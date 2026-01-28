Djokovic tra fortuna e determinazione: “Devo alzare il livello se voglio andare avanti. In uno sport di squadra una situazione del genere probabilmente non accadrebbe” (Video)

La fortuna, nello sport, può incidere in modo decisivo. E in questo Australian Open 2026, Novak Djokovic ne ha avuta certamente dalla sua parte. Il serbo ha infatti raggiunto le semifinali senza vincere alcun set né negli ottavi né nei quarti di finale, approfittando prima del forfait di Jakub Mensik e poi del ritiro di Lorenzo Musetti, in vantaggio nel punteggio e in pieno controllo del match.

Una situazione particolare, che lo stesso Djokovic ha commentato con grande lucidità in conferenza stampa, senza nascondere la complessità del momento.

“Lorenzo stava giocando meglio di me”

Il campione serbo ha spiegato quando ha iniziato a notare i problemi fisici dell’azzurro.

«Onestamente, la prima volta che mi è sembrato di vederlo limitato è stato all’inizio del terzo set, ma parlando con il suo team mi hanno detto che l’infortunio è arrivato già nel secondo. In quel momento non sembrava influire sul suo tennis, quindi suppongo che sia peggiorato progressivamente».

Djokovic ha poi voluto sottolineare la superiorità mostrata da Musetti fino allo stop.

«Il tennis è uno sport estremamente fisico e quello che è successo oggi lo dimostra. Lorenzo è stato il migliore, era vicino alla vittoria, poi tutto è cambiato. In uno sport di squadra una situazione del genere probabilmente non accadrebbe».

Nessun problema serio, solo una vescica

Dal punto di vista fisico, Djokovic ha rassicurato sulle proprie condizioni.

«Non ho problemi importanti, a parte una vescica a un piede. Non mi impedisce di muovermi come voglio né di giocare al massimo».

Allo stesso tempo, ha mostrato grande empatia verso l’avversario.

«Conosco bene quella sensazione, l’ho vissuta più volte nella mia carriera. Portiamo il corpo costantemente al limite».

“Il mio livello oggi non è stato sufficiente”

Nonostante la qualificazione, Djokovic è stato molto critico con se stesso.

«Il livello di Lorenzo è stato straordinario e non voglio togliergli meriti. Ma è evidente che oggi ho giocato peggio rispetto al resto del torneo. So che se il mio corpo regge avrò sempre una possibilità, ma devo migliorare».

Il serbo ha ribadito la necessità di crescere in vista della semifinale.

«Ho fiducia e motivazione, so cosa significa trovarsi in questa posizione perché ci sono stato tante volte, ma è chiaro che devo alzare il livello. Sono determinato a dare il massimo».

Il calendario ATP e i rischi fisici

Djokovic ha poi allargato il discorso al calendario.

«Essere il primo torneo dell’anno è un’arma a doppio taglio. La pre-season è l’unico momento in cui puoi lavorare davvero su aspetti tecnici e tattici, ma è anche molto impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Dopo due mesi senza competizioni, il corpo può risentirne».

L’obiettivo resta il 25° Slam

Infine, Djokovic ha parlato della nuova generazione e della sua motivazione personale.

«I miei grandi rivali resteranno sempre Roger e Rafa. Rispetto moltissimo ciò che stanno facendo Jannik e Carlos e quello che faranno nei prossimi dieci, quindici o vent’anni. Questo è il ciclo naturale dello sport ed è fantastico per il tennis».

Ma la fame di vittorie è ancora intatta.

«In questo momento Sinner e Alcaraz sono migliori di me, hanno un livello e una qualità impressionanti. Ma non mi arrenderò. Lotterò fino alla fine e proverò a batterli».

A 38 anni, Novak Djokovic continua così a inseguire il 25° titolo Slam della sua carriera, sostenuto da una combinazione di esperienza, determinazione… e, in questo Australian Open, anche da un pizzico di fortuna.





Francesco Paolo Villarico