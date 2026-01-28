Australian Open 2026 - Italiani ATP, Copertina

Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 11. Vittoria per Sinner. Sfortuna Musetti

28/01/2026 11:33
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30)
(5) L. Musetti ITA vs (4) N. Djokovic SRB
GS Australian Open
L. Musetti [5]
15
6
6
1
N. Djokovic [4]
40
4
3
3
Vincitore: N. Djokovic per ritiro
Mostra dettagli

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton USA vs (2) J. Sinner ITA

GS Australian Open
B. Shelton [8]
3
4
4
J. Sinner [2]
6
6
6
Vincitore: J. Sinner
Mostra dettagli






Australian Open (Australia 🇦🇺) Primo Turno, cemento

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA
GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
5
4
K. Hance / T. Konduri [4]
7
6
Vincitore: K. Hance / T. Konduri
Mostra dettagli

Tennisforever (Guest) 28-01-2026 14:54

Le ultime partite giocate :
SINNER -SHELTON : 9-0 22 -0 sets 7-0 Tie breaks
SINNER – DE MINAUR 12-0 , 26-2 sets.

SINNER-DJOKOVIC 5-0
SINNER – ZVEREV 5-0

 460
Annie3 28-01-2026 14:51

Beh, per ora Shelton non è comunque un giocatore da finali Slam, sì irruente ma senza guizzi tattici che alla fine lo rendono un picchiatore prevedibile…se poi davanti ha una macchina da punti come Jannik, direi che il risultato era praticamente scritto! E bellissimo, finalmente abbiamo saputo dalla bocca dell’interessato, e vediamo chi osera’ contraddirlo, che Jannik si sveglia al mattino anche per merito di Novak…pensate se Novak fosse uscito, che dormite si sarebbe fatto Jannik, col rischio di perdere mordente! Ovviamente scherzo, ma non so come si faccia a sminuire sempre Novak nel sito quando questi giovani campioni spendono ogni volta per lui parole commoventi, riconoscenti, piene di evidente e rispettosa ammirazione per chi ha firmato tutti i record del periodo storico che li ha visti iniziare, fornendo loro inevitabilmente ispirazione e motivazione…perché i giovani si rendono conto, non altrettanto chi guarda da fuori, che il tennis cambia, si adatta ai tempi, si evolve: basta guardare i campioni di 20 anni fa per vedere le differenze nella pressione continua che oggettivamente non so quanto li renderebbe ancora competitivi con i top di adesso, questo al di là di confronti stilistici che risultano comunque improbabili…come non hanno senso certe valutazioni fra migliore/peggiore di fasi tennistiche diverse: ogni giocatore va comparato con gli avversari diretti perché insieme esprimono il tennis di “quel” momento storico, come succede in tutti gli sport, dove i limiti si modificano, la preparazione si specializza, i tempi si riducono e come succede nell’arte, dove ogni capolavoro rappresenta il suo tempo in forme che non sono “qualitativamente” comparabili fra loro…e questo è ben presente nelle consapevolezze delle nuove generazioni, che non si paragonano con i big predecessori o se lo fanno sempre collocandoli in una sfera intoccabile di predominio che rimane, nell’ultimo decennio, retaggio di un Novak nei suoi anni naturalmente più costruttivi e produttivi

 459
Aquila. 28-01-2026 14:41

Scritto da zedarioz
È bastato un Sinner all’80%, ma eccezionale in risposta, e stavolta Ben manco è arrivato al tie break. E magari la prossima volta non trova un Sinner così difettoso sulla prima di servizio. La risposta sulla seconda di Ben è il primo punto su cui lavorare.

Sinner però non deve dimenticare di continuare a lavorare sul servizio, essendo costruito basta poco per servire male

 458
tinapica 28-01-2026 14:24

Scritto da italtennis
Al confronto di Shelton, il footwork di Fognini è pari a quello di Nadal-Ferrer. Quasi mai pronto sulla palla, sempre pronto a sparare da qualunque posizione con quel dritto in spin da college US.
Che noia il tennis degli anni recenti, anche nelle fasi finali dei tornei importanti.
E scusate devo dirlo, ennesime dichiarazioni veramente noiose americane. Sempre più insopportabili, che imparasse a giocare a tennis sto ragazzo.
Penso che chiunque segua il tennis da più di 2 anni non avesse assolutamente dubbi su questo 3 set a 0 senza appello, noioso, poco televisivo e tecnico.

