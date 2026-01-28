Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 11. Vittoria per Sinner. Sfortuna Musetti
28/01/2026 11:33 460 commenti
Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30)
(5) L. Musetti vs (4) N. Djokovic
GS Australian Open
L. Musetti [5]•
15
6
6
1
N. Djokovic [4]
40
4
3
3
Vincitore: N. Djokovic per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
15-40
1-3
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Musetti
0-15
0-30
0-40
1-1 → 1-2
N. Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 4-3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
2-1 → 3-1
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Musetti
0-15
0-30
0-40
1-0 → 1-1
N. Djokovic
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
N. Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
5-3 → 5-4
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
N. Djokovic
0-40
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
L. Musetti
A-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
L. Musetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
N. Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton vs (2) J. Sinner
GS Australian Open
B. Shelton [8]
3
4
4
J. Sinner [2]
6
6
6
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Australian Open (Australia 🇦🇺) Primo Turno, cemento
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo / S. Massellani vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
5
4
K. Hance / T. Konduri [4]
7
6
Vincitore: K. Hance / T. Konduri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
K. Hance / T. Konduri
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
M. Gribaldo / S. Massellani
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
K. Hance / T. Konduri
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 3-5
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
K. Hance / T. Konduri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
K. Hance / T. Konduri
40-0
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Gribaldo / S. Massellani
0-15
0-30
0-40
1-1 → 1-2
K. Hance / T. Konduri
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
M. Gribaldo / S. Massellani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
M. Gribaldo / S. Massellani
0-15
0-30
15-30
15-40
5-5 → 5-6
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
K. Hance / T. Konduri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Gribaldo / S. Massellani
15-40
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 3-2
K. Hance / T. Konduri
0-30
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti
Le ultime partite giocate :
SINNER -SHELTON : 9-0 22 -0 sets 7-0 Tie breaks
SINNER – DE MINAUR 12-0 , 26-2 sets.
SINNER-DJOKOVIC 5-0
SINNER – ZVEREV 5-0
Beh, per ora Shelton non è comunque un giocatore da finali Slam, sì irruente ma senza guizzi tattici che alla fine lo rendono un picchiatore prevedibile…se poi davanti ha una macchina da punti come Jannik, direi che il risultato era praticamente scritto! E bellissimo, finalmente abbiamo saputo dalla bocca dell’interessato, e vediamo chi osera’ contraddirlo, che Jannik si sveglia al mattino anche per merito di Novak…pensate se Novak fosse uscito, che dormite si sarebbe fatto Jannik, col rischio di perdere mordente! Ovviamente scherzo, ma non so come si faccia a sminuire sempre Novak nel sito quando questi giovani campioni spendono ogni volta per lui parole commoventi, riconoscenti, piene di evidente e rispettosa ammirazione per chi ha firmato tutti i record del periodo storico che li ha visti iniziare, fornendo loro inevitabilmente ispirazione e motivazione…perché i giovani si rendono conto, non altrettanto chi guarda da fuori, che il tennis cambia, si adatta ai tempi, si evolve: basta guardare i campioni di 20 anni fa per vedere le differenze nella pressione continua che oggettivamente non so quanto li renderebbe ancora competitivi con i top di adesso, questo al di là di confronti stilistici che risultano comunque improbabili…come non hanno senso certe valutazioni fra migliore/peggiore di fasi tennistiche diverse: ogni giocatore va comparato con gli avversari diretti perché insieme esprimono il tennis di “quel” momento storico, come succede in tutti gli sport, dove i limiti si modificano, la preparazione si specializza, i tempi si riducono e come succede nell’arte, dove ogni capolavoro rappresenta il suo tempo in forme che non sono “qualitativamente” comparabili fra loro…e questo è ben presente nelle consapevolezze delle nuove generazioni, che non si paragonano con i big predecessori o se lo fanno sempre collocandoli in una sfera intoccabile di predominio che rimane, nell’ultimo decennio, retaggio di un Novak nei suoi anni naturalmente più costruttivi e produttivi
Sinner però non deve dimenticare di continuare a lavorare sul servizio, essendo costruito basta poco per servire male
Forse sono io che non capisco bene, ma mi sembra una critica, o più una presa in giro, del gioco di piedi di Fognazzo.
Già mesi fa ci fu chi scrisse che Fognazzo fosse carente negli spostamenti…invece è proprio grazie alle sue gambe eccezionali che arrivava in tempo per mostrare il talento delle sue braccia.
Fognazzo è (e rimarrà) tra i primi dieci giocatori nati negli anni ’80 per quanto concerne la rapidità di gambe e di spostamento.
