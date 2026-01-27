Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Rybakina mantiene la promessa: è in semifinale all’Australian Open. Pegula, forza tranquilla di Melbourne: “La calma è la mia arma migliore” (Video)

Qualche giorno fa Elena Rybakina aveva spiegato in conferenza stampa quale sarebbe stata la sua strategia per battere Iga Swiatek all’Australian Open 2026. Parole che non sono rimaste tali: è stata infatti la kazaka a conquistare l’accesso alle semifinali del torneo, confermando di essere tornata nel momento migliore della propria carriera.

Il successo rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita di Rybakina, che a Melbourne aveva già sfiorato la finale nel 2023. Questa volta l’obiettivo è chiaro: togliersi quella vecchia delusione e spingersi fino in fondo.

In semifinale affronterà Jessica Pegula o Amanda Anisimova, ma la campionessa di Wimbledon sa bene che, prima di tutto, tutto dipenderà dal suo rendimento. E dal servizio, come sempre.

“Felice di aver vinto in due set”

Rybakina ha commentato con soddisfazione la vittoria che le ha aperto le porte della semifinale.

«Sono molto felice per il successo e per aver vinto in due set. Nel primo set ho faticato un po’ al servizio, ma in generale sono contenta della prestazione».

La kazaka ha spiegato anche un avvio di partita non semplice.

«L’inizio è stato un po’ lento per entrambe. Il nostro rendimento con la prima di servizio non era alto. Probabilmente perché il giorno prima mi ero allenata indoor a causa del caldo e ho dovuto riadattarmi. Nel secondo set ho provato a partire da una posizione diversa e a muovere di più i colpi, e sono contenta che abbia funzionato».

La sfida più difficile: la continuità

Negli ultimi anni, secondo Rybakina, l’aspetto più complesso è stato mantenere stabilità lungo tutto il torneo.

«La cosa più difficile è restare costanti per due settimane intere. Ci sono giornate molto diverse: puoi giocare indoor o outdoor, con il sole o di sera. Tutte le condizioni sono complicate, dipende da quanto velocemente riesci ad adattarti».

Oggi, però, l’approccio è cambiato.

«Ora sono più tranquilla. All’inizio del torneo la finale sembra lontanissima e vivi tutto in modo molto emotivo. Adesso sento che sto semplicemente facendo il mio lavoro e cercando di migliorare ogni giorno».

Il confronto con il 2023

Impossibile non tornare con la mente al torneo di tre anni fa.

«Non ricordo esattamente come avevo iniziato nel 2023. Credo che allora i primi turni fossero stati più difficili, guardando i punteggi. Questa volta non ho iniziato benissimo le partite dal punto di vista delle sensazioni, ma sono comunque riuscita a vincere in due set».

Dal punto di vista fisico le sensazioni sono buone.

«Mi sento bene fisicamente. È difficile confrontare le due versioni, ma so che sto giocando sempre meglio partita dopo partita».

Il valore del coaching in campo

Rybakina ha parlato anche dell’importanza del contatto con il proprio box.

«Per me è sempre positivo. È una buona notizia avere gli allenatori più vicini, così puoi sentirli meglio. Ricevere consigli è utile, soprattutto quando qualcosa non funziona».

Una scelta che approva senza esitazioni.

«Penso sia meglio avere qualche informazione in più piuttosto che nessuna, almeno per me».

Fiducia ritrovata contro le migliori

La kazaka ha sottolineato come i successi recenti contro giocatrici di alto livello abbiano avuto un ruolo chiave.

«Negli ultimi tornei della scorsa stagione ho acquisito fiducia grazie a partite difficili. Cercherò di portare questa sicurezza anche nel 2026».

L’identità resta chiara.

«Ho ancora molte cose da migliorare, ma la cosa più importante è restare aggressiva ogni volta che posso. Anche oggi ho colpito alcune palle molto vicine alla linea. È il mio modo di giocare: per me l’aspetto fondamentale è essere aggressiva».

Lo sguardo alla semifinale

In vista della prossima sfida, Rybakina guarda già avanti.

«Jessica è un’avversaria molto esperta, si muove benissimo e la sua palla resta sempre molto bassa, il che rende tutto complicato. Cercherò di adattarmi».

Il piano verrà studiato insieme al team.

