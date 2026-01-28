Djokovic tra fortuna e determinazione: “Devo alzare il livello se voglio andare avanti. In uno sport di squadra una situazione del genere probabilmente non accadrebbe” (Video)
La fortuna, nello sport, può incidere in modo decisivo. E in questo Australian Open 2026, Novak Djokovic ne ha avuta certamente dalla sua parte. Il serbo ha infatti raggiunto le semifinali senza vincere alcun set né negli ottavi né nei quarti di finale, approfittando prima del forfait di Jakub Mensik e poi del ritiro di Lorenzo Musetti, in vantaggio nel punteggio e in pieno controllo del match.
Una situazione particolare, che lo stesso Djokovic ha commentato con grande lucidità in conferenza stampa, senza nascondere la complessità del momento.
“Lorenzo stava giocando meglio di me”
Il campione serbo ha spiegato quando ha iniziato a notare i problemi fisici dell’azzurro.
«Onestamente, la prima volta che mi è sembrato di vederlo limitato è stato all’inizio del terzo set, ma parlando con il suo team mi hanno detto che l’infortunio è arrivato già nel secondo. In quel momento non sembrava influire sul suo tennis, quindi suppongo che sia peggiorato progressivamente».
Djokovic ha poi voluto sottolineare la superiorità mostrata da Musetti fino allo stop.
«Il tennis è uno sport estremamente fisico e quello che è successo oggi lo dimostra. Lorenzo è stato il migliore, era vicino alla vittoria, poi tutto è cambiato. In uno sport di squadra una situazione del genere probabilmente non accadrebbe».
Nessun problema serio, solo una vescica
Dal punto di vista fisico, Djokovic ha rassicurato sulle proprie condizioni.
«Non ho problemi importanti, a parte una vescica a un piede. Non mi impedisce di muovermi come voglio né di giocare al massimo».
Allo stesso tempo, ha mostrato grande empatia verso l’avversario.
«Conosco bene quella sensazione, l’ho vissuta più volte nella mia carriera. Portiamo il corpo costantemente al limite».
“Il mio livello oggi non è stato sufficiente”
Nonostante la qualificazione, Djokovic è stato molto critico con se stesso.
«Il livello di Lorenzo è stato straordinario e non voglio togliergli meriti. Ma è evidente che oggi ho giocato peggio rispetto al resto del torneo. So che se il mio corpo regge avrò sempre una possibilità, ma devo migliorare».
Il serbo ha ribadito la necessità di crescere in vista della semifinale.
«Ho fiducia e motivazione, so cosa significa trovarsi in questa posizione perché ci sono stato tante volte, ma è chiaro che devo alzare il livello. Sono determinato a dare il massimo».
Il calendario ATP e i rischi fisici
Djokovic ha poi allargato il discorso al calendario.
«Essere il primo torneo dell’anno è un’arma a doppio taglio. La pre-season è l’unico momento in cui puoi lavorare davvero su aspetti tecnici e tattici, ma è anche molto impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Dopo due mesi senza competizioni, il corpo può risentirne».
L’obiettivo resta il 25° Slam
Infine, Djokovic ha parlato della nuova generazione e della sua motivazione personale.
«I miei grandi rivali resteranno sempre Roger e Rafa. Rispetto moltissimo ciò che stanno facendo Jannik e Carlos e quello che faranno nei prossimi dieci, quindici o vent’anni. Questo è il ciclo naturale dello sport ed è fantastico per il tennis».
Ma la fame di vittorie è ancora intatta.
«In questo momento Sinner e Alcaraz sono migliori di me, hanno un livello e una qualità impressionanti. Ma non mi arrenderò. Lotterò fino alla fine e proverò a batterli».
A 38 anni, Novak Djokovic continua così a inseguire il 25° titolo Slam della sua carriera, sostenuto da una combinazione di esperienza, determinazione… e, in questo Australian Open, anche da un pizzico di fortuna.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Novak Djokovic
@ GodSaveGenie (#4553452)
Simpatica!
Onestamente considerando che aveva pure riposato agli ottavi, me lo aspettavo meglio in campo oggi
Guarda che ti sbagli, sono sempre stato un grande estimatore di Nole e ritengo che farebbe un dispetto a se stesso se vivacchiasse nel circuito, questo e’ il senso di ciò che ho scritto.
