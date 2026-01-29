Rune difende Musetti: “Forzare un infortunio può costarti la carriera”

Holger Rune prende posizione a difesa di Lorenzo Musetti, finito nel mirino di una parte dei tifosi dopo il ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic.

Il carrarino, avanti due set a zero, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un grave problema fisico, ma la decisione non è stata accolta da tutti con comprensione. Sui social, infatti, non sono mancate critiche da parte di alcuni appassionati, convinti che Musetti avrebbe dovuto “stringere i denti” e continuare a giocare.

A intervenire in sua difesa è stato proprio Holger Rune, attualmente fermo ai box mentre prosegue il recupero dalla rottura del tendine d’Achille. Il danese, che conosce bene le conseguenze di certe scelte, ha voluto raccontare la propria esperienza personale per chiarire quanto possa essere pericoloso forzare oltre il limite.

“Guardate cosa è successo a me quando ho giocato sopra un infortunio di primo grado alla gamba… mi è costato il periodo più lungo lontano dal tennis di tutta la mia carriera. Sì, vogliamo combattere a ogni costo e anche con il dolore, ma capisco perfettamente la scelta di Musetti di ascoltare il suo corpo”.

Parole forti, che arrivano da un giocatore che ha pagato sulla propria pelle la decisione di continuare nonostante un problema fisico apparentemente gestibile. Il messaggio di Rune è chiaro: il coraggio non è sempre andare avanti, ma anche sapersi fermare.

Il sostegno del danese rappresenta una presa di posizione importante all’interno del circuito, soprattutto in un momento in cui Musetti sta vivendo uno dei passaggi più duri della sua carriera. Essere così vicino a una vittoria storica contro Djokovic e dover rinunciare per infortunio è già di per sé una ferita sportiva profonda, aggravata ora da giudizi superficiali.

Nel tennis moderno, dove il calendario è sempre più fitto e i carichi fisici estremi, la gestione del corpo è diventata una parte fondamentale della carriera di un atleta. Rune lo sa bene, e con il suo intervento ha voluto ricordarlo a tutti: una scelta dolorosa oggi può salvare mesi — o anni — di carriera domani.





