Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 06 Marzo 2026. Piatto ricco per gli italiani. Berrettini e Cobolli di sera. Sinner, Paolini e Musetti di notte

06/03/2026 00:33 Nessun commento
Matteo Berrettini - Foto Getty Images
Matteo Berrettini - Foto Getty Images

Stadium 1 – ore 20:00
Matteo Berrettini ITA vs Alexander Zverev GER
Aryna Sabalenka BLR vs Himeno Sakatsume JPN (Non prima 22:00)
Coco Gauff USA vs Kamilla Rakhimova UZB
Dalibor Svrcina CZE vs Jannik Sinner ITA (Non prima 03:00)
Anna Blinkova RUS vs Amanda Anisimova USA (Non prima 05:00)

Stadium 2 – ore 20:00
Victoria Mboko CAN vs Kimberly Birrell AUS
Ben Shelton USA vs Reilly Opelka USA
Jenson Brooksby USA vs Frances Tiafoe USA
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Naomi Osaka JPN (Non prima 03:00)
Zizou Bergs BEL vs Tommy Paul USA

Stadium 3 – ore 20:00
Adam Walton AUS vs Learner Tien USA
Lorenzo Musetti ITA vs Marton Fucsovics HUN
Gael Monfils FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN
Iva Jovic USA vs Camila Osorio COL (Non prima 03:00)
Dayana Yastremska UKR vs Alexandra Eala PHI

Stadium 4 – ore 20:00
Emma Raducanu GBR vs Anastasia Zakharova RUS
Diana Shnaider RUS vs Sorana Cirstea ROU
Anastasia Potapova AUT vs Jasmine Paolini ITA
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Denis Shapovalov CAN (Non prima 00:00)
Marcos Giron USA vs Jakub Mensik CZE

Stadium 5 – ore 20:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Linda Noskova CZE
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Darija Jurak Schreiber CRO / Giuliana Olmos MEX
Dino Prizmic CRO vs Arthur Fils FRA (Non prima 23:00)
Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs Emma Raducanu GBR / Elena-Gabriela Ruse ROU
Belinda Bencic SUI / Sorana Cirstea ROU vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Stadium 6 – ore 20:00
Flavio Cobolli ITA vs Miomir Kecmanovic SRB
Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Sloane Stephens USA / Donna Vekic CRO
Brandon Nakashima USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN (Non prima 00:00)
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Zachary Svajda USA

Stadium 7 – ore 20:00
Yulia Putintseva KAZ vs Clara Tauson DEN
Xinyu Wang CHN vs Ajla Tomljanovic AUS
Jaqueline Cristian ROU vs Maya Joint AUS
Alexandra Panova RUS / Laura Siegemund GER vs Asia Muhammad USA / Erin Routliffe NZL

Stadium 9 – ore 20:00
Ekaterina Alexandrova RUS vs Talia Gibson AUS
Zeynep Sonmez TUR vs Anna Kalinskaya RUS
Caty McNally USA / Liudmila Samsonova RUS vs Ekaterina Alexandrova RUS / Sofia Kenin USA