Shelton riconosce la distanza da Sinner: “Sono vicino, ma non ancora al loro livello”
Per il momento, Ben Shelton non è ancora riuscito a colmare il divario che lo separa da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo ha confermato anche il quarto di finale dell’Australian Open 2026, in cui l’americano è stato sconfitto dal campione italiano con un netto 6-3, 6-4, 6-4, lo stesso epilogo visto dodici mesi fa a Melbourne.
Rispetto allo scorso anno, Shelton ha mostrato una versione più solida e combattiva, ma il risultato finale non è cambiato. Per l’ottava volta consecutiva è stato Sinner ad avere la meglio, confermando una superiorità che, almeno per ora, resta evidente.
“La differenza è stata nella seconda di servizio”
In conferenza stampa, Shelton ha analizzato con lucidità i motivi della sconfitta.
«Ha risposto molto bene ed è stato molto solido al servizio. La grande differenza oggi è stata nella mia seconda di servizio. In quel fondamentale ho reso meno rispetto al resto del torneo».
L’americano ha spiegato come proprio quella fase del gioco abbia inciso sull’andamento del match.
«È un aspetto in cui dovevo fare meglio. Credo di aver giocato bene da fondo, di aver chiuso bene a rete e di aver servito discretamente. Ma la seconda di servizio è stata la chiave dell’incontro».
Fiducia nonostante la sconfitta
Pur deluso, Shelton non è uscito dal campo scoraggiato.
«Il mio livello è migliorato e sento di essere sempre meno limitato. Questo sport richiede tempo e i risultati non arrivano sempre quando li vuoi. Sto arrivando al punto in cui vengo fermato solo dalle sfide più grandi, e credo davvero di essere vicino a mettere tutto insieme».
Secondo il 23enne americano, manca ancora un passaggio mentale.
«Basterà una volta in cui riuscirò davvero a farlo per compiere quel salto. Non sono ancora un giocatore completo, ma mi sento ogni volta più completo».
“Voglio vedermi avanti nel punteggio”
Shelton ha anche sottolineato l’importanza di vivere certe partite da una posizione diversa.
«Mi piacerebbe vedermi avanti nel punteggio contro questi giocatori, non sempre costretto a rincorrere. So come mi sento quando sono in vantaggio negli Slam, e credo che anche questo faccia la differenza».
La passione come motore
Non manca però la motivazione, anzi.
«Sono diventato sempre più dipendente da questo sport. Inseguire i giocatori che mi stanno davanti, sentire la pressione di un campo da Grand Slam… non c’è sensazione migliore».
E aggiunge: «Essere qui è un privilegio, soprattutto nei quattro tornei più importanti dell’anno. Questa è la spinta che mi fa lavorare ogni giorno. Stasera sono arrabbiato per la sconfitta, ma ho grande fiducia in me stesso e nel lavoro che sto facendo».
Un Shelton più maturo rispetto a un anno fa
L’americano ha evidenziato anche la propria crescita professionale.
«Sono molto più professionale nel modo in cui mi alleno, mi preparo alle partite, nelle mie routine quotidiane e nella concentrazione durante i tornei. Questo è stato un grande cambiamento».
Dal punto di vista tecnico, però, resta ancora qualcosa da colmare.
«Contro Sinner avevo bisogno di essere più aggressivo e avere più intenzione sul secondo servizio. Contro altri giocatori puoi limitarti a rimettere la palla in campo, ma contro uno come lui no: è capace di vincere il punto al primo colpo».
Il passo avanti c’è, ma non basta
Shelton lascia Melbourne con segnali incoraggianti, ma anche con una certezza: il gap con Sinner e Alcaraz non è ancora stato colmato. La direzione sembra quella giusta, ma serviranno tempo, lavoro e continuità per trasformare la crescita in vere vittorie contro i migliori.
Shelton deve fare molto di più in risposta alla seconda. È il momento in cui con sinner devi prenderti dei rischi. E al servizio, secondo me, dovrebbe provare a rischiare anche la seconda. Nello scambio, ancora ha moltissimo da lavorare, soprattutto dal lato del dritto
Sono vicino…ma dove? Ma quando? Ha perso netto in 3 set, questo non ha la percezione della realtà
Oggi Shelton ha fatto un passo indietro, ma negare in assoluto che sia un giocatore in crescita e che stia progredendo credo sia ingiusto ed esagerato. A parer mio oggi ha semplicemente preparato male il match rimanendo troppo attendista e sfidando Jannik nel gioco preferito di quest’ultimo. Mi pareva aver capito,dopo la vittoria su Ruud che avrebbe aggredito la rete e osato un gioco più spregiudicato cosa che oggi non ho visto da parte di Ben. Ovviamente non gli davo alla vigilia grandi chance di vittoria ma ammetto che pure quelle poche se le è giocate male.
vicino ? insomma…..
Bravo, anch’io non capisco come mai rispondeva male, Sinner era in difficoltà con il servizio, con Nole basta la sua seconda ma…. con Alcaraz se serve cosi sono dolori
Così però squalifichiamo la partita di Sinner cosa che ormai sta diventando una abitudine anche quando vince 61 62. Lo scorso anno De Minaur fa meno game con Sinner rispetto a quelli con Alcaraz, “grande partita di Alcaraz che vincerà a mani basse il torneo”. Vince il terzo con Darderi con il 71% al servizio, 7 Ace, 23-9 vincenti-errori 10/10 punti a rete “preoccupante calo di Sinner”. Sinner sta giocando benissimo come dimostrano i rapporti tra vincenti e gratuiti che lo vedono, ca và sans dire, nettamente in testa rispetto a tutti gli altri giocatori del torneo Alcaraz compreso..