@ Scolaretto (#4553244)
Ti sei dato il nick name perfetto. Domani salutami la maestra, mi raccomando.
@ PensiamociBene (#4553415)
Sono d’accordo, la fortuna aiuta gli audaci e lui non molla mai.
Ed ora il lupo “grigio” contro la volpe “rossa”!
@ Annie3 (#4553434)
Annie, oggi la cosa migliore da fare è prendersi la vittoria e tacere, senza tirar fuori il fatto che i giovani si rompano mentre lui bla bla bla. A parte il fatto che anche lui si è rotto in altri periodi della carriera e anche non tenendo in considerazione che, giocando pochi tornei, forse ha meno possibilità di rompersi di altri, il tuo atteggiamento nei suoi confronti negli ultimi tempi sfiora l’idolatria. In lui vedi solo pregi, tennistici, fisici, caratteriali, emotivi e quanto mai altro. Oggi la cosa più raffinata da fare è glissare sull’accaduto in questo torneo. Hai presente la vicenda di Pietro Micca? Ecco, oggi non mi sembra il caso di riperla in ambito tennistico.
Non voglio contraddirti, ma l’ultima volta in cui Djokovic ha sconfitto Sinner in uno Slam è stato nel 2024 a Wimbledon…
…deve mantenere alto il livello di fortuna suo e/o sfortuna degli avversari, la sola arma che lo ha portato in SF. Con Sinner poi non credo sia in grado ormai di reggere più di un set, idem con Alcaraz
mi sa che da quando gli ha rifilato un 50 stia rosicando proprio tu…
Oggi è partito con buone intenzioni di aggredire Musetti, ma ha iniziato subito a sbagliare tantissimo e questo lo ha bloccato. Per contro Musetti aveva iniziato molto teso ma vedere un Nole così falloso gli ha dato coraggio e ha iniziato a lasciare andare il braccio.
Non so onestamente cosa possa inventarsi Nole nei prossimi due giorni, a parte cercare di restare positivo e sbagliare meno quando spinge. Ma la condizione è quella che è, sufficiente per i primi turni slam ma oltre si fa dura. Forse avrebbe fatto molta fatica anche con Mensik.
ma lasciali perdere Annie non vedi che dalla vergogna cambiano sempre nick?
GOAT indiscusso anche perchè a Melbourne l’unico che giocava sempre di sera al fresco c’e’ ne stato solo uno
Dispiace da morire per Lorenzo che stava giocando un match perfetto ed era ad un passo da una semifinale tutta azzurra con Jannik. Però abbiamo in semifinale i primi 4 del ranking e credo saranno match belli e per nulla scontati. Ho apprezzato l’intervista finale a Nole in cui ha dimostrato sincerità riconoscendo la superiorita di Musetti e mi ha dato l’impressione di essere dispiaciuto per non aver potuto competere ad armi pari fino alla fine comunque andasse.
e sono anni ormai che stai rosicando
Oggi ha giocato veramente male, ma non e’ detto che venerdì ci sarà la stessa versione in campo. Quindi partita aperta.
è arrivato in semifinale chiudendo tutte le partite anche in meno di tre sets..
sfondato da far ribrezzo!
Non cita lo Scozzese, Svizzera 2, Del Potro… dovrebbe citare Zverev?!? Che oltretutto lo costrinse ad aspettare altri 3 anni per poter mettersi al collo la medaglia d’oro olimpica?
Se fossi in Sinner, mi farei “ibernare” fino a pochi minuti prima di scendere in campo per la semifinale..il lato B di Noluccio è in forma stratosferica, una roba che non avevo mai visto in nessuno degli sport che seguo..indubbiamente il Goat dei lati B!
