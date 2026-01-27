Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Rybakina mantiene la promessa: è in semifinale all’Australian Open. Pegula, forza tranquilla di Melbourne: “La calma è la mia arma migliore” (Video)

28/01/2026 07:24 37 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Qualche giorno fa Elena Rybakina aveva spiegato in conferenza stampa quale sarebbe stata la sua strategia per battere Iga Swiatek all’Australian Open 2026. Parole che non sono rimaste tali: è stata infatti la kazaka a conquistare l’accesso alle semifinali del torneo, confermando di essere tornata nel momento migliore della propria carriera.
Il successo rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita di Rybakina, che a Melbourne aveva già sfiorato la finale nel 2023. Questa volta l’obiettivo è chiaro: togliersi quella vecchia delusione e spingersi fino in fondo.
In semifinale affronterà Jessica Pegula o Amanda Anisimova, ma la campionessa di Wimbledon sa bene che, prima di tutto, tutto dipenderà dal suo rendimento. E dal servizio, come sempre.

“Felice di aver vinto in due set”
Rybakina ha commentato con soddisfazione la vittoria che le ha aperto le porte della semifinale.
«Sono molto felice per il successo e per aver vinto in due set. Nel primo set ho faticato un po’ al servizio, ma in generale sono contenta della prestazione».
La kazaka ha spiegato anche un avvio di partita non semplice.
«L’inizio è stato un po’ lento per entrambe. Il nostro rendimento con la prima di servizio non era alto. Probabilmente perché il giorno prima mi ero allenata indoor a causa del caldo e ho dovuto riadattarmi. Nel secondo set ho provato a partire da una posizione diversa e a muovere di più i colpi, e sono contenta che abbia funzionato».

La sfida più difficile: la continuità
Negli ultimi anni, secondo Rybakina, l’aspetto più complesso è stato mantenere stabilità lungo tutto il torneo.
«La cosa più difficile è restare costanti per due settimane intere. Ci sono giornate molto diverse: puoi giocare indoor o outdoor, con il sole o di sera. Tutte le condizioni sono complicate, dipende da quanto velocemente riesci ad adattarti».
Oggi, però, l’approccio è cambiato.
«Ora sono più tranquilla. All’inizio del torneo la finale sembra lontanissima e vivi tutto in modo molto emotivo. Adesso sento che sto semplicemente facendo il mio lavoro e cercando di migliorare ogni giorno».

Il confronto con il 2023
Impossibile non tornare con la mente al torneo di tre anni fa.
«Non ricordo esattamente come avevo iniziato nel 2023. Credo che allora i primi turni fossero stati più difficili, guardando i punteggi. Questa volta non ho iniziato benissimo le partite dal punto di vista delle sensazioni, ma sono comunque riuscita a vincere in due set».
Dal punto di vista fisico le sensazioni sono buone.
«Mi sento bene fisicamente. È difficile confrontare le due versioni, ma so che sto giocando sempre meglio partita dopo partita».

Il valore del coaching in campo
Rybakina ha parlato anche dell’importanza del contatto con il proprio box.
«Per me è sempre positivo. È una buona notizia avere gli allenatori più vicini, così puoi sentirli meglio. Ricevere consigli è utile, soprattutto quando qualcosa non funziona».
Una scelta che approva senza esitazioni.
«Penso sia meglio avere qualche informazione in più piuttosto che nessuna, almeno per me».
Fiducia ritrovata contro le migliori
La kazaka ha sottolineato come i successi recenti contro giocatrici di alto livello abbiano avuto un ruolo chiave.
«Negli ultimi tornei della scorsa stagione ho acquisito fiducia grazie a partite difficili. Cercherò di portare questa sicurezza anche nel 2026».
L’identità resta chiara.
«Ho ancora molte cose da migliorare, ma la cosa più importante è restare aggressiva ogni volta che posso. Anche oggi ho colpito alcune palle molto vicine alla linea. È il mio modo di giocare: per me l’aspetto fondamentale è essere aggressiva».

Lo sguardo alla semifinale
In vista della prossima sfida, Rybakina guarda già avanti.
«Jessica è un’avversaria molto esperta, si muove benissimo e la sua palla resta sempre molto bassa, il che rende tutto complicato. Cercherò di adattarmi».
Il piano verrà studiato insieme al team.
«Parlerò con il mio staff per preparare la partita e cercherò di fare il meglio possibile».
A Melbourne, Elena Rybakina è tornata a esprimere il tennis che l’ha portata ai vertici. Ora la semifinale è realtà, e il sogno australiano può continuare.