«Parlerò con il mio staff per preparare la partita e cercherò di fare il meglio possibile».

A Melbourne, Elena Rybakina è tornata a esprimere il tennis che l’ha portata ai vertici. Ora la semifinale è realtà, e il sogno australiano può continuare.

Un premio alla costanza, alla maturità e alla solidità emotiva. Così può essere raccontato il percorso di Jessica Pegula all’Australian Open 2026, torneo che la vede protagonista fino alle semifinali e ormai a pieno titolo tra le candidate alla vittoria finale.

Spesso sottovalutata dall’opinione pubblica, la statunitense continua a inseguire con determinazione quel titolo del Grande Slam che darebbe ulteriore prestigio a una carriera costruita con pazienza, continuità e grande equilibrio. Il successo contro Amanda Anisimova rappresenta una conferma importante del livello raggiunto da Pegula a Melbourne.

Giocatrice capace di neutralizzare le grandi colpitrici grazie a un tennis di controbalzo, ritmo e lettura del gioco, Pegula incarna l’idea che non servano potenza estrema o esplosività emotiva per competere ai massimi livelli.

“Ho avuto fiducia nel mio piano di gioco”

In conferenza stampa, la numero uno americana ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta.

«Sono molto contenta del mio rendimento. Ho servito bene per tutta la partita, ho scelto i colpi giusti e ho evitato la frustrazione quando le cose non funzionavano. Ho mostrato molta resilienza».

Pegula era consapevole delle difficoltà della sfida.

«Sapevo che battere Amanda sarebbe stato un grande test, ma avevo chiaro come dovevo giocare e avevo molta fiducia nelle mie possibilità. Restare fedele al mio piano di gioco è stato determinante per ottenere questa vittoria».

Crescere attraverso le sconfitte

Nel suo percorso, Pegula ha dovuto spesso fare i conti con eliminazioni nei quarti di finale, un passaggio che per anni le è sembrato invalicabile.

«Durante la mia carriera ho perso molte volte ai quarti. È stato frustrante, ma ogni sconfitta mi ha aiutato a migliorare in modo costante».

La statunitense ha sottolineato come la crescita non sia arrivata aumentando il lavoro, ma rendendolo più mirato.

«Il livello del circuito oggi è più alto. È stato fondamentale capire come lavorare per diventare una giocatrice migliore, concentrandomi sui piccoli dettagli. Non ho lavorato più di prima, ma in modo più efficiente».

Una mentalità diversa

Pegula attribuisce gran parte della sua solidità alla propria personalità.

«Non sono una persona troppo emotiva. Non vado nel panico quando le cose vanno male e non mi arrabbio eccessivamente. La mia forza è la persistenza».

Una qualità che sente come identitaria.

«Mi piace dimostrare di poter fare cose che molti pensavano non fossi in grado di fare. Il mio modo di vivere il tennis è diverso da quello di tante altre giocatrici. Ho una grande stabilità mentale e so sfruttare la mia capacità di restare calma».

Il tema della privacy

Nel corso della conferenza stampa, Pegula ha anche espresso una posizione netta su un tema molto discusso negli ultimi giorni: la presenza costante delle telecamere all’interno delle strutture del torneo.

«Non mi piace affatto che ci siano telecamere ovunque. Ci riprendono in ogni spazio, tranne che negli spogliatoi. È totalmente inutile e viola la nostra privacy».

La statunitense chiede un cambiamento.

«Dobbiamo denunciare questa situazione, è necessario modificarla. Sono favorevole a offrire contenuti ai tifosi anche oltre le partite, ma così è troppo».

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(5) E. Rybakina vs (2) I. Swiatek



GS Australian Open E. Rybakina [5] E. Rybakina [5] 7 6 I. Swiatek [2] I. Swiatek [2] 5 1 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(6) J. Pegula vs (4) A. Anisimova



GS Australian Open J. Pegula [6] J. Pegula [6] 6 7 A. Anisimova [4] A. Anisimova [4] 2 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 0*-0 6-6 → 7-6 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Anisimova 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open L. Musetti [5] • L. Musetti [5] 15 6 6 1 N. Djokovic [4] N. Djokovic [4] 40 4 3 3 Vincitore: N. Djokovic per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-40 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Musetti A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(5) L. Musettivs (4) N. Djokovic(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))Intentionally Blank

