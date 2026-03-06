Indian Wells 1000 | Hard | $9415725 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
06/03/2026 08:40 Nessun commento
WTA 125 Antalya 2 – Quarti di Finale – terra
Center Court – ore 09:00
(1) Oleksandra Oliynykova vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
1
6
7
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
6
0
5
Vincitore: Oliynykova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
5-5 → 6-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
15-40
3-4 → 4-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
2-2 → 2-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
40-15
4-0 → 5-0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
1-0 → 1-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Katarzyna Kawa vs Tamara Zidansek
WTA Antalya 125 #2
Katarzyna Kawa
0
0
Tamara Zidansek
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
Court 3 – ore 09:00
Anhelina Kalinina vs (2) Panna Udvardy Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Anhelina Kalinina
0
7
7
0
Panna Udvardy [2]•
0
6
5
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Panna Udvardy
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-5
Panna Udvardy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
4-5 → 5-5
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
15-40
2-3 → 3-3
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
1-3 → 2-3
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Anhelina Kalinina
15-0
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
0-0 → 0-1
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
WTA Antalya 125 #2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
0
0
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
Court 5 – ore 09:00
(3) Moyuka Uchijima vs (7) Maja Chwalinska Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]
2
6
7
Maja Chwalinska [7]
6
3
5
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-5
Maja Chwalinska
0-30
15-30
15-40
6-5 → 7-5
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
5-5 → 6-5
Maja Chwalinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Maja Chwalinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
2-4 → 3-4
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
5-3 → 6-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
40-15
5-1 → 5-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-1 → 3-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
2-3 → 2-4
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 2-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
WTA Antalya 125 #2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
40
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0