Un premio alla costanza, alla maturità e alla solidità emotiva. Così può essere raccontato il percorso di Jessica Pegula all’Australian Open 2026, torneo che la vede protagonista fino alle semifinali e ormai a pieno titolo tra le candidate alla vittoria finale.
Spesso sottovalutata dall’opinione pubblica, la statunitense continua a inseguire con determinazione quel titolo del Grande Slam che darebbe ulteriore prestigio a una carriera costruita con pazienza, continuità e grande equilibrio. Il successo contro Amanda Anisimova rappresenta una conferma importante del livello raggiunto da Pegula a Melbourne.
Giocatrice capace di neutralizzare le grandi colpitrici grazie a un tennis di controbalzo, ritmo e lettura del gioco, Pegula incarna l’idea che non servano potenza estrema o esplosività emotiva per competere ai massimi livelli.

“Ho avuto fiducia nel mio piano di gioco”
In conferenza stampa, la numero uno americana ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta.
«Sono molto contenta del mio rendimento. Ho servito bene per tutta la partita, ho scelto i colpi giusti e ho evitato la frustrazione quando le cose non funzionavano. Ho mostrato molta resilienza».
Pegula era consapevole delle difficoltà della sfida.
«Sapevo che battere Amanda sarebbe stato un grande test, ma avevo chiaro come dovevo giocare e avevo molta fiducia nelle mie possibilità. Restare fedele al mio piano di gioco è stato determinante per ottenere questa vittoria».

Crescere attraverso le sconfitte
Nel suo percorso, Pegula ha dovuto spesso fare i conti con eliminazioni nei quarti di finale, un passaggio che per anni le è sembrato invalicabile.
«Durante la mia carriera ho perso molte volte ai quarti. È stato frustrante, ma ogni sconfitta mi ha aiutato a migliorare in modo costante».
La statunitense ha sottolineato come la crescita non sia arrivata aumentando il lavoro, ma rendendolo più mirato.
«Il livello del circuito oggi è più alto. È stato fondamentale capire come lavorare per diventare una giocatrice migliore, concentrandomi sui piccoli dettagli. Non ho lavorato più di prima, ma in modo più efficiente».

Una mentalità diversa
Pegula attribuisce gran parte della sua solidità alla propria personalità.
«Non sono una persona troppo emotiva. Non vado nel panico quando le cose vanno male e non mi arrabbio eccessivamente. La mia forza è la persistenza».
Una qualità che sente come identitaria.
«Mi piace dimostrare di poter fare cose che molti pensavano non fossi in grado di fare. Il mio modo di vivere il tennis è diverso da quello di tante altre giocatrici. Ho una grande stabilità mentale e so sfruttare la mia capacità di restare calma».

Il tema della privacy
Nel corso della conferenza stampa, Pegula ha anche espresso una posizione netta su un tema molto discusso negli ultimi giorni: la presenza costante delle telecamere all’interno delle strutture del torneo.
«Non mi piace affatto che ci siano telecamere ovunque. Ci riprendono in ogni spazio, tranne che negli spogliatoi. È totalmente inutile e viola la nostra privacy».
La statunitense chiede un cambiamento.
«Dobbiamo denunciare questa situazione, è necessario modificarla. Sono favorevole a offrire contenuti ai tifosi anche oltre le partite, ma così è troppo».

Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) E. Rybakina KAZ vs (2) I. Swiatek POL

GS Australian Open
E. Rybakina [5]
7
6
I. Swiatek [2]
5
1
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli

(6) J. Pegula USA vs (4) A. Anisimova USA

GS Australian Open
J. Pegula [6]
6
7
A. Anisimova [4]
2
6
Vincitore: J. Pegula
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(5) L. Musetti ITA vs (4) N. Djokovic SRB
GS Australian Open
L. Musetti [5]
15
6
6
1
N. Djokovic [4]
40
4
3
3
Vincitore: N. Djokovic per ritiro
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Intentionally Blank

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton USA vs (2) J. Sinner ITA

GS Australian Open
B. Shelton [8]
0
3
4
1
J. Sinner [2]
15
6
6
0
Mostra dettagli

E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS vs (WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE

GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
6
6
P. Nouza / P. Rikl
2
3
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski
Mostra dettagli

(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

GS Australian Open
M. Arevalo / M. Pavic [2]
6
2
L. Johnson / J. Zielinski
7
6
Vincitore: L. Johnson / J. Zielinski
Mostra dettagli

(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

GS Australian Open
S. Hsieh / J. Ostapenko [3]
1
6
G. Dabrowski / L. Stefani [5]
6
7
Vincitore: G. Dabrowski / L. Stefani
Mostra dettagli

(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs (4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO

GS Australian Open
O. Gadecki / J. Peers
0
7
2
1
T. Townsend / N. Mektic [4]
0
6
6
0
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
GS Australian Open
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
0
6
3
1
L. Stefani / M. Arevalo [2]
0
2
6
0
Vincitore: K. Mladenovic / M. Guinard
Mostra dettagli




Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Shaw CAN vs (2) S. Schroder NED
GS Australian Open
R. Shaw
1
2
S. Schroder
6
6
Vincitore: S. Schroder
Mostra dettagli

(1) Y. Kamiji JPN vs J. Griffioen NED

GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
6
6
J. Griffioen
2
2
Vincitore: Y. Kamiji
Mostra dettagli

(1) A. Hewett GBR vs T. Miki JPN

GS Australian Open
A. Hewett [1]
6
6
T. Miki
2
1
Vincitore: A. Hewett
Mostra dettagli

C. Ratzlaff USA vs (2) T. Oda JPN

GS Australian Open
C. Ratzlaff
3
3
T. Oda [2]
6
6
Vincitore: T. Oda
Mostra dettagli

F. Broadbent AUS / L. Pena BRA vs D. Ramphadi RSA / J. Woodman AUS

GS Australian Open
F. Broadbent / L. Pena
4
2
D. Ramphadi / J. Woodman
6
6
Vincitore: D. Ramphadi
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs (2) M. De la Puente ESP / (2) S. Houdet FRA
GS Australian Open
G. Fernandez / T. Oda [4]
1
6
5
0
M. De la Puente / S. Houdet [2]
1
2
7
0
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie GER vs (12) F. Thomas SUI

GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
7
6
F. Thomas [5]
5
4
Vincitore: J. Mackenzie
Mostra dettagli

(9) S. Rybkin RUS vs (8) Z. Nurlanuly KAZ

GS Australian Open
S. Rybkin [9]
1
4
Z. Nurlanuly [8]
6
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
Mostra dettagli

L. Hewitt AUS / P. Rafter AUS vs M. Baghdatis CYP / T. Haas GER

GS Australian Open
L. Hewitt / P. Rafter
6
6
M. Baghdatis / T. Haas
2
3
Vincitore: L. Hewitt
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(1) A. Kovackova CZE vs (13) M. Makarova RUS
GS Australian Open
A. Kovackova [1]
6
5
M. Makarova [13]
7
7
Vincitore: M. Makarova
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Hozumi JPN / F. Wu TPE vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

GS Australian Open
E. Hozumi / F. Wu
6
4
3
E. Mertens / S. Zhang [4]
4
6
6
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Mostra dettagli

(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

GS Australian Open
K. Siniakova / T. Townsend
2
6
0
A. Danilina / A. Krunic
6
3
6
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
O. Luz BRA / R. Matos BRA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG
GS Australian Open
O. Luz / R. Matos
3
4
M. Granollers / H. Zeballos [3]
6
6
Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos
Mostra dettagli

C. Dellacqua AUS / A. Molik AUS vs D. Hantuchova SVK / A. Petkovic GER

GS Australian Open
C. Dellacqua / A. Molik
6
7
D. Hantuchova / A. Petkovic
3
5
Vincitore: C. Dellacqua / A. Molik
Mostra dettagli



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink NED vs (WC) F. Broadbent AUS

GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
F. Broadbent
0
1
Vincitore: N. Vink
Mostra dettagli

J. Woodman AUS vs (Q) Y. Silva BRA

GS Australian Open
J. Woodman
6
6
Y. Silva
1
2
Vincitore: J. Woodman
Mostra dettagli

Z. Zhu CHN vs L. De Greef NED

GS Australian Open
Z. Zhu [2]
1
7
4
L. De Greef
6
6
6
Vincitore: L. De Greef
Mostra dettagli

(3) M. De la Puente ESP vs R. Spaargaren NED

GS Australian Open
M. De la Puente [2]
7
6
R. Spaargaren
5
4
Vincitore: M. De la Puente
Mostra dettagli

A. Bernal COL / K. Chasteau FRA vs K. Montjane RSA / M. Tanaka JPN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
J. Bos NED / L. De Greef NED vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN
GS Australian Open
J. Bos / L. De Greef
1
0
Y. Kamiji / Z. Zhu [2]
6
6
Vincitore: Y. Kamiji
Mostra dettagli



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
B. Wenzel AUS vs H. Davidson AUS

GS Australian Open
B. Wenzel
6
2
2
H. Davidson [2]
1
6
6
Vincitore: H. Davidson
Mostra dettagli

D. De Groot NED vs (WC) J. Bos NED

GS Australian Open
D. De Groot
6
6
J. Bos
0
3
Vincitore: D. De Groot
Mostra dettagli