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(8) B. Shelton vs (2) J. Sinner



GS Australian Open B. Shelton [8] B. Shelton [8] 0 3 4 1 J. Sinner [2] • J. Sinner [2] 15 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Sinner 15-0 1-0 B. Shelton 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

E. Shibahara / V. Zvonareva vs (WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs P. Nouza / P. Rikl



GS Australian Open C. Harrison / N. Skupski [6] C. Harrison / N. Skupski [6] 6 6 P. Nouza / P. Rikl P. Nouza / P. Rikl 2 3 Vincitore: C. Harrison / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Nouza / P. Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 P. Nouza / P. Rikl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 P. Nouza / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Harrison / N. Skupski 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Nouza / P. Rikl 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Nouza / P. Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs L. Johnson / J. Zielinski



GS Australian Open M. Arevalo / M. Pavic [2] M. Arevalo / M. Pavic [2] 6 2 L. Johnson / J. Zielinski L. Johnson / J. Zielinski 7 6 Vincitore: L. Johnson / J. Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Johnson / J. Zielinski 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 5-6 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani



GS Australian Open S. Hsieh / J. Ostapenko [3] S. Hsieh / J. Ostapenko [3] 1 6 G. Dabrowski / L. Stefani [5] G. Dabrowski / L. Stefani [5] 6 7 Vincitore: G. Dabrowski / L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / L. Stefani 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs (4) T. Townsend / (4) N. Mektic



GS Australian Open O. Gadecki / J. Peers • O. Gadecki / J. Peers 0 7 2 1 T. Townsend / N. Mektic [4] T. Townsend / N. Mektic [4] 0 6 6 0 Vincitore: O. Gadecki / J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Gadecki / J. Peers 1-0 T. Townsend / N. Mektic 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 11-12 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Gadecki / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 T. Townsend / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Townsend / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Townsend / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 O. Gadecki / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Townsend / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Townsend / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Townsend / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Townsend / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Gadecki / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Townsend / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 O. Gadecki / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Townsend / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Gadecki / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Townsend / N. Mektic 15-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open K. Mladenovic / M. Guinard [16] K. Mladenovic / M. Guinard [16] 0 6 3 1 L. Stefani / M. Arevalo [2] • L. Stefani / M. Arevalo [2] 0 2 6 0 Vincitore: K. Mladenovic / M. Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Stefani / M. Arevalo 1-0 K. Mladenovic / M. Guinard 15-40 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Stefani / M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Mladenovic / M. Guinard 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Stefani / M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Mladenovic / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Stefani / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Mladenovic / M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Stefani / M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Mladenovic / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Stefani / M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Mladenovic / M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 L. Stefani / M. Arevalo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Mladenovic / M. Guinard 15-40 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Stefani / M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Mladenovic / M. Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Stefani / M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Mladenovic / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Stefani / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open R. Shaw R. Shaw 1 2 S. Schroder S. Schroder 6 6 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Shaw 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 S. Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Shaw 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Shaw 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Shaw 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Shaw 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Shaw 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Shaw 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Shaw 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))K. Mladenovic/ M. Guinardvs (2) L. Stefani/ (2) M. ArevaloR. Shawvs (2) S. Schroder

(1) Y. Kamiji vs J. Griffioen



GS Australian Open Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 6 6 J. Griffioen J. Griffioen 2 2 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Griffioen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Griffioen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Griffioen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Griffioen 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Griffioen 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Griffioen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(1) A. Hewett vs T. Miki



GS Australian Open A. Hewett [1] A. Hewett [1] 6 6 T. Miki T. Miki 2 1 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Miki 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Miki 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Hewett 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Miki 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Hewett 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 T. Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Miki 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Hewett 40-0 15-0 30-0 1-1 → 2-1 T. Miki 0-15 15-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Hewett 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

C. Ratzlaff vs (2) T. Oda



GS Australian Open C. Ratzlaff C. Ratzlaff 3 3 T. Oda [2] T. Oda [2] 6 6 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ratzlaff 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Ratzlaff 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 T. Oda 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Oda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Ratzlaff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Oda 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Ratzlaff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Oda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Ratzlaff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 C. Ratzlaff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Ratzlaff 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

