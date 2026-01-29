Raducanu ha vinto US Open 2021 Copertina, WTA

Raducanu cambia ancora: via Roig dopo solo sei mesi

29/01/2026 17:50 12 commenti
Emma con Francisco
Emma con Francisco

Le porte girevoli sul lato coach continuano per Emma Raducanu. La stella del tennis britannico ha interrotto il rapporto con il suo allenatore Francisco Roig dopo appena sei mesi di lavoro assieme. La decisione di Raducanu arriva a una settimana dall’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, torneo dopo il quale la britannica aveva dichiarato di voler giocare “in modo diverso”. La 23enne, campionessa a US Open nel 2021, ha confermato la separazione da Roig con una storia pubblicata su Instagram.

“Francis, grazie per il tempo trascorso insieme. Sei stato per me molto più di un allenatore e conserverò con affetto i tanti bei momenti condivisi in campo” scrive Emma nella storia a corredo di una bella foto insieme. “Pur essendo arrivati insieme alla conclusione di non proseguire, sappi che ti sono profondamente grata per tutto ciò che mi hai insegnato e per il percorso fatto insieme”.

Dalla clamorosa vittoria agli US Open del 2021, Raducanu ha cambiato spesso allenatore, in molti casi in un periodo off-court speso a curare i continui problemi fisici che le hanno impedito di stabilizzarsi ai vertici del tennis femminile. All’inizio del 2025 aveva mostrato segnali incoraggianti lavorando temporaneamente con Mark Petchey, ex coach di Andy Murray, ma ad agosto aveva scelto Roig con l’obiettivo di affidarsi a una guida tecnica stabile. I risultati ottenuti sotto la gestione di Roig sono stati però in gran parte deludenti: Raducanu non è mai riuscita a vincere più di due partite in nessuno dei tornei disputati durante la loro collaborazione, mentre nei primi mesi della scorsa stagione i risultati e le prestazioni erano assai migliori. Da ricordare, ad esempio, la bella partita disputata contro Sabalenka a Wimbledon, un match assai serrato nel quale Emma ha confermato il suo talento ma anche limiti di tenuta, e bissata da quello a Cincinnati, ancor più serrato anche se vinto nuovamente dalla bielorussa.

Roig ha lavorato per la maggior parte della carriera di Nadal al fianco dello zio Toni, per poi entrare nello staff di Matteo Berrettini. Raducanu tornerà in campo la prossima settimana al Transylvania Open in Romania. Resta da capire se la britannica abbia definitivamente superato i problemi fisici che l’hanno tenuta lontana dai campi per oltre due mesi prima dell’inizio della nuova stagione. Oltre alla difficoltà di trovare una guida tecnica stabile – per molti il vero problema di Emma – i suoi persistente problemi fisici restano un handicap enorme in una competizione sempre più intensa sul lato atletico.

Mario Cecchi

TAG: ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JannikUberAlles 29-01-2026 20:27

@ marco (#4554118)

Era riferito agli Slam: vinto solo 1 a testa…

…e comunque le altre citate non hanno fatto “grandi” carriere – in singolare – come ci si poteva aspettare:
– Ostapenko 9 titoli (credo 1 solo 1000) e BR #5 (fugace, poi sempre fuori dalle 15 o 20 o perfino 40)
– Andreescu 3 titoli (tutti nel 2019) e BR #4 (pure fugace, poi sempre fuori da 50 o 100 o perfino 200), anche per vari infortuni
– Kenin 5 titoli (credo 1 solo 500) e BR #4 (sempre fugace, poi fuori da top-10 fino al #228 e senza più entrare nelle prime 30).

Ostapenko e Kenin si sono “riciclate” abbastanza bene in doppio.

Raducanu rischia di non riuscire a vincere un altro titolo, neppure un 250, se non si decide a prendere la professione più seriamente…

…del resto, per la sua avvenenza, è stata letteralmente ricoperta dai milioni dei vari sponsor, che alla sua giovane età “danno alla testa” molto facilmente!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simo. (Guest) 29-01-2026 20:21

@ JannikUberAlles (#4554109)

Se non ricordo male, Andreescu ha vinto lo US Open ma anche il mille di Miami, prima di essere falcidiata dagli infortuni.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco (Guest) 29-01-2026 19:53

Scritto da JannikUberAlles
Per la Raducanu c’è da riferirsi alla “meteora” più che alla stella…
E nella WTA trova compagnia con altre “One Slam Wonders”, come Ostapenko, Andreescu e Kenin.
Ai livelli più bassi i giocatori che non “ingranano” danno colpa alla racchetta e cambiano marca/modello ogni mese…
… inutilmente!
La bella Emma (per sua fortuna) ha vissuto 2 settimane di magia, tra le stelle, per poi precipitare di nuovo sulla Terra!