(WC) A. Parker AUS vs G. Reid GBR

GS Australian Open
A. Parker
3
2
G. Reid
6
6
Vincitore: G. Reid
Mostra dettagli

(Q) A. Cataldo CHI vs (4) G. Fernandez ARG

GS Australian Open
A. Cataldo
2
3
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Mostra dettagli

F. Cayulef CHI / G. Lazarte ARG vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR

GS Australian Open
F. Cayulef / G. Lazarte
6
4
H. Davidson / A. Lapthorne [2]
7
6
Vincitore: H. Davidson
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs A. Cataldo CHI / A. Parker AUS
GS Australian Open
D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1]
0
6
6
1
A. Cataldo / A. Parker
0
7
2
0
Vincitore: D. Caverzaschi
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lapthorne GBR vs (4) A. Kaplan TUR

GS Australian Open
A. Lapthorne [2]
4
5
A. Kaplan
6
7
Vincitore: A. Kaplan
Mostra dettagli

(Q) M. Zikri ISR vs (2) A. Van Koot NED

GS Australian Open
M. Zikri
0
2
A. Van Koot
6
6
Vincitore: A. Van Koot
Mostra dettagli

(3) X. Li CHN vs K. Chasteau FRA

GS Australian Open
X. Li [3]
6
3
6
K. Chasteau
2
6
1
Vincitore: X. Li
Mostra dettagli

D. Caverzaschi ESP vs T. Egberink NED

GS Australian Open
D. Caverzaschi [1]
4
4
T. Egberink
6
6
Vincitore: T. Egberink
Mostra dettagli

(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs A. Kaplan TUR / S. Schroder NED

GS Australian Open
G. Sasson / N. Vink [1]
7
6
A. Kaplan / S. Schroder
6
0
Vincitore: G. Sasson
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
T. Egberink NED / T. Miki JPN vs A. Hewett GBR / G. Reid GBR
GS Australian Open
T. Egberink / T. Miki
0
4
A. Hewett / G. Reid [1]
6
6
Vincitore: A. Hewett
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Slade GBR vs (Q) L. Pena BRA

GS Australian Open
G. Slade
1
3
L. Pena
6
6
Vincitore: L. Pena
Mostra dettagli

A. Bernal COL vs K. Montjane RSA

GS Australian Open
A. Bernal
5
4
K. Montjane
7
6
Vincitore: K. Montjane
Mostra dettagli

(Q) M. Ohtani JPN vs M. Tanaka JPN

GS Australian Open
M. Ohtani
6
7
M. Tanaka
3
5
Vincitore: M. Ohtani
Mostra dettagli

S. Houdet FRA vs (Q) D. Rodrigues BRA

GS Australian Open
S. Houdet [2]
7
4
7
D. Rodrigues
5
6
5
Vincitore: S. Houdet
Mostra dettagli

G. Slade GBR / B. Wenzel AUS vs R. Shaw CAN / Y. Silva BRA

GS Australian Open
G. Slade / B. Wenzel
0
3
6
0
R. Shaw / Y. Silva
0
6
1
1
Vincitore: R. Shaw
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs J. Griffioen NED / L. Guo CHN
GS Australian Open
D. De Groot / A. Van Koot
6
6
J. Griffioen / L. Guo
1
2
Vincitore: D. De Groot
Mostra dettagli



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) L. Gryp BEL vs L. Foyster GBR

GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
3
6
L. Foyster
2
6
1
Vincitore: L. Gryp
Mostra dettagli

(2) S. Matsuoka JPN vs L. Heald USA

GS Australian Open
S. Matsuoka [2]
6
6
L. Heald
1
1
Vincitore: S. Matsuoka
Mostra dettagli

(1) A. Lantermann BEL vs A. Shawcross AUS

GS Australian Open
A. Lantermann [1]
6
6
A. Shawcross
3
1
Vincitore: A. Lantermann
Mostra dettagli

(2) L. De Gouveia GBR vs M. Knoesen GBR

GS Australian Open
L. De Gouveia [2]
1
5
M. Knoesen
6
7
Vincitore: M. Knoesen
Mostra dettagli



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson ISR vs D. Ramphadi RSA

GS Australian Open
G. Sasson [1]
6
6
D. Ramphadi
2
2
Vincitore: G. Sasson
Mostra dettagli

G. Lazarte ARG vs F. Cayulef CHI

GS Australian Open
G. Lazarte
6
7
F. Cayulef
4
6
Vincitore: G. Lazarte
Mostra dettagli

(WC) L. Guo CHN vs (4) Z. Wang CHN

GS Australian Open
L. Guo
3
4
Z. Wang [1]
6
6
Vincitore: Z. Wang
Mostra dettagli

S. Lysov ISR vs Z. Ji CHN

GS Australian Open
S. Lysov
5
6
6
Z. Ji
7
2
2
Vincitore: S. Lysov
Mostra dettagli