F. Broadbent / L. Pena vs D. Ramphadi / J. Woodman



GS Australian Open F. Broadbent / L. Pena F. Broadbent / L. Pena 4 2 D. Ramphadi / J. Woodman D. Ramphadi / J. Woodman 6 6 Vincitore: D. Ramphadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Broadbent / L. Pena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 D. Ramphadi / J. Woodman 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Broadbent / L. Pena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Broadbent / L. Pena 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Broadbent / L. Pena 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Broadbent / L. Pena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 F. Broadbent / L. Pena 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Ramphadi / J. Woodman 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Broadbent / L. Pena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Ramphadi / J. Woodman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 F. Broadbent / L. Pena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 F. Broadbent / L. Pena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-1 → 0-2 F. Broadbent / L. Pena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open G. Fernandez / T. Oda [4] G. Fernandez / T. Oda [4] 1 6 5 0 M. De la Puente / S. Houdet [2] • M. De la Puente / S. Houdet [2] 1 2 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. De la Puente / S. Houdet 40-30 0-1 1-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. De la Puente / S. Houdet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 G. Fernandez / T. Oda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. De la Puente / S. Houdet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. De la Puente / S. Houdet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 G. Fernandez / T. Oda 15-40 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. De la Puente / S. Houdet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. De la Puente / S. Houdet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. De la Puente / S. Houdet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. De la Puente / S. Houdet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 M. De la Puente / S. Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 G. Fernandez / T. Oda 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. De la Puente / S. Houdet 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 M. De la Puente / S. Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))G. Fernandez/ T. Odavs (2) M. De la Puente/ (2) S. Houdet

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(5) J. Mackenzie vs (12) F. Thomas



GS Australian Open J. Mackenzie [5] J. Mackenzie [5] 7 6 F. Thomas [5] F. Thomas [5] 5 4 Vincitore: J. Mackenzie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Mackenzie 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Mackenzie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Mackenzie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Thomas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Mackenzie 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Mackenzie 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Thomas 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Mackenzie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(9) S. Rybkin vs (8) Z. Nurlanuly



GS Australian Open S. Rybkin [9] S. Rybkin [9] 1 4 Z. Nurlanuly [8] Z. Nurlanuly [8] 6 6 Vincitore: Z. Nurlanuly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Rybkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Rybkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Rybkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Rybkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Rybkin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Rybkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Rybkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Hewitt / P. Rafter vs M. Baghdatis / T. Haas



GS Australian Open L. Hewitt / P. Rafter L. Hewitt / P. Rafter 6 6 M. Baghdatis / T. Haas M. Baghdatis / T. Haas 2 3 Vincitore: L. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 M. Baghdatis / T. Haas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Baghdatis / T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Hewitt / P. Rafter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / T. Haas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Baghdatis / T. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Baghdatis / T. Haas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 M. Baghdatis / T. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Baghdatis / T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Baghdatis / T. Haas 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Hewitt / P. Rafter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Kovackova [1] A. Kovackova [1] 6 5 M. Makarova [13] M. Makarova [13] 7 7 Vincitore: M. Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Kovackova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Makarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Makarova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Makarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Kovackova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))(1) A. Kovackovavs (13) M. Makarova

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Hozumi / F. Wu vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang



GS Australian Open E. Hozumi / F. Wu E. Hozumi / F. Wu 6 4 3 E. Mertens / S. Zhang [4] E. Mertens / S. Zhang [4] 4 6 6 Vincitore: E. Mertens / S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Hozumi / F. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Hozumi / F. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Mertens / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Hozumi / F. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 E. Hozumi / F. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Hozumi / F. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Hozumi / F. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 E. Hozumi / F. Wu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Hozumi / F. Wu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Hozumi / F. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic



GS Australian Open K. Siniakova / T. Townsend K. Siniakova / T. Townsend 2 6 0 A. Danilina / A. Krunic A. Danilina / A. Krunic 6 3 6 Vincitore: A. Danilina / A. Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Siniakova / T. Townsend A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open O. Luz / R. Matos O. Luz / R. Matos 3 4 M. Granollers / H. Zeballos [3] M. Granollers / H. Zeballos [3] 6 6 Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 O. Luz / R. Matos 0-40 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 O. Luz / R. Matos 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 O. Luz / R. Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 O. Luz / R. Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Luz / R. Matos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 O. Luz / R. Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 O. Luz / R. Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Luz / R. Matos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Luz / R. Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))O. Luz/ R. Matosvs (3) M. Granollers/ (3) H. Zeballos

