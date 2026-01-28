Shelton riconosce la distanza da Sinner: “Sono vicino, ma non ancora al loro livello”

Per il momento, Ben Shelton non è ancora riuscito a colmare il divario che lo separa da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo ha confermato anche il quarto di finale dell’Australian Open 2026, in cui l’americano è stato sconfitto dal campione italiano con un netto 6-3, 6-4, 6-4, lo stesso epilogo visto dodici mesi fa a Melbourne.

Rispetto allo scorso anno, Shelton ha mostrato una versione più solida e combattiva, ma il risultato finale non è cambiato. Per l’ottava volta consecutiva è stato Sinner ad avere la meglio, confermando una superiorità che, almeno per ora, resta evidente.

“La differenza è stata nella seconda di servizio”

In conferenza stampa, Shelton ha analizzato con lucidità i motivi della sconfitta.

«Ha risposto molto bene ed è stato molto solido al servizio. La grande differenza oggi è stata nella mia seconda di servizio. In quel fondamentale ho reso meno rispetto al resto del torneo».

L’americano ha spiegato come proprio quella fase del gioco abbia inciso sull’andamento del match.

«È un aspetto in cui dovevo fare meglio. Credo di aver giocato bene da fondo, di aver chiuso bene a rete e di aver servito discretamente. Ma la seconda di servizio è stata la chiave dell’incontro».

Fiducia nonostante la sconfitta

Pur deluso, Shelton non è uscito dal campo scoraggiato.

«Il mio livello è migliorato e sento di essere sempre meno limitato. Questo sport richiede tempo e i risultati non arrivano sempre quando li vuoi. Sto arrivando al punto in cui vengo fermato solo dalle sfide più grandi, e credo davvero di essere vicino a mettere tutto insieme».

Secondo il 23enne americano, manca ancora un passaggio mentale.

«Basterà una volta in cui riuscirò davvero a farlo per compiere quel salto. Non sono ancora un giocatore completo, ma mi sento ogni volta più completo».

“Voglio vedermi avanti nel punteggio”

Shelton ha anche sottolineato l’importanza di vivere certe partite da una posizione diversa.

«Mi piacerebbe vedermi avanti nel punteggio contro questi giocatori, non sempre costretto a rincorrere. So come mi sento quando sono in vantaggio negli Slam, e credo che anche questo faccia la differenza».

La passione come motore

Non manca però la motivazione, anzi.

«Sono diventato sempre più dipendente da questo sport. Inseguire i giocatori che mi stanno davanti, sentire la pressione di un campo da Grand Slam… non c’è sensazione migliore».

E aggiunge: «Essere qui è un privilegio, soprattutto nei quattro tornei più importanti dell’anno. Questa è la spinta che mi fa lavorare ogni giorno. Stasera sono arrabbiato per la sconfitta, ma ho grande fiducia in me stesso e nel lavoro che sto facendo».

Un Shelton più maturo rispetto a un anno fa

L’americano ha evidenziato anche la propria crescita professionale.

«Sono molto più professionale nel modo in cui mi alleno, mi preparo alle partite, nelle mie routine quotidiane e nella concentrazione durante i tornei. Questo è stato un grande cambiamento».

Dal punto di vista tecnico, però, resta ancora qualcosa da colmare.

«Contro Sinner avevo bisogno di essere più aggressivo e avere più intenzione sul secondo servizio. Contro altri giocatori puoi limitarti a rimettere la palla in campo, ma contro uno come lui no: è capace di vincere il punto al primo colpo».

Il passo avanti c’è, ma non basta

Shelton lascia Melbourne con segnali incoraggianti, ma anche con una certezza: il gap con Sinner e Alcaraz non è ancora stato colmato. La direzione sembra quella giusta, ma serviranno tempo, lavoro e continuità per trasformare la crescita in vere vittorie contro i migliori.