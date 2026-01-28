Dal 28 gennaio, il grande tennis è ancora più accessibile: SuperTennis arriva su Samsung TV Plus

Lo spettacolo del grande tennis diventa fruibile, gratuitamente, per un pubblico ancora più vasto. SuperTennis TV approda in Italia su Samsung TV Plus – e sui dispositivi Galaxy –, la piattaforma di streaming gratuita integrata in tutte le Smart TV Samsung. Da oggi, milioni di spettatori potranno accedere con un semplice click al canale della FITP, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Un passo coerente con la mission che la Federazione Italiana Tennis e Padel porta avanti da decenni: incentivare la pratica sportiva, a tutti i livelli, attraverso la diffusione della passione per il tennis.

Grazie alla presenza su Samsung TV Plus, SuperTennis TV continua a portare nelle case degli italiani, sempre in chiaro e gratuitamente, tantissimi importanti tornei ATP e WTA, oltre a eventi internazionali di grande fascino come la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

L’ingresso su una delle piattaforme FAST leader a livello globale rafforza così il ruolo di SuperTennis TV come punto di riferimento per il tennis in Italia, unendo qualità editoriale, passione sportiva e massima accessibilità. Perché il tennis, quando è davvero per tutti, è ancora più bello.

Chi è Samsung TV Plus

Samsung TV Plus è un servizio di intrattenimento globale gratuito che si impegna a offrire esperienze eccezionali per tutti e in ogni momento. Leader nel settore FAST con oltre 100 milioni di utenti attivi al mese, Samsung TV Plus offre migliaia di programmi e film on demand in un unico posto. Il servizio di streaming trasmette oltre 4.300 canali lineari supportati da pubblicità in 30 paesi ed è accessibile esclusivamente sui dispositivi Samsung attivi. Samsung TV Plus è disponibile su televisori Samsung, dispositivi Galaxy e Samsung Smart Monitor, tutti senza abbonamento.