Forse sono io che non capisco bene, ma mi sembra una critica, o più una presa in giro, del gioco di piedi di Fognazzo.
Già mesi fa ci fu chi scrisse che Fognazzo fosse carente negli spostamenti…invece è proprio grazie alle sue gambe eccezionali che arrivava in tempo per mostrare il talento delle sue braccia.
Fognazzo è (e rimarrà) tra i primi dieci giocatori nati negli anni ’80 per quanto concerne la rapidità di gambe e di spostamento.

 457
guido Guest 28-01-2026 13:54

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da ska
@ Detuqueridapresencia (#4553331)
Vero, però, nella sfiga, una speranza me l han lasciata: ora invece di sognare soltanto che Sinner faccia il Grande Slam, sogno che lo faccia, battendo Lorenzo al RG.

Ma Lorenzo deve vincere al Foro

Affare fatto (anche se mi sarebbe piaciuto che Sinner facesse il Panatta Double a cinquant’anni esatti dall’originale)

 456
Marco M. 28-01-2026 13:37

Arrivo adesso e vedo netta vittoria di Jannik, avevo pochi dubbi 🙂
Ora sotto con il vecchio campione, se gioca come oggi Nole non ha scampo.

 455
Silvy__89 (Guest) 28-01-2026 13:25

Torno ora da lavoro e avevo lasciato Musetti in vantaggio di 2 set, e ora leggo ritiro! Cosa è successo stavolta??

 454
Detuqueridapresencia 28-01-2026 13:05

Scritto da ska
@ Detuqueridapresencia (#4553331)
Vero, però, nella sfiga, una speranza me l han lasciata: ora invece di sognare soltanto che Sinner faccia il Grande Slam, sogno che lo faccia, battendo Lorenzo al RG.

Ma Lorenzo deve vincere al Foro 😎

 453
Calvin (Guest) 28-01-2026 13:05

Scritto da Palu

Scritto da Calvin

Scritto da Barabba
Sinner? Prossimo top1 ATP.

Ci vorrà ancora un poco e quanto dipende molto dai prossimi quattro giorni
Nei fatti Sinner da qui a Roma difenderà 0 punti, Alcaraz da qui a Roma ne difende 3310.
Quindi è evidente che se non chiude il torneo con 3000 punti di differenza (che sarebbe l’ipotesi peggiore possibile) avrebbe spazio per un recupero

Se conti anche Roma per Alcaraz, dovresti contare anche i 650 di Sinner.
A me risulta 2340 punti di Alcaraz contro gli 0 di Sinner (Roma esclusa).
Ma bisogna considerare che un bel pezzo di n.1 se lo giocano nelle prossime due partite.

Hai ragione mi sono confuso, restano 2340 fino a Roma o, se preferisci, 2790 fino a Parigi).

La corsa rimarrà aperta, ovviamente dipenderà moltissimo dai prossimi 4 giorni, era per dire che l’attuale distanza, qualsiasi sia, è ancora bugiarda e la classifica vera si vedrà quando uscirà dall’anno il periodo di squalifica di JAnnik.

Comunque possono finire il torneo in questa forchetta di punti: ALcaraz tra 12450 – 13650 e Sinner 10300 – 11500…cioè la distanza può essere massimo 3250 punti e minimo 950 punti, è evidente che questo sarà dirimente

 452
walden 28-01-2026 12:50

Scritto da Pinco
@ roby.mortilla@gmail.com (#4553289)
forse con Nole ma non credo. Con alcaraz ci vuole un mezzo miracolo, jannik non è al top e si vede. Alcaraz è inarrestabile

questa ce la segnamo

 451
Fogazzaroj 28-01-2026 12:38

Mattinata piena di lavoro per me ma per fortuna i colloqui che avevo fissato erano abbastanza distanziati tra loro da permettermi di vedere lunghe fasi del match che mi è sembrato il solito di sempre con papyshelton sempre più pensieroso e silente ..certo è che ritrovarsi uno che anche se servi a 220 kmh te le prende tutte e per lo più le mette vicino alle righe tra i piedi ecc ecc. è decisamente frustrante…posto ciò peccato non ci sia Lorenzo per una degna semifinale…

 450
Palu 28-01-2026 12:28

Scritto da Calvin

Scritto da Barabba
Sinner? Prossimo top1 ATP.

Ci vorrà ancora un poco e quanto dipende molto dai prossimi quattro giorni
Nei fatti Sinner da qui a Roma difenderà 0 punti, Alcaraz da qui a Roma ne difende 3310.
Quindi è evidente che se non chiude il torneo con 3000 punti di differenza (che sarebbe l’ipotesi peggiore possibile) avrebbe spazio per un recupero

Se conti anche Roma per Alcaraz, dovresti contare anche i 650 di Sinner.
A me risulta 2340 punti di Alcaraz contro gli 0 di Sinner (Roma esclusa).
Ma bisogna considerare che un bel pezzo di n.1 se lo giocano nelle prossime due partite.

