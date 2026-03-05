Indian Wells 2026 cambia volto: campi molto più veloci

Indian Wells 2026 si presenta con condizioni di gioco profondamente diverse rispetto alla scorsa stagione. Una decisione chiave degli organizzatori ha infatti accelerato sensibilmente la velocità dei campi, rendendo il torneo californiano molto più rapido rispetto al passato.

Il cambiamento è confermato dai dati del CPI (Court Pace Index), l’indicatore che misura la velocità delle superfici: nel primo giorno del torneo il valore è stato di 38,7, mentre nel 2025 si era fermato a 30,9, classificando il torneo come “medium slow”.

Si tratta quindi di un aumento di 7,8 punti, un salto significativo che trasforma le caratteristiche del cosiddetto “Tennis Paradise”.

Cambio di palline e superficie più rapida

Il nuovo scenario è stato favorito da due fattori principali. Da una parte l’organizzazione ha deciso di rendere le superfici più veloci, dall’altra è arrivato il cambio di palline ufficiali: dalle tradizionali Penn si è passati alle Dunlop.

La combinazione di questi elementi ha prodotto un impatto immediato sul ritmo degli scambi e sulle caratteristiche del gioco.

Un torneo diverso per i giocatori

Per i tennisti significa adattarsi rapidamente a condizioni molto differenti rispetto al passato. Indian Wells è stato storicamente considerato uno dei Masters 1000 più lenti sul cemento, con rimbalzi alti e scambi lunghi.

Con un CPI vicino a 40, il torneo del 2026 potrebbe invece favorire giocatori più aggressivi, grandi battitori e chi ama prendere l’iniziativa nello scambio.

Il valore medio del torneo potrebbe persino salire ulteriormente nei prossimi giorni, rendendo questa edizione una delle più rapide nella storia recente del BNP Paribas Open.





Marco Rossi