 10:00

ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Verena Meliss
40
4
6
3
Yasmin Ezzat
30
6
3
4
MEX W15 Huamantla 15000 – Quarter-final
[5] Sofia Elena Cabezas dominguez VEN vs [2] Miriana Tona ITA ore 16:00