 449
walden 28-01-2026 12:25

Scritto da Barabba
Sinner? Prossimo top1 ATP.

attuale

 448
antoniov 28-01-2026 12:24

Scritto da MI.RCO

Scritto da Luca Milano

Scritto da MI.RCO
Calo fisico evidente

eh infatti mi spiace per Shelton, stava giocando bene ma questo calo lo ha fregato….

Scritto da Luca Milano

Scritto da MI.RCO
Calo fisico evidente

eh infatti mi spiace per Shelton, stava giocando bene ma questo calo lo ha fregato….

Calo fisico evidentissimo per Sinner, ma Shelton con Jannick, non ci vincera’ mai…

Tanto che è calato Jannik alla fine che serviva con ancora 13/14 secondo di tempo utile, mentre l’americano mezzo suonato si prendeva tutto il tempo a disposizione per servire!

 447
walden 28-01-2026 12:23

Scritto da Sporadico

Scritto da Pat
Dispiace tanto uscire così,ancora una volta il fisico di Musetti lo tradisce nulla durata di un torneo.

A me risulta sia la prima volta. Tutto si può dire di Musetti, tranne che non abbia un fisico perfetto. Oggi è stato sfortunato

un’ulteriore conferma della tua incompetenza….

 446
Rovescio al tramonto 28-01-2026 12:20

Jannik è rullo compressore.

 445
piper 28-01-2026 12:20

Scritto da giovanni aka the troll hunter
@ piper (#4553230)
beh, i commenti sono deprecabili. Trovo alcuni, nonostante passino gli anni, davvero vergognosi.
Siamo ancora ai livelli di quel AUS OPEN di tanti anni fa dove il commentatore troll attaccava in ogni dove il nostro contro un talentuoso canadese. Ricordo ancora i commenti di ragazzini obesi che definivano stanco un giocatore di nemmeno 20 anni perché il giorno prima aveva vinto un torneo.
Troll, vergognatevi.

Spiegami: quali commenti sono deprecabili,i miei?

 444
ska (Guest) 28-01-2026 12:18

@ Detuqueridapresencia (#4553331)

Vero, però, nella sfiga, una speranza me l han lasciata: ora invece di sognare soltanto che Sinner faccia il Grande Slam, sogno che lo faccia, battendo Lorenzo al RG.

 443
piper 28-01-2026 12:18

Scritto da antoniov
Se qualcuno pensava che al terzo tempo a Jannik accadesse ciò che è accaduto al povero Lorenzo sarà rimasto molto deluso e probabilmente lo sarà ancor di più alla prossima!

Io non lo pensavo ma con Jannik mi sta crescendo il timore.

 442
Calvin (Guest) 28-01-2026 12:17

Scritto da Barabba
Sinner? Prossimo top1 ATP.

Ci vorrà ancora un poco e quanto dipende molto dai prossimi quattro giorni

Nei fatti Sinner da qui a Roma difenderà 0 punti, Alcaraz da qui a Roma ne difende 3310.

Quindi è evidente che se non chiude il torneo con 3000 punti di differenza (che sarebbe l’ipotesi peggiore possibile) avrebbe spazio per un recupero

 441
Alex77 (Guest) 28-01-2026 12:16

Ho letto che Shelton si sentiva quasi un muro in risposta di diritto e che era convinto di aver le armi per mettere in difficoltà Sinner.. gli consiglio di tenersi piu basso nelle dichiarazioni perché poi si fanno brutte figure

 440
Harlan (Guest) 28-01-2026 12:14

Yankee go home, paparino e figlioletto
Salutatemi McEnrosikon e regalategli un tendone col telecomando così gioca un poco

 439
Detuqueridapresencia 28-01-2026 12:13

Risultato atteso. Non ho visto nulla e non vedrò highlights. Dopodomani avremmo visto una semifinale epica fra il numero uno vero e il numero tre prossimo, entrambi italiani. Storico. Ma la sfiga ha deciso in altro modo. Basta così per oggi.

 438
Calvin (Guest) 28-01-2026 12:12

Scritto da Non tennista
Zverev che mette in difficoltà alcaraz?!
Io non ci credo proprio, e poi è giusto che i 2 più forti
si giochino anche questo slam

Zverev è in forma, sta giocando un gran tennis ed è uno forte forte forte.

Per me non è affatto una partita scontata

 437
Barabba (Guest) 28-01-2026 12:06

Sinner? Prossimo top1 ATP.

 436
Non tennista (Guest) 28-01-2026 12:06

Zverev che mette in difficoltà alcaraz?!