C. Dellacqua / A. Molik vs D. Hantuchova / A. Petkovic



GS Australian Open C. Dellacqua / A. Molik C. Dellacqua / A. Molik 6 7 D. Hantuchova / A. Petkovic D. Hantuchova / A. Petkovic 3 5 Vincitore: C. Dellacqua / A. Molik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 D. Hantuchova / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 D. Hantuchova / A. Petkovic 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 D. Hantuchova / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Dellacqua / A. Molik 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 D. Hantuchova / A. Petkovic 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 0-30 3-0 → 3-1 D. Hantuchova / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Hantuchova / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Hantuchova / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Hantuchova / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 D. Hantuchova / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 D. Hantuchova / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(1) N. Vink vs (WC) F. Broadbent



GS Australian Open N. Vink [1] N. Vink [1] 6 6 F. Broadbent F. Broadbent 0 1 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Broadbent 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 N. Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 F. Broadbent 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 N. Vink 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Broadbent 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Broadbent 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 F. Broadbent 0-15 15-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 N. Vink 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Broadbent 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 N. Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Vink 0-1 F. Broadbent 15-0 30-0 30-30 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

J. Woodman vs (Q) Y. Silva



GS Australian Open J. Woodman J. Woodman 6 6 Y. Silva Y. Silva 1 2 Vincitore: J. Woodman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Silva 15-40 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Woodman 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Y. Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Y. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Woodman 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 J. Woodman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Y. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Woodman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Silva 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Z. Zhu vs L. De Greef



GS Australian Open Z. Zhu [2] Z. Zhu [2] 1 7 4 L. De Greef L. De Greef 6 6 6 Vincitore: L. De Greef Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. De Greef 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Z. Zhu 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. De Greef 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. De Greef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. De Greef 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 40*-15 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. De Greef 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. De Greef 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 L. De Greef 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. De Greef A-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Z. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(3) M. De la Puente vs R. Spaargaren



GS Australian Open M. De la Puente [2] M. De la Puente [2] 7 6 R. Spaargaren R. Spaargaren 5 4 Vincitore: M. De la Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 5-4 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Spaargaren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Spaargaren 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. De la Puente 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. De la Puente 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Bernal / K. Chasteau vs K. Montjane / M. Tanaka



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open J. Bos / L. De Greef J. Bos / L. De Greef 1 0 Y. Kamiji / Z. Zhu [2] Y. Kamiji / Z. Zhu [2] 6 6 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Kamiji / Z. Zhu 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 0-5 → 0-6 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Bos / L. De Greef 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Bos / L. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Bos / L. De Greef 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Bos / L. De Greef 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 J. Bos / L. De Greef 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Bos / L. De Greef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))J. Bos/ L. De Greefvs (2) Y. Kamiji/ (2) Z. Zhu

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

B. Wenzel vs H. Davidson



GS Australian Open B. Wenzel B. Wenzel 6 2 2 H. Davidson [2] H. Davidson [2] 1 6 6 Vincitore: H. Davidson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 H. Davidson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Wenzel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Davidson 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Wenzel 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 B. Wenzel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Wenzel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Davidson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 H. Davidson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Davidson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 B. Wenzel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Davidson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Wenzel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Davidson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 H. Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 B. Wenzel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Wenzel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Wenzel 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 H. Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Wenzel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. De Groot vs (WC) J. Bos



GS Australian Open D. De Groot D. De Groot 6 6 J. Bos J. Bos 0 3 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. De Groot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Bos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Bos 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Bos 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Bos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Bos 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Bos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Bos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(WC) A. Parker vs G. Reid



GS Australian Open A. Parker A. Parker 3 2 G. Reid G. Reid 6 6 Vincitore: G. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Parker 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 A. Parker 15-40 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Parker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Reid 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Parker 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Parker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Reid 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Parker 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Parker 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Parker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Reid 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Parker 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Q) A. Cataldo vs (4) G. Fernandez



GS Australian Open A. Cataldo A. Cataldo 2 3 G. Fernandez [4] G. Fernandez [4] 6 6 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Cataldo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Fernandez 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Cataldo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Cataldo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cataldo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Cataldo 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Cataldo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 A. Cataldo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