Affare fatto (anche se mi sarebbe piaciuto che Sinner facesse il Panatta Double a cinquant’anni esatti dall’originale)
Arrivo adesso e vedo netta vittoria di Jannik, avevo pochi dubbi 🙂
Ora sotto con il vecchio campione, se gioca come oggi Nole non ha scampo.
Torno ora da lavoro e avevo lasciato Musetti in vantaggio di 2 set, e ora leggo ritiro! Cosa è successo stavolta??
Ma Lorenzo deve vincere al Foro 😎
Hai ragione mi sono confuso, restano 2340 fino a Roma o, se preferisci, 2790 fino a Parigi).
La corsa rimarrà aperta, ovviamente dipenderà moltissimo dai prossimi 4 giorni, era per dire che l’attuale distanza, qualsiasi sia, è ancora bugiarda e la classifica vera si vedrà quando uscirà dall’anno il periodo di squalifica di JAnnik.
Comunque possono finire il torneo in questa forchetta di punti: ALcaraz tra 12450 – 13650 e Sinner 10300 – 11500…cioè la distanza può essere massimo 3250 punti e minimo 950 punti, è evidente che questo sarà dirimente
questa ce la segnamo
Mattinata piena di lavoro per me ma per fortuna i colloqui che avevo fissato erano abbastanza distanziati tra loro da permettermi di vedere lunghe fasi del match che mi è sembrato il solito di sempre con papyshelton sempre più pensieroso e silente ..certo è che ritrovarsi uno che anche se servi a 220 kmh te le prende tutte e per lo più le mette vicino alle righe tra i piedi ecc ecc. è decisamente frustrante…posto ciò peccato non ci sia Lorenzo per una degna semifinale…
Se conti anche Roma per Alcaraz, dovresti contare anche i 650 di Sinner.
A me risulta 2340 punti di Alcaraz contro gli 0 di Sinner (Roma esclusa).
Ma bisogna considerare che un bel pezzo di n.1 se lo giocano nelle prossime due partite.
attuale
Tanto che è calato Jannik alla fine che serviva con ancora 13/14 secondo di tempo utile, mentre l’americano mezzo suonato si prendeva tutto il tempo a disposizione per servire!
un’ulteriore conferma della tua incompetenza….
Jannik è rullo compressore.
Spiegami: quali commenti sono deprecabili,i miei?
@ Detuqueridapresencia (#4553331)
Vero, però, nella sfiga, una speranza me l han lasciata: ora invece di sognare soltanto che Sinner faccia il Grande Slam, sogno che lo faccia, battendo Lorenzo al RG.
Io non lo pensavo ma con Jannik mi sta crescendo il timore.
Ci vorrà ancora un poco e quanto dipende molto dai prossimi quattro giorni
Nei fatti Sinner da qui a Roma difenderà 0 punti, Alcaraz da qui a Roma ne difende 3310.
Quindi è evidente che se non chiude il torneo con 3000 punti di differenza (che sarebbe l’ipotesi peggiore possibile) avrebbe spazio per un recupero
Ho letto che Shelton si sentiva quasi un muro in risposta di diritto e che era convinto di aver le armi per mettere in difficoltà Sinner.. gli consiglio di tenersi piu basso nelle dichiarazioni perché poi si fanno brutte figure
Yankee go home, paparino e figlioletto
Salutatemi McEnrosikon e regalategli un tendone col telecomando così gioca un poco
Risultato atteso. Non ho visto nulla e non vedrò highlights. Dopodomani avremmo visto una semifinale epica fra il numero uno vero e il numero tre prossimo, entrambi italiani. Storico. Ma la sfiga ha deciso in altro modo. Basta così per oggi.
Zverev è in forma, sta giocando un gran tennis ed è uno forte forte forte.
Per me non è affatto una partita scontata
Sinner? Prossimo top1 ATP.
Zverev che mette in difficoltà alcaraz?!
Io non ci credo proprio, e poi è giusto che i 2 più forti
si giochino anche questo slam
A sentire Shelton avremmo dovuto vedere chissà quali miglioramenti. Potete tranquillamente depennarlo da quella infinita lista di aspiranti numero 1 e 2, ma anche 3 e 4 mi sa.
Bhe in un caso o nell’altro sarà la solita finale 😉
Solidità disarmante di Sinner a fronte di uno Shelton al solito tanto volitivo quanto pasticcione: le prova tutte, ma si ingarbuglia da solo. Nei match contro Sinner va sempre così. Peccato davvero per Musetti, che oggi meritava un risultato straordinario; per contro, da Djokovic pessime indicazioni: appena il livello si è alzato, non ha retto (niente di grave per uno della sua età). E sono convinto avrebbe faticato anche con Mensik. La semifinale va giocata, ma il gap in questo momento è abissale.