@ Scolaretto (#4553244)
Beh, prima o poi, questo benedetto addio lo darà, a meno che, per farvi dispetto, non si presenti in campo fino a sessant’anni
Mamma mia, “fiumi di parole” per continuare a disegnare scenari sul fine carriera di Novak, descrivendone anche i minimi particolari…ma che ne sappiamo noi di quello che lo aspetta, anche in questi AO doveva uscire con Maestrelli ed eccolo qui, per fortunate coincidenze, che figurano quasi come un premio alla carriera, in semifinale: incomincio a pensare che questa fortuna gliela portiate voi a forza di vederlo ogni volta finito o gufandolo (vero, Capitano?)…e comunque i giovani si rompono e lui, a parte una vescica, sembra tenere fisicamente…sicuramente, mentalmente non vuole mollare perché ha la spinta propulsiva dei suoi precedenti memorabili; bellissima la risposta al giornalista che lo definiva all'”inseguimento”, prima di Roger e Rafa, adesso di Jannik e Carlos, ricordandogli che non solo aveva “raggiunto” i suddetti, ma anche lì aveva superati con i suoi 24 Slam, durante i quali ha sconfitto, nel recente passato, anche i giovani rampanti
Non sono completamente d’accordo sulla premessa, occorre fare delle precisazioni. Quello di Sinner sarà anche un servizio costruito (come quello di tutti, non essendo un colpo che viene fuori in modo intuitivo e naturale), ma lo soccorre quasi sempre quando c’è da salvare un break o da chiudere un game impegnativo. E comunque la seconda di Sinner è un’arma letale, certo non per fare il punto subito, ma per permettergli di costruire la giocata successiva. Basti guardare le percentuali di punti vinti con la seconda, pazzesche, nessuno fa altrettanto. Che con Carlitos però le seconde non bastino è vero, lo spagnolo non è uno che si fa chiudere in un angolo. Ma è su questo che Sinner sta lavorando, un colpo che con tutti gli altri non gli sarebbe imprescindibile, con uno solo sì. Un colpo da costruire ad personam
A chi è interessato alla psicologia di Djokovic, la frase fuori posto: “In uno sport di squadra non sarebbe capitato”, è indicativa.
Lui sta gareggiando come ho già detto tipo 2 o 3 anni fa per essere ricordato come lo sportivo più longevo di ogni sport. Ad esempio si sente in competizione con Lebron James che sta ancora competendo in NBA pur avendo 41 anni.
Se cioè capiamo questo, ecco che magicamente la frase: “questo non capiterebbe in un sport di squadra” acquisisce tutta un’altra luce. Vuole con ciò dire che gli sportivi più longevi della storia negli sport di squadra sono avvantaggiati.
Secondo me Djokovic non vuole arrivare alle olimpiadi del 2028, ma proseguire. Non sarei sorpreso se nella sua testa stesse gareggiando con Lebron, e vorrà smettere 3 anni dopo di lui. O forme, più sensatamente, sta già elaborando il fatto che la sfida su Lebron è impossibile da vincere visto che Lebron fa uno sport di squadra.
Nole era già rassegnato alla doccia, però nel tennis si sa l’imprevisto è dietro l’angolo. Musetti l’ho visto ancora in crescita, chissà magari nel corso della stagione potrebbe inserirsi come terzo incomodo?Dal punto di vista tecnico ha tutte le armi per raggiungere tale livello.
Numero tre del mondo a quasi 39 anni, senza farsi la punturina antinfluenzale o altre cose. GOAT
Audentes fortuna iuvat.
Ok Djokovic ti è andata bene… per la semifinale non pensarci sarai asfaltato e lo sai benissimo.
Oggi non ho visto un Sinner al top contro Shelton, ma sempre lucido nelle scelte…..Unico appunto, Sinner purtroppo ha un servizio costruito e sarà sempre altalenante, deve tenerlo sempre molto allenato, altrimenti lo perde facilmente, mentre il servizio di Shelton è più naturale, come quello di Alcaraz
@ Northia (#4553309)
Adesso può anche perdere 6-0 6-0 6-0. L’importante è che si entri in campo nelle medesime condizioni dell’avversario, senza ausilio di aiutini
Ma quale determinazione che era scuro in volto per i colpi cesellati che stava prendendo dal Magnifico…….Mah!
Per arrivare in finale e vincere può solo sperare in un altro paio di ritiri.
Grande Djok(ul)ovic 🙂
Significativo che non abbia neppure citato Zverev
è da anni che lo dicono….
Hai ….più sfondato della porta del Pisa!
Da qualche parte era scritto che avrebbe raggiunto la quinta semi slam consecutiva, ma basta qua. Al R.G. non credo superi i quarti e si giocherà le ultime carte a Wimbledon. Se andrà male, non tanto vincere quanto uscire presto, penso che dirà addio al tennis giocato.