Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 05 Marzo 2026

05/03/2026 09:42 23 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
R128 Arnaldi ITA – McDonald USA 2° inc. ore 00

Il match deve ancora iniziare

R128 Maestrelli ITA – Hijikata AUS 2° inc. ore 00

Il match deve ancora iniziare



RWA CH 75 Kigali – terra
QF Kym SVI – Cecchinato ITA ore 09:00

ATP Kigali
Marco Cecchinato
0
6
3
Jerome Kym [5]
0
7
3
Vincitore: Cecchinato
QF Napolitano ITA – Pavlovic FRA ore 09:00

ATP Kigali
Luka Pavlovic [8]
4
3
Stefano Napolitano
6
6
Vincitore: Napolitano
GRE CH 50 Hersonissos – hard
QF Berrettini ITA/Coppejans BEL – Jans NED/Poljak CZE TBA

Il match deve ancora iniziare

R16 Giustino ITA – Gadamauri BEL Inizio 09:30

ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
5
6
6
Buvaysar Gadamauri
7
4
3
Vincitore: Giustino
BRA CH 75 Brasilia – terra
QF Cadenasso ITA/Sanchez Jover ESP – Carou URU/Zeballos BOL ore 14:30
Il match deve ancora iniziare



WTA 125 Antalya 125 #2 – terra
2T Uchijima JPN – Bronzetti ITA ore 08:30

WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
0
4
4
0
Vincitore: Uchijima
WTA 1000 Indian Wells – hard
1T Errani ITA/Paolini ITA – Cristian ROU/Tauson DEN ore 22:00

Il match deve ancora iniziare

23 commenti. Lasciane uno!

Marco M. 05-03-2026 13:21

Certo che rispondere ai trolls fa il loro gioco, è che a volte proprio non si riesce a non sbugiardarli, però la cosa giusta sarebbe ignorarli. Purtroppo spesso a turno ci caschiamo tutti, ma proviamoci.
Poi ricordo le promesse (vane) della @Redazione che disse di voler eliminare i guest e lasciare i commenti solo a utenti registrati.
Pazienza, se a loro va bene così dobbiamo avere pazienza.

Non risponderò neanche più alle belinate di Ging89 fissato con i Maestri che rovinano i nostri ahahahahah…
L’unico rovescio a una mano in Top300 è Musetti, ma ovviamente non diciamoglielo, lasciamolo alle sue visioni…

 23


Tecmoxninja (Guest) 05-03-2026 13:08

@ Mafaldissimo (#4570396)

ma quale botta di talenti francesi?

 22


JOA20 (Guest) 05-03-2026 12:48

Just–in in Top200 (almeno nella live)

 21



Ging89 (Guest) 05-03-2026 12:05

Scritto da Forchetta Antonio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

Se sei un maestro federale potrei dire che la colpa è soprattutto di quelli come te che insegnano un tennis antiquato, che ancora insegnano il rovescio ad una mano dicendomi “eh ma Sampras e Federer”(NO! BASTA CON QUESTI ESEMPI! SAMPRAS E FEDERER ERANO 30 ANNI FA! LE RACCHETTE E LE PALLE ED I TERRENI SONO CAMBIATI! DOVETE GUARDARE CHI C’È ORA CA. ZO)
La gente come te Maestro Federale dovrebbe essere licenziata per incapacità di insegnare il tennis moderno, plagio dei giovani e mentalità RETROGRADA

Quindi la vera domanda è: perché gente come te è ancora qui che può commentare come se non fosse parte del problema? Perché per gli incapaci maestri come te esiste la libertà di espressione o la libertà di vivere

 20



Mafaldissimo (Guest) 05-03-2026 11:55

Scritto da Forchetta Antonio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

Non abbiamo potenziali top 10 come hanno Spagna Francia USA e altri Paesi importanti, ma mi accontenterei di avere la generazione 2001-2002 che almeno per altri 6 anni ci darà soddisfazioni, certo è che il futuro non è roseo come vogliono farci credere. La botta di talenti stavolta è toccata soprattutto alla FRancia

 19



Alain 05-03-2026 11:05

Scritto da Lo Scriba

Scritto da Forchetta Antonio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

E’ veramente un peccato che in Italia esistano personaggi come te, caro Maestro Federale, che si diverte a cambiare nick ogni giorno per cercare di provocare utenti ignari.
Cosa sta succedendo all’intelligenza del popolo italiano?

il problema è la redazione che permette la pubblicazione di questi commenti e commentatori (ovviamente non te Scriba), ma a loro serve come clickbait, vero?

 18



Henry (Guest) 05-03-2026 11:03

@ Forchetta Antonio (#4570356)
Tu stai malat in ta a cap’sient’amme’

 17



ospite1 (Guest) 05-03-2026 11:01

@ Alpa (#4570374)

sicuramente sta giocando bene ma era sotto di un set e in lotta nel secondo, doveva vincere il secondo e il terzo ed è andato meglio così .

 16


SGT76 05-03-2026 10:53

Scritto da Forchetta Antonio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

Signor Forchetta la vedo meglio a gustare un Brodino, invece che scrivere solo x il gusto di farlo.

 15



Alpa 05-03-2026 10:45

Cecchinato sta giocando ad un buon livello, nel primo set ha avuto anche un set point non sfruttato, la partita era apertissima, secondo me l’avrebbe vinta anche senza infortunio dell’avversario.
Se non ci saranno problemi fisici farà una buona stagione sulla amata terra rossa.

 14


Giallo Naso (Guest) 05-03-2026 10:36

ceck una botta di culo non fa mai male. bravissimo napo che ci sta riprovando per la milionesima volta. tennista con una forza di volontà invidiabile, davvero. un grandissimo esempio per tutti

 13



Vasco90 05-03-2026 10:30

@ JOA20 (#4570364)

Finalmente!

 12


Vasco90 05-03-2026 10:29

Continua alla grande napo!

 11


JOA20 (Guest) 05-03-2026 10:28

Bene Napolitano, con la semifinale in Rwanda rientra in Top350. Difficile che si abbia un derby italiano in finale con Cecchinato, ma la speranza è l’ultima a morire

 10



Lo Scriba 05-03-2026 10:26

Scritto da Forchetta Antonio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

E’ veramente un peccato che in Italia esistano personaggi come te, caro Maestro Federale, che si diverte a cambiare nick ogni giorno per cercare di provocare utenti ignari.
Cosa sta succedendo all’intelligenza del popolo italiano?

 9



JOA20 (Guest) 05-03-2026 10:24

Cosa è successo a Ceck? Ha avuto una botta di culo?

 8



Pheanes (Guest) 05-03-2026 10:14

Scritto da Forchetta Antonio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

Usa pochi cucchiai e troppe forchette inutili. Solito commento provocatorio

 7



Forchetta Antonio (Guest) 05-03-2026 10:10

È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?

 6



Henry (Guest) 05-03-2026 09:54

Bronzetti c’e’ grossa crisi… 😳 ,ma buon inizio per Napo

 5


murbi (Guest) 05-03-2026 09:34

In Ruanda devi correre più forte del leone e il check non è più di primo pelo, speriamo bene dai.

 4



murbi (Guest) 05-03-2026 09:33

In Ruanda devi correre più forte del leone e il check inizia ad av

 3



JOA20 (Guest) 05-03-2026 09:31

Scritto da Mario Plus
Ma Cecchinato sta giocando in Ruanda?

Sì, come l’anno scorso

 2



Mario Plus (Guest) 05-03-2026 09:21

Ma cecchinato sta giocando in Ruanda?

 1