Grandioso Jannik Sinner, andiamo a prenderci la finale contro il goat Nole,senza se e senza ma.
Fabio…ritenta vai…
Sinner immenso.
SINNERRRRRRRR !!!!! 3 SET A 0 E SHELTON A CASA!!!!!
PROX TURNO LA FORMALITA’ CON IL SERBO E POI IN FINALE…..Ma non sono sicurissimo che vedremo la solita finale, infatti ho visto uno ZVEREV in formissima……
Purtroppo sto lavorando e nelle rare pause controllo la live e questo forum: certo è che la discrasia tra alcuni commenti e il risultato, peraltro contro uno dei più rampanti top ten, desta più di qualche preoccupazione (per chi questi commenti li fa).
Per me Zverev e Musetti sono in grado di metterli in difficoltà, almeno un poco, gli altri, in questo preciso momento, pare proprio di no.
Io Zverev in semi non lo vedo spacciato, sfavorito sicuramente si, ma non spacciato
Se qualcuno pensava che al terzo tempo a Jannik accadesse ciò che è accaduto al povero Lorenzo sarà rimasto molto deluso e probabilmente lo sarà ancor di più alla prossima!
Caro Capitano, il tuo pronostico non si è avverato!
Jannik Sinner assolutamente perfetto.
Grande Campione.
Calo fisico evidentissimo per Sinner, ma Shelton con Jannick, non ci vincera’ mai…
È bastato un Sinner all’80%, ma eccezionale in risposta, e stavolta Ben manco è arrivato al tie break. E magari la prossima volta non trova un Sinner così difettoso sulla prima di servizio. La risposta sulla seconda di Ben è il primo punto su cui lavorare.
Fa ridere perchè anche la “diretta scritta” di Eurosport diceva che Sinner aveva perso energie e smalto
Abbiamo visto…
Niente, alla prossima Ben.
Jannik sei un grande.
Jannik solido come sempre, peccato per l’infortunio di Musetti, che difficilmente avrebbe avuto chance in semi ma su cemento cresce mese dopo mese.. sempre più vicina l’ennesima finale slam, specie con il Nole visto stanotte
Grazie ben…bravo. Ritenta però…sono 21 di fila da quella partita di Shangai….Capita contro Jannik stai sereno 😆
Soprattutto il terzo set, quando Shelton pareva più in partita, le ha alzate al 75%
Quindi semifinale contro furtunello Djokovic.
Il serbo può sperare solo in un problema fisico di Sinner per farla
franca anche stavolta
Match dall’esito scontato se ce n’era uno.
Come scritto nel terzo game si era già capito da subito che l’americano era incostistente alla risposta, nonostante una giornata al 60% di sinner di prime palle.
Viceversa i suoi turni di servizio sono sempre stati lottati.
In semifinale prevedo un bagno di sangue per il povero Nole, che d’altra parte se l’è detto da solo che non ha il livello per competere coi primi
Partita di una solidità disarmante
Peccato peccato peccato per il derby sfumato, perché sarebbe stato bellissimo…speriamo che Musetti rientri presto e che per la stagionbe su terra rossa ce lo godremo.
Ora con il Nole di oggi pare nettamente favorito, ma mai abbassare la guardia contro il serbo
@ roby.mortilla@gmail.com (#4553289)
forse con Nole ma non credo. Con alcaraz ci vuole un mezzo miracolo, jannik non è al top e si vede. Alcaraz è inarrestabile
Percentuale di prime a fine partita del 59%, decisamente meglio del 46% del primo set. Comunque Sinner deve ancora recuperare del tutto, non so se sarà necessario contro Djokovic ma contro Alcaraz (o Zverev) dovrà essere molto più vicino al suo 100% di quanto non sia stato oggi
Poco più di un allenamento. Poi era convinto Shelton mica no!
Oggi non stava neppure al massimo Sinner.
tra lui, Alcaraz e il resto della truppa direi quasi un baratro!
niente da fare per il telefonista! linea caduta.. 8/8 ?
Il solito Benzinaio…
Come on, please hang up, Ben. 😀
Un Sinner non certo al meglio in questi AO passeggia con Shelton. Non basterà per le prossime? Voglio sbagliarmi
mi sa che Shelton in Australia non ha attivato il roaming. Non riesce a telefonare. Ahahaha
Dai chiudiamo sta roba. Che qua c’è da buttare la pasta
non l’hanno ancora capito qui o fanno finta
ma voi bambini non dovreste essere a scuola alla mattina???
Il break finale lo perde sempre con un doppio fallo con Sinner.
Lo soffre di testa, comunque non è ancora finita.
forza Jannik
eh infatti mi spiace per Shelton, stava giocando bene ma questo calo lo ha fregato…. 😆