(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs M. Ohtani JPN / M. Zikri ISR

GS Australian Open
X. Li / Z. Wang [3]
6
6
M. Ohtani / M. Zikri
2
3
Vincitore: X. Li
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Ratzlaff USA / D. Rodrigues BRA vs Z. Ji CHN / S. Lysov ISR
GS Australian Open
C. Ratzlaff / D. Rodrigues
2*
3
6
Z. Ji / S. Lysov
1
6
6
Mostra dettagli



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang CHN vs (10) K. Sawashiro JPN

GS Australian Open
R. Zhang [5]
4
5
K. Sawashiro [10]
6
7
Vincitore: K. Sawashiro
Mostra dettagli

E. Tupitsyna RUS vs S. Bielinska UKR

GS Australian Open
E. Tupitsyna
6
7
S. Bielinska
2
6
Vincitore: E. Tupitsyna
Mostra dettagli

L. Sloboda SVK vs (3) R. Tabata JPN

GS Australian Open
L. Sloboda
6
3
R. Tabata [1]
7
6
Vincitore: R. Tabata
Mostra dettagli

(WC) S. Park AUS / (WC) H. Sekhon AUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

GS Australian Open
S. Park / H. Sekhon
0
2
L. Miguel / Z. Sesko [2]
6
6
Vincitore: L. Miguel / Z. Sesko
Mostra dettagli




Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Todoran ROU vs K. Thompson HKG
GS Australian Open
M. Todoran
6
3
K. Thompson
7
6
Vincitore: K. Thompson
Mostra dettagli

Y. Qu CHN vs R. Zolotareva RUS

GS Australian Open
Y. Qu
6
6
1
R. Zolotareva
3
7
6
Vincitore: R. Zolotareva
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS vs R. Alame AUS / M. Rajeshwaran Revathi IND
GS Australian Open
A. Malova / A. Terentyeva
0
6
5
1
R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi
0
1
7
0
Vincitore: A. Malova / A. Terentyeva
Mostra dettagli

(5) M. Thamm GER / (5) R. Zhang CHN vs A. James JAM / M. Pawelska POL

GS Australian Open
M. Thamm / R. Zhang
0
6
6
0
A. James / M. Pawelska
0
3
7
1
Vincitore: A. James / M. Pawelska
Mostra dettagli

K. Kosaner TUR / M. Sik TUR vs M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS

GS Australian Open
K. Kosaner / M. Sik
3
2
M. Ceban / K. Filaretov
6
6
Vincitore: M. Ceban / K. Filaretov
Mostra dettagli



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs (WC) E. Domingo AUS / (WC) T. Takizawa AUS

GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov
7
7
E. Domingo / T. Takizawa
5
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Mostra dettagli

M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA

GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
5
4
K. Hance / T. Konduri [4]
7
6
Vincitore: K. Hance / T. Konduri
Mostra dettagli

(8) N. Lagaev CAN / (8) A. Sushkova UKR vs C. Clarke USA / N. Lee USA

GS Australian Open
N. Lagaev / A. Sushkova [8]
4
2
C. Clarke / N. Lee
6
6
Vincitore: C. Clarke / N. Lee
Mostra dettagli

F. Dorofeeva-Rybas RUS / A. Pushkareva RUS vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE

GS Australian Open
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
5
4
T. Hermanova / D. Zoldakova
7
6
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Mostra dettagli

TAG: ,

37 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Gaz (Guest) 28-01-2026 09:13

Riprendendo la massima di uno che se ne intente di tennis femminile (come Gaz di Curing) “Dimostrazione che dopo le prime 4 il nulla”
Perche poi è stata elaborata questa conclusione già sconclusionata da se? Perché Venus al suo rientro aveva battuto la Stearns.Dico io,il nesso dov’è ?
Dicevo dunque che lasciano il torneo la numero 2,3,4,al loro posto tenniste che tra le prime 5 ci possono stare tranquillamente e ci sono già state,ma ora sono in tante,a seconda dello periodo e dello stato di forma ci saranno delle variazioni in to ten.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-01-2026 08:53

Scritto da tinapica
Gran Signore Giocovic, giù il cappello.

VERISSIMO!! GRAN SIGNORE, HA PRATICAMENTE CEDUTO IL SECONDO SET…..Poi si e’ visto al rallentatore che la palla non era stata neppura sfiorata…..

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 28-01-2026 08:14

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Gaz
Nel complimentarmi anticipatamente con Djokovic e Sinner per l’ennesima semifinale mi sposto agli altri due match che non richiedono presentazione.

Non succede ma se succede ti perculo tutta la vita.

