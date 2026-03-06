WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

06/03/2026
Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty
TUR WTA 125 Antalya 2 – Quarti di Finale – terra

Center Court – ore 09:00
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
1
6
7
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
6
0
5
Vincitore: Oliynykova
Mostra dettagli

Katarzyna Kawa POL vs Tamara Zidansek SLO

WTA Antalya 125 #2
Katarzyna Kawa
0
0
Tamara Zidansek
0
0
Mostra dettagli




Court 3 – ore 09:00
Anhelina Kalinina UKR vs (2) Panna Udvardy HUN Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Anhelina Kalinina
0
7
7
0
Panna Udvardy [2]
0
6
5
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Estelle Cascino FRA / Nicole Fossa Huergo ARG

WTA Antalya 125 #2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
0
0
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0
0
Mostra dettagli




Court 5 – ore 09:00
(3) Moyuka Uchijima JPN vs (7) Maja Chwalinska POL Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]
2
6
7
Maja Chwalinska [7]
6
3
5
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

WTA Antalya 125 #2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
40
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
40
0
Mostra dettagli