Io non ci credo proprio, e poi è giusto che i 2 più forti
si giochino anche questo slam

 435
Scolaretto 28-01-2026 12:05

A sentire Shelton avremmo dovuto vedere chissà quali miglioramenti. Potete tranquillamente depennarlo da quella infinita lista di aspiranti numero 1 e 2, ma anche 3 e 4 mi sa.

 434
Tempia Fugit (Guest) 28-01-2026 12:05

Scritto da Giuliano da Viareggio
SINNERRRRRRRR !!!!! 3 SET A 0 E SHELTON A CASA!!!!!
PROX TURNO LA FORMALITA’ CON IL SERBO E POI IN FINALE…..Ma non sono sicurissimo che vedremo la solita finale, infatti ho visto uno ZVEREV in formissima……

Bhe in un caso o nell’altro sarà la solita finale 😉

 433
espertodipallacorda 28-01-2026 12:04

Solidità disarmante di Sinner a fronte di uno Shelton al solito tanto volitivo quanto pasticcione: le prova tutte, ma si ingarbuglia da solo. Nei match contro Sinner va sempre così. Peccato davvero per Musetti, che oggi meritava un risultato straordinario; per contro, da Djokovic pessime indicazioni: appena il livello si è alzato, non ha retto (niente di grave per uno della sua età). E sono convinto avrebbe faticato anche con Mensik. La semifinale va giocata, ma il gap in questo momento è abissale.

 432
Peter (Guest) 28-01-2026 12:03

Grandioso Jannik Sinner, andiamo a prenderci la finale contro il goat Nole,senza se e senza ma.

 431
Ale Firenze (Guest) 28-01-2026 12:03

Fabio…ritenta vai…

Sinner immenso.

 430
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-01-2026 12:02

SINNERRRRRRRR !!!!! 3 SET A 0 E SHELTON A CASA!!!!!
PROX TURNO LA FORMALITA’ CON IL SERBO E POI IN FINALE…..Ma non sono sicurissimo che vedremo la solita finale, infatti ho visto uno ZVEREV in formissima……

 429
michele_62 28-01-2026 12:02

Purtroppo sto lavorando e nelle rare pause controllo la live e questo forum: certo è che la discrasia tra alcuni commenti e il risultato, peraltro contro uno dei più rampanti top ten, desta più di qualche preoccupazione (per chi questi commenti li fa).

 428
Calvin (Guest) 28-01-2026 12:02

Scritto da Carota Senior
Oggi non stava neppure al massimo Sinner.
tra lui e Alcaraz e il resto della truppa direi quasi un baratro!

Per me Zverev e Musetti sono in grado di metterli in difficoltà, almeno un poco, gli altri, in questo preciso momento, pare proprio di no.

Io Zverev in semi non lo vedo spacciato, sfavorito sicuramente si, ma non spacciato

 427
antoniov 28-01-2026 12:02

Se qualcuno pensava che al terzo tempo a Jannik accadesse ciò che è accaduto al povero Lorenzo sarà rimasto molto deluso e probabilmente lo sarà ancor di più alla prossima!

Caro Capitano, il tuo pronostico non si è avverato!

Jannik Sinner assolutamente perfetto.

Grande Campione.

 426
MI.RCO 28-01-2026 12:01

Scritto da Luca Milano

Scritto da MI.RCO
Calo fisico evidente

eh infatti mi spiace per Shelton, stava giocando bene ma questo calo lo ha fregato….

Scritto da Luca Milano

Scritto da MI.RCO
Calo fisico evidente

eh infatti mi spiace per Shelton, stava giocando bene ma questo calo lo ha fregato….

Calo fisico evidentissimo per Sinner, ma Shelton con Jannick, non ci vincera’ mai…

 425
zedarioz 28-01-2026 12:01

È bastato un Sinner all’80%, ma eccezionale in risposta, e stavolta Ben manco è arrivato al tie break. E magari la prossima volta non trova un Sinner così difettoso sulla prima di servizio. La risposta sulla seconda di Ben è il primo punto su cui lavorare.

 424
Markus. 28-01-2026 12:01

Fa ridere perchè anche la “diretta scritta” di Eurosport diceva che Sinner aveva perso energie e smalto :mrgreen:
Abbiamo visto…

 423
Rovescio al tramonto 28-01-2026 12:00

Niente, alla prossima Ben.

 422
Spalazzi (Guest) 28-01-2026 12:00

Jannik sei un grande.