@ Taxi Driver (#4553491)
Livello infimo da 5 in giù mi pare esagerato, che la top ten sia a un livello più basso di prima forse é vero
a me sto ragazzo è sempre piaciuto, e anche come pensa.
non so se arriverà mai a contendere. Tuttavia, secondo me, a impegnare significativamente i due si però
Sinner è superiore tecnicamente e come mentalita a Shelton, Ben compensa con una fisicità e una potenza fuori scala, ma non ha ancora imparato a canalizzarle durante i match più duri.
@ robdes12 (#4553472)
In una parola, il tennis di Shelton è rozzo, ha la mano pesante del muratore, non riuscirà mai a raggiungere i due, e poi ha già 23 anni enzo
Cornetta abbassata (vedi gesto di Novak ) e andare negli spogliatoi di corsa.
Mi hai anticipato il commento…
Sinner e Alcaraz sono i Nadal e Federer dei primi anni 2000.
Gli altri gli resta da raccogliere le briciole.
Djokovic a 40 anni all’ennesima semifinale è la prova provata del livello infimo dal numero 5 in giù
Nella risposta alla seconda di Sinner è stato semplicemente disastroso. Sinner lo vedeva lontano e batteva la seconda a 130/140 all’ora con molto effetto, kick o slice, e lui andava puntualmente fuori tempo. Nei primi due set Sinner ha giocato quasi senza prima di servizio e non si è neanche notato.
Il giovane dixie, dopo aver vinto il primo match fra i due (in una situazione molto favorevole per lui, con Sinner reduce della vittoria di Pechino contro Medvedev, e un po’ scarico), si era convinto, magari mal consigliato, che in futuro sarebbe stata una passeggiata. Invece sono venute sconfitte senza vincere set, a questo punto per lui è più difficile uscire da questa situazione. Un po’ quello che a Sinner capitò con Medvedev e Djokovic. C’è da fare un lavoro di testa, prima che tecnico, qualcuno suggeriva, su queste liste di discussione, di provare con un tecnico europeo, o comunque con impostazione diversa, alla Michael Chang, per capirsi.
I padri (anche quelli non naturali, alla Tartarini, per capirsi), su questo continuo ad esserne convinto, vanno bene fino ad un certo punto, poi bisogna cambiare.
È decisamente elevata la distanza soprattutto su risposta e tattica, è vero che è cresciuto molto ma lo ha fatto anche Jannik che in pratica ha giocato in controllo per tutto il match , tranne in alcuni momenti dove ha alzato un po’ il livello.
In più Ben gioca un tennis binario , o si accende e fa vincenti , oppure va in apnea, in difesa, e quando sale non riesce poi a rallentare velocità o gioco, no, va sempre più veloce ed è costretto a fare un vincente o un gratuito importante e senza senso.
I suoi pari oggi sono Musetti, Zverev, Felix e Draper, deve riuscire a batterli perché non è mica detto che riuscirà a farlo quest’anno.
Carlos e soprattutto Jannik per adesso giocano un loro tour.
Stia sereno , pensi a vincere 1000 e stare nei 4.
E a fare meno chiacchiere, testa China e lavorare .
Deve rivedere più di qualcosa, non puoi affrontare certi giocatori facendo ancora una marea di errori gratuiti. Rimandato a settembre.
Il progresso c’è, ma e’ ancora lontano.
Eccellente, da fuoriclasse dell’ironia.
Vicino? E questo da che cosa lo avrebbe ricavato? Dal fatto di non aver perso 61 60 62 ? Ecco la dimostrazione di che cosa sia un caso di puer aeternus (mi perdonino Jung e Hillman) del tennis. E’ così difficile ammettere che il presupposto “America first” nel tennis attuale non esiste? Io, per parte mia, ho visto una enorme differenza tecnica e mentale fra loro due. Shelton è poco equilibrato nei suoi fondamentali e avrà sempre difficoltà con giocatori che oltre a servire bene sappiano anche rispondere meglio di lui. Sono curioso di vedere quale sia il gap su terra, che io sospetto ancora maggiore fra lui e i contendenti ad essere i primi sfidanti dell’attuale diarchia.
Buona questa! E concordo!
7-6(2) 6-2 6-2
6-3 6-4 6-4
Dopo un anno, Shelton si è effettivamente avvicinato. Ha vinto 1 game in più (e Sinner ne ha vinto 1 in meno!)!
Parla come Rune:
ci sono quasi, da un momento all’altro arrivo, occhio che adesso io..
È vicino quando gli dà la mano a fine partita
Per me oggi Sinner era al 70% della sua miglior condizione. E la differenza si è vista lo stesso.
Ben crede di migliorare solo lui, ma anche chi gli sta davanti migliora ogni anno.
Il gap è ancora molto alto, anche oggi la vittoria di Sinner è parsa abbastanza netta e Sinner non ha giocato ai suoi massimi livelli; Shelton ha carenze dal punto di vista tattico e per il momento è decisamente inferiore rispetto a Sinner ed Alcaraz.