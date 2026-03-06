Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Grigor Dimitrov sfida Carlos Alcaraz a Indian Wells dopo la vittoria su Atmane

Grigor Dimitrov conquista una vittoria importante al BNP Paribas Open e si guadagna una delle sfide più attese del torneo. Il bulgaro ha superato il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-4 5-7 6-4, guadagnandosi così un confronto di altissimo livello contro la testa di serie numero uno Carlos Alcaraz.

Per Dimitrov, 34 anni, si tratta anche di una rivincita immediata: appena otto giorni fa Atmane lo aveva infatti battuto ad Acapulco. A Indian Wells il bulgaro ha reagito con grande solidità, gestendo meglio i momenti decisivi del match.

“Penso di aver iniziato molto bene la partita, ma è stato difficile mantenere sempre un livello solido”, ha spiegato Dimitrov dopo il successo. “Sapevo che prima o poi avrei avuto delle occasioni e ho cercato di restare aggrappato a quei momenti. La partita poteva andare in entrambe le direzioni, ma nei punti importanti sono riuscito a restare forte”.

Il momento più delicato è arrivato nel secondo set: sul 5-5 Dimitrov ha avuto sette palle break, senza però riuscire a concretizzarne nessuna. Poco dopo ha perso il servizio e Atmane ha portato il match al terzo set. Nel parziale decisivo, però, il bulgaro è stato più preciso nei momenti chiave.

Ora lo attende Alcaraz, due volte campione a Indian Wells e reduce da 12 vittorie consecutive in questo inizio di 2026. L’ultimo confronto tra i due nel deserto californiano risale allo scorso anno, quando lo spagnolo si impose nettamente negli ottavi di finale.

“Cerco sempre di guardare il mio lato della rete”, ha commentato Dimitrov parlando della prossima sfida. “A questo punto della mia carriera mi concentro su quello che voglio fare in campo. Se vinco, bene. Se perdo, va bene lo stesso. È la mentalità che voglio avere sempre di più”.

Gli altri risultati della giornata

Nelle altre partite del torneo, il polacco Kamil Majchrzak ha battuto Giovanni Mpetshi Perricard 6-3 1-6 7-5 e affronterà ora il terzo favorito Novak Djokovic, al rientro dopo la finale agli Australian Open.

Successo anche per Alexander Shevchenko, che ha superato Sho Shimabukuro e sfiderà Casper Ruud, mentre Jacob Fearnley ha eliminato Damir Dzumhur e troverà il campione 2022 Taylor Fritz.

Tra gli americani in evidenza Sebastian Korda, che ha battuto Francisco Comesana 7-5 6-0 e affronterà Alex de Minaur. Avanzano anche Aleksandar Kovacevic, Alex Michelsen e Mackenzie McDonald, mentre giornata da dimenticare per Hubert Hurkacz, eliminato e ora reduce da cinque sconfitte consecutive.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard

