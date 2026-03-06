Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 06 Marzo 2026

Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
M25 Faro 30000 – Quarter-final
Joao Domingues vs [2] Federico Arnaboldi ore 11:30
ITF M25 Faro - 2026-03-01T00:00:00Z
Joao Domingues•
30
1
Federico Arnaboldi
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Tiago Cacao vs [3] Michele Ribecai Non prima delle 13:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Trimbach 30000 – Quarter-final
[1] Hamish Stewart
vs [6] Filippo Romano ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Andrea Guerrieri vs [2] Dominic Stricker Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[5] Federico Iannaccone
vs Lorenzo Angelini ore 12:00
ITF M15 Heraklion - 2026-03-01T00:00:00Z
Federico Iannaccone•
15
4
4
Lorenzo Angelini
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lorenzo Angelini
4-2 → 4-3
Federico Iannaccone
3-2 → 4-2
Lorenzo Angelini
2-2 → 3-2
Federico Iannaccone
1-2 → 2-2
Lorenzo Angelini
1-1 → 1-2
Federico Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Lorenzo Angelini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Iannaccone
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Lorenzo Angelini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Federico Iannaccone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Lorenzo Angelini
2-4 → 2-5
Federico Iannaccone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Lorenzo Angelini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Federico Iannaccone
0-3 → 1-3
Lorenzo Angelini
0-2 → 0-3
Federico Iannaccone
0-1 → 0-2
Lorenzo Angelini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
Michele Mecarelli
vs [6] Karim Bennani 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Poitiers 15000 – Quarter-final
Mathys Domenc
vs Leonardo Rossi Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Federico Bondioli
vs [7] Semen Pankin ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Federico Bondioli
15
1
6
2
Semen Pankin•
40
6
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Federico Bondioli
2-4 → 2-5
Federico Bondioli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Semen Pankin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Federico Bondioli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Semen Pankin
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Federico Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Semen Pankin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Federico Bondioli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Semen Pankin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Federico Bondioli
3-3 → 4-3
Semen Pankin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Federico Bondioli
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W35 Monastir – Quarter-final
Federica Urgesi
vs [7] Aliona Falei ore 10:00
ITF W35 Monastir - 2026-03-01T00:00:00Z
Aliona Falei
4
6
6
Federica Urgesi
2*
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
1-2*
2-2*
3-2*
4-2*
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
4-4 → 4-5
Aliona Falei
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Federica Urgesi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Federica Urgesi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
[6] Dayeon Back vs Noemi Basiletti ore 10:00
ITF W35 Monastir - 2026-03-01T00:00:00Z
Dayeon Back•
40
3
2
Noemi Basiletti
A
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dayeon Back
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Dayeon Back
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayeon Back
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Dayeon Back
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Dayeon Back
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
W35 Heraklion 30000 – Quarter-final
[8] Jennifer Ruggeri
vs [4] Angela Fita boluda 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Camilla Zanolini vs Chia Yi Tsao 2 incontro dalle 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Camilla Zanolini
0
4
Chia Yi Tsao•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilla Zanolini
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
3-4 → 4-4
Camilla Zanolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Camilla Zanolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Chia Yi Tsao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Camilla Zanolini
0-1 → 1-1
Chia Yi Tsao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
[7] Yasmin Ezzat vs [2] Verena Meliss ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Verena Meliss•
40
4
6
3
Yasmin Ezzat
30
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Verena Meliss
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
Yasmin Ezzat
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Yasmin Ezzat
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Yasmin Ezzat
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Yasmin Ezzat
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Yasmin Ezzat
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Yasmin Ezzat
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
W15 Huamantla 15000 – Quarter-final
[5] Sofia Elena Cabezas dominguez vs [2] Miriana Tona ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