Appunto.Non succede,come sai perfettamente,quindi perché minacciare?

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 28-01-2026 08:11

Credo che sia un record
Nessuna delle 4 semifinaliste ha perso un set. E ora?
Ma quello che più mi chiedo dopo questa giornata è: Che fine ha fatto la Azarenka?

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-01-2026 07:59

Non voglio crederci.
L’unica considerazione positiva riguarda Giocovic ed il suo corpo che a 39 anni, non molto lontano dai 40, si dimostra ancora il migliore di tutto il circuito.
Lo rese dominante negli anni in cui recuperava centinaia di palle in spaccata come fosse cosa normale, lo tiene a galla anche oggi quando certe cose non può più permettersene.
Certo che ha avuta tanta fortuna, ma come scrissi giorni fa a riguardo di Sinner, la fortuna è parte importante di questo gioco ed aiuta chi osa di più.
Farò il tifo per lui, sia contro Sinner (Scelton non ha speranze, se non gli andrà come è andata oggi al Serbo) che eventualmente contro AlcalrazGarfia (che anche Zverev non ha altre speranze se non l’infortunio del Murciano).
Ricordo che a me piace perdere facile, quando trovo del romanticismo in ciò.
Secondo me Musetti ha fatto bene a ritirarsi perché il cuore della sua stagione deve essere la terra rossa europea.
Ed è lì che l’aspetto per ribadire:
Forza Lorenzo!

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale23 28-01-2026 07:52

Non è possibile che sempre nelle partite importanti accada questo. Occorre che ci vadano a fondo, non puo’ essere solo di origine fisica se capita sempre nelle partite decisive dove paradossalmente l’adrenalina dovrebbe aiutarti a non sentire dolore

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 28-01-2026 07:46

Noooooo

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-01-2026 07:43

Per distrarmi un po’ in questo momento di scalogna nera, mi chiedo chi sia la signora coi capelli viola all’angolo di Musetti.
Ma serve a poco: il pensiero torna sempre là.
Forza Lorenzo!

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 28-01-2026 07:38

Scritto da guido Guest
Nel ricordare i recuperi di Djokovic da 0-2, i commentatori si sono dimenticati di quella terribile contro Sinner a Wimbledon. Forza Mus

Si sono ricordati adesso

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 28-01-2026 07:35

Nel ricordare i recuperi di Djokovic da 0-2, i commentatori si sono dimenticati di quella terribile contro Sinner a Wimbledon. Forza Mus

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-01-2026 07:21

Scritto da tinapica
Gran Signore Giocovic, giù il cappello.

Visto che verrà pubblicato chissà quando, specifico: mi riferisco al punto concesso sul 3-5, 15-30, II partita, per aver impercettibilmente sfiorata la pallina di Musetti, che poi finì fuori.
Punto poi alla fine risultato determinante per la vittoria della seconda partita da parte del Nostro.
Forza Lorenzo!

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: guido Guest
tinapica 28-01-2026 07:17

Gran Signore Giocovic, giù il cappello.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 28-01-2026 05:53

Ma e’ gia’ iniziata!!! Mi sono perso i primi due game!!!

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
JannikUberAlles 28-01-2026 05:33

Si prevedono le 5:40 😉

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 28-01-2026 05:32

Ora entro in modalita shhhh
Forza Lorenzo!!!

 23
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, Scolaretto
antoniov 28-01-2026 05:18

La Pegu la ha chiuso, ma i calcoli del Comandante sono Stati abbastanza precisi… 🙂

 22
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MARMAS, Michibe71, Marco M.
Marco M. 28-01-2026 05:18

Bene, partita finita! Ora interviste, pubblicità e poi: ci siamo!

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
renzopii 28-01-2026 05:14

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Non è scritta bene la schedule su live tennis,al primo sguardo crea un po’ confusa.

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 28-01-2026 05:09

Scritto da antoniov
@ Pikario Furioso (#4552656)
Ahaha buongiorno.
Si, ma se la Ansimova si prende il secondo set poi se ne potrebbe parlare pure alle 6:00 o poco giù di li.

La Pegula serve per il match, sarebbe una novità vedere la partita prima di quella che ci interessa finire in due set anziché tre.
Sveglio dalle 4 e 45 senza sveglia, ormai ho la sveglia automatica 😀

 19
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, MARMAS, Irlandero, Scolaretto
Pikario Furioso 28-01-2026 05:07

Scritto da antoniov
@ Pikario Furioso (#4552656)
Ahaha buongiorno.
Si, ma se la Ansimova si prende il secondo set poi se ne potrebbe parlare pure alle 6:00 o poco giù di li.