 421
NonSoloSinner (Guest) 28-01-2026 12:00

Jannik solido come sempre, peccato per l’infortunio di Musetti, che difficilmente avrebbe avuto chance in semi ma su cemento cresce mese dopo mese.. sempre più vicina l’ennesima finale slam, specie con il Nole visto stanotte

 420
king_scipion66 28-01-2026 12:00

Grazie ben…bravo. Ritenta però…sono 21 di fila da quella partita di Shangai….Capita contro Jannik stai sereno 😆

 419
Calvin (Guest) 28-01-2026 11:59

Scritto da JOA20
Percentuale di prime a fine partita del 59%, decisamente meglio del 46% del primo set. Comunque Sinner deve ancora recuperare del tutto, non so se sarà necessario contro Djokovic ma contro Alcaraz (o Zverev) dovrà essere più vicino al 100% di oggi

Soprattutto il terzo set, quando Shelton pareva più in partita, le ha alzate al 75%

 418
Non tennista (Guest) 28-01-2026 11:59

Quindi semifinale contro furtunello Djokovic.

Il serbo può sperare solo in un problema fisico di Sinner per farla
franca anche stavolta

 417
italo (Guest) 28-01-2026 11:58

Match dall’esito scontato se ce n’era uno.
Come scritto nel terzo game si era già capito da subito che l’americano era incostistente alla risposta, nonostante una giornata al 60% di sinner di prime palle.
Viceversa i suoi turni di servizio sono sempre stati lottati.
In semifinale prevedo un bagno di sangue per il povero Nole, che d’altra parte se l’è detto da solo che non ha il livello per competere coi primi

 416
Calvin (Guest) 28-01-2026 11:58

Partita di una solidità disarmante

Peccato peccato peccato per il derby sfumato, perché sarebbe stato bellissimo…speriamo che Musetti rientri presto e che per la stagionbe su terra rossa ce lo godremo.

Ora con il Nole di oggi pare nettamente favorito, ma mai abbassare la guardia contro il serbo

 415
Pinco (Guest) 28-01-2026 11:58

@ roby.mortilla@gmail.com (#4553289)

forse con Nole ma non credo. Con alcaraz ci vuole un mezzo miracolo, jannik non è al top e si vede. Alcaraz è inarrestabile

 414
JOA20 (Guest) 28-01-2026 11:58

Percentuale di prime a fine partita del 59%, decisamente meglio del 46% del primo set. Comunque Sinner deve ancora recuperare del tutto, non so se sarà necessario contro Djokovic ma contro Alcaraz (o Zverev) dovrà essere molto più vicino al suo 100% di quanto non sia stato oggi

 413
Jack1 28-01-2026 11:57

Poco più di un allenamento. Poi era convinto Shelton mica no!

 412
Carota Senior 28-01-2026 11:57

Oggi non stava neppure al massimo Sinner.
tra lui, Alcaraz e il resto della truppa direi quasi un baratro!

 411
compagno di cella di Becker (Guest) 28-01-2026 11:57

niente da fare per il telefonista! linea caduta.. 8/8 ?

 410
Don Budge fathers 28-01-2026 11:57

Il solito Benzinaio…

 409
Oldcot@66 28-01-2026 11:56

Come on, please hang up, Ben. 😀

 408
roby.mortilla@gmail.com 28-01-2026 11:56

Un Sinner non certo al meglio in questi AO passeggia con Shelton. Non basterà per le prossime? Voglio sbagliarmi

 407
Maurantonio 28-01-2026 11:55

mi sa che Shelton in Australia non ha attivato il roaming. Non riesce a telefonare. Ahahaha

 406
Pinco (Guest) 28-01-2026 11:54

Dai chiudiamo sta roba. Che qua c’è da buttare la pasta

 405
Maurantonio 28-01-2026 11:54

Scritto da Pat
Quando serve si preme sull’acceleratore.

non l’hanno ancora capito qui o fanno finta

 404
Luca Milano (Guest) 28-01-2026 11:53

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da Mauro roggio

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da giovanni aka the troll hunter
@ compagno di cella di Becker (#4553257)
rinnovo scuse. Sono rammaricato

ma non avevi scritto che non mi davi più riscontri?

Sembri persona di poco conto

tu conti sicuramente di più ,sii sereno sei migliore di me

ma voi bambini non dovreste essere a scuola alla mattina???

 403
Carota Senior 28-01-2026 11:53

Il break finale lo perde sempre con un doppio fallo con Sinner.
Lo soffre di testa, comunque non è ancora finita.
forza Jannik

 402
Luca Milano (Guest) 28-01-2026 11:52

Scritto da MI.RCO
Calo fisico evidente

eh infatti mi spiace per Shelton, stava giocando bene ma questo calo lo ha fregato…. 😆

 401