F. Cayulef / G. Lazarte vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne



GS Australian Open F. Cayulef / G. Lazarte F. Cayulef / G. Lazarte 6 4 H. Davidson / A. Lapthorne [2] H. Davidson / A. Lapthorne [2] 7 6 Vincitore: H. Davidson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 H. Davidson / A. Lapthorne 40-40 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 F. Cayulef / G. Lazarte 1-6 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 H. Davidson / A. Lapthorne 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 H. Davidson / A. Lapthorne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Davidson / A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1] • D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1] 0 6 6 1 A. Cataldo / A. Parker A. Cataldo / A. Parker 0 7 2 0 Vincitore: D. Caverzaschi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 1-0 A. Cataldo / A. Parker 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Cataldo / A. Parker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Cataldo / A. Parker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Cataldo / A. Parker 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Cataldo / A. Parker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Cataldo / A. Parker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Cataldo / A. Parker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Cataldo / A. Parker 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Cataldo / A. Parker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 D. Caverzaschi / R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))(1) D. Caverzaschi/ (1) R. Spaargarenvs A. Cataldo/ A. Parker

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Lapthorne vs (4) A. Kaplan



GS Australian Open A. Lapthorne [2] A. Lapthorne [2] 4 5 A. Kaplan A. Kaplan 6 7 Vincitore: A. Kaplan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Kaplan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Lapthorne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Kaplan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 A. Kaplan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Kaplan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Lapthorne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kaplan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Lapthorne 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Kaplan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Lapthorne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Kaplan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Lapthorne 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Lapthorne 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(Q) M. Zikri vs (2) A. Van Koot



GS Australian Open M. Zikri M. Zikri 0 2 A. Van Koot A. Van Koot 6 6 Vincitore: A. Van Koot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Zikri 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Zikri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Zikri 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Zikri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Van Koot 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Zikri 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Zikri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Zikri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(3) X. Li vs K. Chasteau



GS Australian Open X. Li [3] X. Li [3] 6 3 6 K. Chasteau K. Chasteau 2 6 1 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 X. Li 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 X. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Chasteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 X. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 X. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Chasteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 X. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 X. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 X. Li 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Chasteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 X. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 X. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 X. Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 X. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 X. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Chasteau 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

D. Caverzaschi vs T. Egberink



GS Australian Open D. Caverzaschi [1] D. Caverzaschi [1] 4 4 T. Egberink T. Egberink 6 6 Vincitore: T. Egberink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Egberink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Caverzaschi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 T. Egberink 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Caverzaschi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Caverzaschi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Egberink 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 D. Caverzaschi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 T. Egberink 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Caverzaschi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Caverzaschi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 D. Caverzaschi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Egberink 0-15 0-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Caverzaschi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Egberink 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Caverzaschi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Egberink 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Caverzaschi 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs A. Kaplan / S. Schroder



GS Australian Open G. Sasson / N. Vink [1] G. Sasson / N. Vink [1] 7 6 A. Kaplan / S. Schroder A. Kaplan / S. Schroder 6 0 Vincitore: G. Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-0 → 6-0 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 5-0 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 G. Sasson / N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 G. Sasson / N. Vink 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Kaplan / S. Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Kaplan / S. Schroder 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open T. Egberink / T. Miki T. Egberink / T. Miki 0 4 A. Hewett / G. Reid [1] A. Hewett / G. Reid [1] 6 6 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Egberink / T. Miki 0-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Egberink / T. Miki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Egberink / T. Miki 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Egberink / T. Miki 40-15 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 T. Egberink / T. Miki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 T. Egberink / T. Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 T. Egberink / T. Miki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Egberink / T. Miki 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 T. Egberink / T. Miki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Egberink / T. Miki 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Egberink / T. Miki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))T. Egberink/ T. Mikivs A. Hewett/ G. Reid

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

G. Slade vs (Q) L. Pena



GS Australian Open G. Slade G. Slade 1 3 L. Pena L. Pena 6 6 Vincitore: L. Pena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Pena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Pena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 3-4 → 3-5 L. Pena 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 G. Slade 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Pena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Slade 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Pena 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Slade 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 L. Pena 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Slade 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 L. Pena 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Slade 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 L. Pena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 G. Slade 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Pena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Slade 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Bernal vs K. Montjane



GS Australian Open A. Bernal A. Bernal 5 4 K. Montjane K. Montjane 7 6 Vincitore: K. Montjane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

(Q) M. Ohtani vs M. Tanaka



GS Australian Open M. Ohtani M. Ohtani 6 7 M. Tanaka M. Tanaka 3 5 Vincitore: M. Ohtani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Tanaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Ohtani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Tanaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Ohtani 40-15 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Tanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Ohtani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Tanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Ohtani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Tanaka 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ohtani A-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Tanaka 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Ohtani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Tanaka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Tanaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Tanaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Ohtani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Tanaka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

S. Houdet vs (Q) D. Rodrigues



GS Australian Open S. Houdet [2] S. Houdet [2] 7 4 7 D. Rodrigues D. Rodrigues 5 6 5 Vincitore: S. Houdet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Rodrigues 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Houdet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Houdet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Rodrigues 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Houdet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Houdet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Rodrigues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Rodrigues 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Rodrigues 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Rodrigues 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Houdet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 S. Houdet 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Rodrigues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Houdet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 S. Houdet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Rodrigues 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Houdet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Rodrigues 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Houdet A-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Rodrigues 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Rodrigues 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

G. Slade / B. Wenzel vs R. Shaw / Y. Silva



GS Australian Open G. Slade / B. Wenzel • G. Slade / B. Wenzel 0 3 6 0 R. Shaw / Y. Silva R. Shaw / Y. Silva 0 6 1 1 Vincitore: R. Shaw Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Slade / B. Wenzel 0-1 G. Slade / B. Wenzel 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 3-8 4-8 4-9 5-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Slade / B. Wenzel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Shaw / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 G. Slade / B. Wenzel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-0 → 5-0 R. Shaw / Y. Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 G. Slade / B. Wenzel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Shaw / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 G. Slade / B. Wenzel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Shaw / Y. Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 G. Slade / B. Wenzel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Shaw / Y. Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 G. Slade / B. Wenzel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 R. Shaw / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Shaw / Y. Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Shaw / Y. Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Slade / B. Wenzel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Shaw / Y. Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open D. De Groot / A. Van Koot D. De Groot / A. Van Koot 6 6 J. Griffioen / L. Guo J. Griffioen / L. Guo 1 2 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Griffioen / L. Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 J. Griffioen / L. Guo 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 40-0 3-1 → 4-1 J. Griffioen / L. Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Griffioen / L. Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 J. Griffioen / L. Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Griffioen / L. Guo 15-15 30-15 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Griffioen / L. Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))D. De Groot/ A. Van Kootvs J. Griffioen/ L. Guo

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(1) L. Gryp vs L. Foyster



GS Australian Open L. Gryp [1] L. Gryp [1] 6 3 6 L. Foyster L. Foyster 2 6 1 Vincitore: L. Gryp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Foyster 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 5-1 L. Foyster 30-40 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 L. Foyster 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Gryp 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Foyster 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 L. Foyster 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Gryp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Foyster 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 L. Foyster 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Gryp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Foyster 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Foyster 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Foyster 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Gryp 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 L. Foyster 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Foyster 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Foyster 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Foyster 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Foyster 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(2) S. Matsuoka vs L. Heald



GS Australian Open S. Matsuoka [2] S. Matsuoka [2] 6 6 L. Heald L. Heald 1 1 Vincitore: S. Matsuoka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Heald 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Matsuoka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Heald 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Heald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Heald 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Heald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 S. Matsuoka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Heald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Matsuoka 15-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Heald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) A. Lantermann vs A. Shawcross



GS Australian Open A. Lantermann [1] A. Lantermann [1] 6 6 A. Shawcross A. Shawcross 3 1 Vincitore: A. Lantermann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Shawcross 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 A. Lantermann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Shawcross 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Lantermann 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 A. Lantermann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Lantermann 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Shawcross 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Shawcross 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Shawcross 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Lantermann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Shawcross 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Shawcross 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Lantermann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(2) L. De Gouveia vs M. Knoesen



GS Australian Open L. De Gouveia [2] L. De Gouveia [2] 1 5 M. Knoesen M. Knoesen 6 7 Vincitore: M. Knoesen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Knoesen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. De Gouveia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Knoesen 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 L. De Gouveia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Knoesen 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 M. Knoesen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. De Gouveia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Knoesen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. De Gouveia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Knoesen 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. De Gouveia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Knoesen 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 L. De Gouveia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Knoesen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. De Gouveia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(3) G. Sasson vs D. Ramphadi



