Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 06 Marzo 2026. Piatto ricco per gli italiani. Berrettini e Cobolli di sera. Sinner, Paolini e Musetti di notte
Stadium 1 – ore 20:00
Matteo Berrettini vs Alexander Zverev
Aryna Sabalenka vs Himeno Sakatsume (Non prima 22:00)
Coco Gauff vs Kamilla Rakhimova
Dalibor Svrcina vs Jannik Sinner (Non prima 03:00)
Anna Blinkova vs Amanda Anisimova (Non prima 05:00)
Stadium 2 – ore 20:00
Victoria Mboko vs Kimberly Birrell
Ben Shelton vs Reilly Opelka
Jenson Brooksby vs Frances Tiafoe
Victoria Jimenez Kasintseva vs Naomi Osaka (Non prima 03:00)
Zizou Bergs vs Tommy Paul
Stadium 3 – ore 20:00
Adam Walton vs Learner Tien
Lorenzo Musetti vs Marton Fucsovics
Gael Monfils vs Felix Auger-Aliassime
Iva Jovic vs Camila Osorio (Non prima 03:00)
Dayana Yastremska vs Alexandra Eala
Stadium 4 – ore 20:00
Emma Raducanu vs Anastasia Zakharova
Diana Shnaider vs Sorana Cirstea
Anastasia Potapova vs Jasmine Paolini
Tomas Martin Etcheverry vs Denis Shapovalov (Non prima 00:00)
Marcos Giron vs Jakub Mensik
Stadium 5 – ore 20:00
Jessica Bouzas Maneiro vs Linda Noskova
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
Dino Prizmic vs Arthur Fils (Non prima 23:00)
Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Emma Raducanu / Elena-Gabriela Ruse
Belinda Bencic / Sorana Cirstea vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
Stadium 6 – ore 20:00
Flavio Cobolli vs Miomir Kecmanovic
Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Sloane Stephens / Donna Vekic
Brandon Nakashima vs Camilo Ugo Carabelli
Mirra Andreeva / Victoria Mboko vs Elise Mertens / Shuai Zhang (Non prima 00:00)
Alejandro Davidovich Fokina vs Zachary Svajda
Stadium 7 – ore 20:00
Yulia Putintseva vs Clara Tauson
Xinyu Wang vs Ajla Tomljanovic
Jaqueline Cristian vs Maya Joint
Alexandra Panova / Laura Siegemund vs Asia Muhammad / Erin Routliffe
Stadium 9 – ore 20:00
Ekaterina Alexandrova vs Talia Gibson
Zeynep Sonmez vs Anna Kalinskaya
Caty McNally / Liudmila Samsonova vs Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin
