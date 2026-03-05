Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 05 Marzo 2026

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Masters 1000 Indian Wells – hard
R128 Arnaldi – McDonald 2° inc. ore 00
Il match deve ancora iniziare
R128 Maestrelli – Hijikata 2° inc. ore 00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Kigali – terra
QF Kym – Cecchinato ore 09:00
ATP Kigali
Marco Cecchinato•
0
6
3
Jerome Kym [5]
0
7
3
Vincitore: Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kym
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
ace
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Kym
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-1 → 1-1
J. Kym
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
QF Napolitano – Pavlovic ore 09:00
ATP Kigali
Luka Pavlovic [8]
4
3
Stefano Napolitano
6
6
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
S. Napolitano
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-3 → 2-4
L. Pavlovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
L. Pavlovic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
S. Napolitano
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
CH 50 Hersonissos – hard
QF Berrettini /Coppejans – Jans /Poljak TBA
Il match deve ancora iniziare
R16 Giustino – Gadamauri Inizio 09:30
ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
5
6
6
Buvaysar Gadamauri
7
4
3
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Gadamauri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 4-4
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 5-7
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Giustino
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Gadamauri
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
CH 75 Brasilia – terra
QF Cadenasso
/Sanchez Jover
– Carou
/Zeballos ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya 125 #2 – terra
2T Uchijima – Bronzetti ore 08:30
WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]•
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
0
4
4
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
15-40
2-1 → 2-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
WTA 1000 Indian Wells – hard
1T Errani /Paolini – Cristian /Tauson ore 22:00
Il match deve ancora iniziare
Certo che rispondere ai trolls fa il loro gioco, è che a volte proprio non si riesce a non sbugiardarli, però la cosa giusta sarebbe ignorarli. Purtroppo spesso a turno ci caschiamo tutti, ma proviamoci.
Poi ricordo le promesse (vane) della @Redazione che disse di voler eliminare i guest e lasciare i commenti solo a utenti registrati.
Pazienza, se a loro va bene così dobbiamo avere pazienza.
Non risponderò neanche più alle belinate di Ging89 fissato con i Maestri che rovinano i nostri ahahahahah…
L’unico rovescio a una mano in Top300 è Musetti, ma ovviamente non diciamoglielo, lasciamolo alle sue visioni…
@ Mafaldissimo (#4570396)
ma quale botta di talenti francesi?
Just–in in Top200 (almeno nella live)
Se sei un maestro federale potrei dire che la colpa è soprattutto di quelli come te che insegnano un tennis antiquato, che ancora insegnano il rovescio ad una mano dicendomi “eh ma Sampras e Federer”(NO! BASTA CON QUESTI ESEMPI! SAMPRAS E FEDERER ERANO 30 ANNI FA! LE RACCHETTE E LE PALLE ED I TERRENI SONO CAMBIATI! DOVETE GUARDARE CHI C’È ORA CA. ZO)
La gente come te Maestro Federale dovrebbe essere licenziata per incapacità di insegnare il tennis moderno, plagio dei giovani e mentalità RETROGRADA
Quindi la vera domanda è: perché gente come te è ancora qui che può commentare come se non fosse parte del problema? Perché per gli incapaci maestri come te esiste la libertà di espressione o la libertà di vivere
Non abbiamo potenziali top 10 come hanno Spagna Francia USA e altri Paesi importanti, ma mi accontenterei di avere la generazione 2001-2002 che almeno per altri 6 anni ci darà soddisfazioni, certo è che il futuro non è roseo come vogliono farci credere. La botta di talenti stavolta è toccata soprattutto alla FRancia
il problema è la redazione che permette la pubblicazione di questi commenti e commentatori (ovviamente non te Scriba), ma a loro serve come clickbait, vero?
@ Forchetta Antonio (#4570356)
Tu stai malat in ta a cap’sient’amme’
@ Alpa (#4570374)
sicuramente sta giocando bene ma era sotto di un set e in lotta nel secondo, doveva vincere il secondo e il terzo ed è andato meglio così .
Signor Forchetta la vedo meglio a gustare un Brodino, invece che scrivere solo x il gusto di farlo.
Cecchinato sta giocando ad un buon livello, nel primo set ha avuto anche un set point non sfruttato, la partita era apertissima, secondo me l’avrebbe vinta anche senza infortunio dell’avversario.
Se non ci saranno problemi fisici farà una buona stagione sulla amata terra rossa.
ceck una botta di culo non fa mai male. bravissimo napo che ci sta riprovando per la milionesima volta. tennista con una forza di volontà invidiabile, davvero. un grandissimo esempio per tutti
@ JOA20 (#4570364)
Finalmente!
Continua alla grande napo!
Bene Napolitano, con la semifinale in Rwanda rientra in Top350. Difficile che si abbia un derby italiano in finale con Cecchinato, ma la speranza è l’ultima a morire
E’ veramente un peccato che in Italia esistano personaggi come te, caro Maestro Federale, che si diverte a cambiare nick ogni giorno per cercare di provocare utenti ignari.
Cosa sta succedendo all’intelligenza del popolo italiano?
Cosa è successo a Ceck? Ha avuto una botta di culo?
Usa pochi cucchiai e troppe forchette inutili. Solito commento provocatorio
È veramente un peccato che in Italia non ci siano giovani under 18 competitivi ad alti livelli e futuribili. Cosa sta succedendo al movimento italiano?
Bronzetti c’e’ grossa crisi… 😳 ,ma buon inizio per Napo
In Ruanda devi correre più forte del leone e il check non è più di primo pelo, speriamo bene dai.
In Ruanda devi correre più forte del leone e il check inizia ad av
Sì, come l’anno scorso
Ma cecchinato sta giocando in Ruanda?