Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

06/03/2026 09:20 1 commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Quarti di Finale, cemento

Center – ore 09:30
Lorenzo Giustino ITA vs Dimitar Kuzmanov BUL
ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
1
1
Dimitar Kuzmanov [8]
6
6
Vincitore: Kuzmanov
Mostra dettagli

Ioannis Xilas GRE vs Stefanos Sakellaridis GRE

ATP Hersonissos
Ioannis Xilas
0
5
Stefanos Sakellaridis [2]
0
2
Mostra dettagli

Pavlos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE vs Jacopo Berrettini ITA / Kimmer Coppejans BEL

18 – ore 09:30



18 – ore 09:30
Lukas Neumayer AUT vs Harry Wendelken GBR

ATP Hersonissos
Lukas Neumayer [3]
40
2
7
0
Harry Wendelken
40
6
6
0
Mostra dettagli

Toby Samuel GBR vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL vs Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Semifinali, terra battuta

09:30 Napolitano S. ITA – Gea A. FRA
ATP Kigali
Stefano Napolitano
40
7
5
1
Arthur Gea [2]
40
6
7
1
Mostra dettagli

11:30 Schwaerzler J. J. AUT – Cecchinato M. ITA

Il match deve ancora iniziare

09:30 Clarke J. GBR / Houkes M. NED – Johns G. GBR / Marrero Curbelo I. ESP

ATP Kigali
Jay Clarke / Max Houkes
6
6
10
Garrett Johns / Ivan Marrero Curbelo
7
4
8
Vincitore: Clarke / Houkes
Mostra dettagli

12:00 Banthia S. IND / Donski A. BUL – Latinovic S. SRB / Pavlovic L. FRA

ATP Kigali
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
0
0
Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
0
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Quarti di Finale, terra battuta

Central – ore 14:30
Henrique Rocha POR vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA

Eduardo Ribeiro BRA vs Gustavo Heide BRA

Eduardo Ribeiro BRA vs Gustavo Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Facundo Diaz Acosta ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Jaime Faria POR / Henrique Rocha POR

Quadra 3 – ore 17:00



Quadra 3 – ore 17:00
Gianluca Cadenasso ITA / Carlos Sanchez Jover ESP vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court central – ore 13:00
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Jan Choinski GBR
Ugo Blanchet FRA vs Otto Virtanen FIN

Ugo Blanchet FRA vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Moise Kouame FRA (Non prima 18:00)

Sebastian Ofner AUT vs Jurij Rodionov AUT

Sebastian Ofner AUT vs Jurij Rodionov AUT

Court 1 – ore 13:00



Court 1 – ore 13:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Joshua Paris GBR / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