Ahi ahi ahi, break Pegula…

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 28-01-2026 04:55

@ Pikario Furioso (#4552656)
Ahaha buongiorno.

Si, ma se la Ansimova si prende il secondo set poi se ne potrebbe parlare pure alle 6:00 o poco giù di li.

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
antoniov 28-01-2026 04:51

Buongiorno a tutti, nottambuli compresi.
Qui la coda è lunga…

Io attendo sul topic dedicato ai match di Lorenzo e di Jannik.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 28-01-2026 04:27

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Mi sembraa che il 1° QF femminile sia programmato per le 1:30 italiane, il 2° QF non prima delle 3:00 e Musetti vs Djokovic non prima delle 4:30. Comunque anch’io avevo intenzione di puntare la sveglia alle 5:00 ma seguendo il tuo consiglio la punterò alle 5:30.

Attenzione, le donne stanno andando di gran carriera. Vi sveglierete che il Muso sara’ gia’ avanti di un set…

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
Pikario Furioso 28-01-2026 03:25

Grande prestazione della bella Elena, che si sbarazza del terminator polacco con una prestazione da urlo, soprattuto in battuta con 11 ace. La bielorussa e’ avvertita!!!

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Una Tantum (Guest) 28-01-2026 03:22

Elena Dea del tennis.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 28-01-2026 02:09

Forza Rybakina. Sembrerebbe in forma, spero vinca questo AO, anche se sara’ durissima contro il biolorusso nell’eventuale finale.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 27-01-2026 23:21

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Il match di Musetti dovrebbe cominciare tra le 05,57 e le 06,08 ora italiana, secondo i miei calcoli renali.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 27-01-2026 23:11

@ Marco Tullio Cicerone (#4552603)

Non sono troppo d’accordo su Sonego: il di più che poteva fare era offrire una prestazione migliore.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 27-01-2026 23:03

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Mi sembraa che il 1° QF femminile sia programmato per le 1:30 italiane, il 2° QF non prima delle 3:00 e Musetti vs Djokovic non prima delle 4:30. Comunque anch’io avevo intenzione di puntare la sveglia alle 5:00 ma seguendo il tuo consiglio la punterò alle 5:30.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii
JannikUberAlles 27-01-2026 22:19

I soliti giornalisti impiccioni hanno voluto sentire la voce del Sindaco di Sexten, per capire se guarderà la partita, e lui (in perfetto dialetto sudtirolese) ha dichiarato: “Adda passà ‘a nuttata!”.

Ahahahah 😀

 8
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, marcauro, antoniov
antoniov 27-01-2026 22:13

Scritto da Detuqueridapresencia
Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

Grazie Detu.

Io ho appena scritto nell’altro topic analogo, ma che interessa gli italiani e ho parlato di sveglia impostata alle 4:15 …

La re imposto…

 7
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., marcauro
Marco Tullio Cicerone 27-01-2026 22:13

Scritto da Gaz
Nel complimentarmi anticipatamente con Djokovic e Sinner per l’ennesima semifinale mi sposto agli altri due match che non richiedono presentazione.

Non succede ma se succede ti perculo tutta la vita.

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., marcauro, Arnarderi
Marco Tullio Cicerone 27-01-2026 22:09

Un primo bilancio provvisorio di questi AO, in attesa che si completino, è già positivo. Abbiamo avuto 3 italiani agli ottavi e più di due ai quarti non era possibile perché uno era un derby. E sono 5 slam di fila che abbiamo due italiani ai QF.

Sinner ha subito una tremenda botta di calore e ha passato il turno quando sembrava difficile che ci potesse riuscire. Per me la Heat Stress Scale è impostata leggermente troppo in alto, dovrebbero sospendere la partita o chiudere il tetto un po’ prima. Speriamo che non risenta troppo in seguito e si sia già ripreso completamente.

Darderi ha ottenuto una grande vittoria contro Kachanov, anche lui è diventato forte pure sul cemento ed è un’ottima notizia, sia per lui personalmente che in chiave coppa Davis. Che perdesse nettamente contro Sinner, terzo set a parte, era nell’ordine delle cose e non deve preoccupare minimamente.

Musetti ha rispettato la testa di serie e non era scontato, vittoria più di gambe che di tennis contro Collignon, facile con Sonego, una lotta all’ultimo sangue con Machac in una partita giocata bene da entrambi – solo il primo set di Lorenzo è stato brutto – e infine tre set contro Fritz. Musetti ormai vale la top ten anche sul cemento, credo che i quarti qui e a New York lo dimostrino.

Peccato per Cobolli col suo virus intestinale, ancora di più per Berrettini che non ce l’ha fatta a partecipare. Maestrelli il suo torneo lo ha vinto passando le quali e un turno. Arnaldi e Bellucci hanno pescato decisamente male e si sapeva che erano nettamente sfavoriti per cui niente da dire. Lo stesso per Sonego naturalmente, passa il primo turno poi Musetti al secondo, difficile chiedergli di più.

Stanotte – domattina: dura per Lorenzo, la sua scatola dei trucchi non impressiona Djokovic che li conosce tutti e forse anche qualcuno che Musetti non ha ancora imparato. Dalla sua c’è l’età, contro la fortuna di Djokovic di arrivare riposatissimo a questo quarto di finale mentre lui si è sciroppato 4 ore e mezzo con un caldo assurdo contro Machac mentre meno male ha fatto presto con Fritz. Vincere stanotte sarebbe uno step ulteriore davvero enorme. Speriamo.

Sinner è ovviamente favorito, Shelton è forte ma il nostro alieno è di un’altra categoria. Il dubbio principale è il recupero fisico, se sarà a posto, come speriamo, è già passato qualche giorno, allora potrà giocare al 100%.

Una semifinale tutta italiana sarebbe un sogno, incrociamo le dita.

 5
Replica | Quota | 11
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: etberit, Detuqueridapresencia, piper, Apota, Marco M., marcauro, j, Arnarderi, Tennista dastrapazzo, antoniov, Michibe71
NonSoloSinner (Guest) 27-01-2026 22:00

Domani smart working da casa… finalmente posso godermi entrambi i match… vedo Sinner decisamente favorito, Lollo deve fare l’impresa ma se riesce a portare il match oltre le 3 ore allora ci sarà da divertirsi

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 27-01-2026 21:59

Nel complimentarmi anticipatamente con Djokovic e Sinner per l’ennesima semifinale mi sposto agli altri due match che non richiedono presentazione.
Quì bisogna leggere più le carte e qualche promemoria di Siegemund Freud.

6-5 per Swiatek (8-7 contando esibizioni).
Ma la cosa rilevante è che per la prima volta la Rybakina parte sfidando la Swiatek con il favore dei bookmakers,il Gap più ampio tra le due è stato a Indiana Wells 2023: 1,20 Swiatek contro 4,50,e vinse invece Rybakina 6-2 6-2

Pegula migliore della settimana per gratuiti, ma arrivare ai match pesanti senza essere passata attraverso certi test,qualche difficoltà, non è sempre di aiuto, è spesso formativo attraversare e superare certe prove durante un match, aiutano a tirare fuori quel che manca per raggiungere la pienezza.

Tra le 8 ai quarti ben 6 sono state tra le prime 3 del ranking juniores, alcune numero 1,altre 2,solo Rybakina 3.
A parte Sabalenka che non ha fatto la trafila juniores,solo una decina di tornei, altrimenti anche lei sarebbe arrivata al top,e poi la Pegula che i suoi 30 tornei giovanili li ha fatti ,con un best ranking discreto a 60, ma non particolarmente incoraggiante, infatti è una ritardata, arrivata tra le prime 100 del ranking solo a 24 anni.
Ha dalla sua la resilienza, questo tipo di giocatrici difficilmente poi tornano nell’anonimato dopo essere arrivate al vertice dopo tanto lavoro e pazienza.

Questo ci porta ad aprire una finestra.
Le sorelle Kovackova a guidare il seeding juniores,Jana è uscita, c’è ancora la maggiore Alena.
Ottavi con: 4 Cinesi 4 Russe 2 Ceche e Ucraine 1 Usa Giap Fra Can.
Chi sta sferragliando è la 15enne cinese Xinran Sun,una striscia di 27-1 compressi 2 titoli pro consecutivi nei 15.000 a Sharm, è stata lei a vincere a Traralgon,prova generale degli AO, battendo in finale la Efremova (che aveva già la WC per le qualifiche Major) nettamente 6-3 6-1, quando 5 mesi fa ci aveva perso 6-0 6-2 agli US OPEN,questo dimostra una crescita impressionante in 5 mesi.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 27-01-2026 21:45

Gli australiani ci devono spiegare come cacchio fa Musetti a cominciare alle 3.00 ora italiana. Ci sono due QF femminili e il primo comincia 1.30; prima delle 5.00 non punto la sveglia: dai almeno 1 h 30 a partita e mezz’ora di merenda fra una e l’altra, poi un po’ di pausa ancora poi i palleggi: sveglia 5.30. E può essere sia pure presto.

 2
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Marco Tullio Cicerone, piper, Marco M., marcauro
Harlan (Guest) 27-01-2026 21:31

FORZA MUSO E JANNIK
PRENDIAMOCI L’AUSTRALIA
E diamo l’ennesimo dispiacere a McEnrosikon

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, Marco M., marcauro