La raducanu ha vinto solo quel titolo. Le altre che hai nominato hanno vinto altri titoli importanti.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 29-01-2026 19:27

Per la Raducanu c’è da riferirsi alla “meteora” più che alla stella…

E nella WTA trova compagnia con altre “One Slam Wonders”, come Ostapenko, Andreescu e Kenin.

Ai livelli più bassi i giocatori che non “ingranano” danno colpa alla racchetta e cambiano marca/modello ogni mese…

… inutilmente!

La bella Emma (per sua fortuna) ha vissuto 2 settimane di magia, tra le stelle, per poi precipitare di nuovo sulla Terra!

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Taxi Driver
Scolaretto 29-01-2026 19:26

Scritto da Kenobi
Ha perso un punto di riferimento pensando che fosse arrivata ed ora non riesce più a trovare stabilità.
Dovrebbe mettere in pausa la carriera, ristabilirsi e iniziare a costruire da zero la sua carriera , è sempre giovane e per me ha un grande potenziale, non è fuffa.

Ciò che stupisce e’ che tuttora la vedi giocare tennis di grande qualità e subito dopo perdersi in un mare di indecisioni ed errori. Il suo breve periodo d’oro e’ stato caratterizzato da un equilibrio ed una convinzione di sé che non ha più ritrovato, non sono bastati diversi coach a riportarla a quei livelli. Non so se riuscirà mai a ritornare, seppur giovane.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 29-01-2026 19:26

Scritto da Kenobi
Ha perso un punto di riferimento pensando che fosse arrivata ed ora non riesce più a trovare stabilità.
Dovrebbe mettere in pausa la carriera, ristabilirsi e iniziare a costruire da zero la sua carriera , è sempre giovane e per me ha un grande potenziale, non è fuffa.

Ciò che stupisce e’ che tuttora la vedi giocare tennis di grande qualità e subito dopo perdersi in un mare di indecisioni ed errori. Il suo breve periodo d’oro e’ stato caratterizzato da un equilibrio ed una convinzione di sé che non ha più ritrovato, non sono bastati diversi coach a riportarla a quei livelli. Non so se riuscirà mai a ritornare, seppur giovane.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 29-01-2026 19:26

Scritto da Kenobi
Ha perso un punto di riferimento pensando che fosse arrivata ed ora non riesce più a trovare stabilità.
Dovrebbe mettere in pausa la carriera, ristabilirsi e iniziare a costruire da zero la sua carriera , è sempre giovane e per me ha un grande potenziale, non è fuffa.

Ciò che stupisce e’ che tuttora la vedi giocare tennis di grande qualità e subito dopo perdersi in un mare di indecisioni ed errori. Il suo breve periodo d’oro e’ stato caratterizzato da un equilibrio ed una convinzione di sé che non ha più ritrovato, non sono bastati diversi coach a riportarla a quei livelli. Non so se riuscirà mai a ritornare, seppur giovane.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
hardenn (Guest) 29-01-2026 19:07

Scritto da Kenobi
Ha perso un punto di riferimento pensando che fosse arrivata ed ora non riesce più a trovare stabilità.
Dovrebbe mettere in pausa la carriera, ristabilirsi e iniziare a costruire da zero la sua carriera , è sempre giovane e per me ha un grande potenziale, non è fuffa.

Non lo so, Enzo direbbe che è leggerina e non avrebbe tutti i torti qui

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Kenobi 29-01-2026 18:51

Ha perso un punto di riferimento pensando che fosse arrivata ed ora non riesce più a trovare stabilità.
Dovrebbe mettere in pausa la carriera, ristabilirsi e iniziare a costruire da zero la sua carriera , è sempre giovane e per me ha un grande potenziale, non è fuffa.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Fabblack 29-01-2026 18:16

Non vorrei sembrare… ma mi sa che questa volta è stata silurata lei!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Vae victis (Guest) 29-01-2026 18:02

Roig non c’entra, Emma è una discreta tennista ma niente di più, magari capace di qualche exploit che non si nega a nessuno ma niente di meglio. Sopravvalutata e ricordata solo per il faccino e il fisichetto che lei sfrutta per restare un po’ a galla nella cloaca maxima gossippara che tanto piace ai gonzi. Di tenniste più capaci di lei che la possono battere facile ce ne sono a pacchi nel tour. Mi spiace solo per roig, personaggio serio e professionale.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Lupen (Guest) 29-01-2026 17:57

Se li sta a passa’ tutti !!!!!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver