Masters 1000 Indian Wells: escono di scena Maestrelli e Arnaldi

Due sconfitte nella serata di Indian Wells per i due italiani impegnati al primo turno del Masters 1000 californiano, Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi. Il pisano ha lottato contro l’australiano Rinky Hijikata, sconfitto in due tirati set, mentre il sanremese è apparso in grave difficoltà, davvero lontano da una buona condizione rimediando un solo game contro Mackenzie McDonald.

Maestrelli, n.114 ATP, era al debutto nel main draw di un Masters 1000 dopo aver passato le qualificazioni e ha ceduto per 7-6(5) 6-4 a Rinky Hijikata, anche lui passato per il tabellone cadetto, al termine di una vera battaglia nella quale l’australiano ha mostrato una miglior attitudine nella gestione dei momenti importanti ed è stato bravo a insistere con il suo tennis veloce sul rovescio dell’italiano, il colpo meno stabile e sicuro del suo repertorio. Il primo set inizia con una discreta bagarre in ogni game, con ben 7 palle break complessive nei primi cinque game, ma il break non arriva, tra servizi e buone scelte di gioco entrambi i tennisti reggono alla battuta. Fino al 3-2, quando è Maestrelli a subire il primo break, sotto scacco della ragnatela paziente e continua contro il suo rovescio. Hijikata infatti ha un piano ben chiaro: rispondere in campo, avvicinarsi alla riga di fondo e pressare Maestrelli sul rovescio, in modo continuo e asfissiante.

Francesco è bravo a ritrovare concentrazione dopo il break subito, riesce ad entrare maggiormente in campo col diritto e alza il livello sul 5-3 in risposta, quando l’australiano serve per il primo set. Annulla un set point sul 40-30 con un gran diritto in risposta che punisce il tentativo di discesa a rete dell’avversario quindi spinge a tutto braccio nei due punti successivi e strappa il contro break che rimette il parziale in parità. Si arriva al tiebreak e l’italiano parte molto bene, forte del servizio e di colpi molto incisivi. Allunga sul 4-2 Maestrelli ma lì si inceppa, va sotto alla maggior velocità in campo e aggressività di Hijikata che rimonta e si prende il tiebreak per 7 punti a 5. Nel momento del vantaggio Maestrelli si è un po’ bloccato, e bravo è stato il rivale ad approfittarne.

Il secondo set ha un andamento più regolare, e sfortunato per Maestrelli che, dopo aver tenuto con buona autorità il primo turno di servizio, concede il break sull’1 pari, un allungo che l’azzurro non riuscirà a riprendere. Francesco infatti spinge forte sul rovescio di Rinky ma qua è bravo l’australiano a reggere e contrattaccare, andando a prendersi il punto che rompe l’equilibrio a suo favore. Maestrelli cerca la immediata reazione nel game successivo e riesce ad arrivare alla chance del contro break sul 30-40, ma Hijikata non trema, la salva e si porta 3-1. Da qua in avanti il parziale scorre via rapido sui turni di battuta con nessun game ai vantaggi, per il 6-4 a favore dell’australiano.

R128 Maestrelli – Hijikata



ATP Indian Wells Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 6 4 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 7 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* df 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 4-5 → 5-5 R. Hijikata 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-5 → 4-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Brutta prestazione per Matteo Arnaldi, uscito malamente di scena al primo turno di Indian Wells con un secco 6-0 6-1 rimediato per mano di Mackenzie McDonald, tennista USA un po’ sceso nel ranking ma di discreta qualità su questi campi. L’azzurro non ha ancora vinto un match in un main draw 2026 e viene da seri problemi a un piede, dal punto di vista strumentale “risolti”, ma lui sente ancora fastidio e non ha trovato il modo di ritrovare fiducia nei colpi e negli spostamenti che rappresentano uno dei punti forti del suo tennis, forse quello migliore in assoluto. Trattenuto, falloso, il ligure è lontanissimo da quel tennis rapido e durissimo in contrattacco, come ha dimostrato molte volte in carriera con risultati eccellenti. Niente da salvare purtroppo in questa esperienza in California, con una partita persa in modo nettissimo. Nei soli 62 minuti di gioco Matteo ha servito in campo solo il 41% di prime palle vincendo il 43% dei punti, concesso 7 palle break e mettendo a referto 13 punti vincenti contro 25 errori. Una prestazione troppo lontana dal suo valore.

Non c’è molto da commentare sulla partita. Arnaldi nel primo set vive una sofferenza in ogni turno di servizio, tra doppi falli ed errori, o seconde di servizio ben aggredite dall’americano che si prende il set per 6-0 concedendo solo 11 punti all’italiano. Nel secondo parziale Arnaldi cerca uno scatto d’orgoglio, lotta con quello che ha nel primo game in risposta, un game fiume da 16 punti, con ben 3 palle break ottenute dall’italiano ma senza riuscire a strappare l’allungo. Poi vince vince finalmente un turno di battuta per l’1 pari. McDonald soffre ancora nel terzo game, ma riesce di nuovo a cancellare le palle break (due) che Arnaldi si è procurato con grinta, nonostante un gioco a dir poco instabile. Purtroppo l’azzurro servendo sotto 2-1 si ritrova 30-40 e subisce un break che di fatto chiude ogni speranza di girare l’incontro. Il ligure subisce un secondo break sul 4-1, per il 6-1 che chiude mestamente il match per l’americano.

R128 Arnaldi – McDonald