GS Australian Open G. Sasson [1] G. Sasson [1] 6 6 D. Ramphadi D. Ramphadi 2 2 Vincitore: G. Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Sasson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Ramphadi 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 G. Sasson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Sasson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Sasson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Ramphadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 G. Sasson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 D. Ramphadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Ramphadi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

G. Lazarte vs F. Cayulef



GS Australian Open G. Lazarte G. Lazarte 6 7 F. Cayulef F. Cayulef 4 6 Vincitore: G. Lazarte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Cayulef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Lazarte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cayulef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 G. Lazarte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Cayulef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Lazarte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cayulef 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Lazarte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Cayulef 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 G. Lazarte 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Cayulef 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Lazarte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cayulef 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Lazarte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cayulef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Lazarte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cayulef 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 G. Lazarte 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cayulef 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 G. Lazarte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Cayulef 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Lazarte 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(WC) L. Guo vs (4) Z. Wang



GS Australian Open L. Guo L. Guo 3 4 Z. Wang [1] Z. Wang [1] 6 6 Vincitore: Z. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Guo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Z. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Z. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Guo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Z. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Guo 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Z. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Z. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Guo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Z. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Z. Wang 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 L. Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Z. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Guo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

S. Lysov vs Z. Ji



GS Australian Open S. Lysov S. Lysov 5 6 6 Z. Ji Z. Ji 7 2 2 Vincitore: S. Lysov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Ji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Lysov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Z. Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 S. Lysov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Z. Ji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Lysov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Ji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Lysov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Ji 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Lysov 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Z. Ji 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Lysov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Z. Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Lysov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Ji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Lysov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Ji 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Lysov 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Z. Ji 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 S. Lysov 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Z. Ji 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Lysov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Z. Ji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Lysov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Lysov 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Z. Ji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Lysov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) X. Li / (1) Z. Wang vs M. Ohtani / M. Zikri



GS Australian Open X. Li / Z. Wang [3] X. Li / Z. Wang [3] 6 6 M. Ohtani / M. Zikri M. Ohtani / M. Zikri 2 3 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ohtani / M. Zikri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 X. Li / Z. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Ohtani / M. Zikri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Ohtani / M. Zikri 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 X. Li / Z. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Ohtani / M. Zikri 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 X. Li / Z. Wang 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Ohtani / M. Zikri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Ohtani / M. Zikri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Ohtani / M. Zikri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Ohtani / M. Zikri 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 X. Li / Z. Wang 0-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Ohtani / M. Zikri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open C. Ratzlaff / D. Rodrigues C. Ratzlaff / D. Rodrigues 2* 3 6 Z. Ji / S. Lysov Z. Ji / S. Lysov 1 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 6-6 Z. Ji / S. Lysov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Z. Ji / S. Lysov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Z. Ji / S. Lysov 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Z. Ji / S. Lysov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Z. Ji / S. Lysov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Z. Ji / S. Lysov 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Ji / S. Lysov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Z. Ji / S. Lysov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Ji / S. Lysov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Ji / S. Lysov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Z. Ji / S. Lysov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Ratzlaff / D. Rodrigues 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))C. Ratzlaff/ D. Rodriguesvs Z. Ji/ S. Lysov

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(5) R. Zhang vs (10) K. Sawashiro



GS Australian Open R. Zhang [5] R. Zhang [5] 4 5 K. Sawashiro [10] K. Sawashiro [10] 6 7 Vincitore: K. Sawashiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 R. Zhang 15-40 15-0 15-15 15-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Sawashiro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Sawashiro 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Sawashiro 0-40 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Sawashiro A-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Sawashiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Tupitsyna vs S. Bielinska



GS Australian Open E. Tupitsyna E. Tupitsyna 6 7 S. Bielinska S. Bielinska 2 6 Vincitore: E. Tupitsyna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 E. Tupitsyna 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 S. Bielinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Tupitsyna 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 S. Bielinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Tupitsyna 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Bielinska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Tupitsyna 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Bielinska 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Tupitsyna 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Bielinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Tupitsyna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Bielinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Tupitsyna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Bielinska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Tupitsyna 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Bielinska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Tupitsyna 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bielinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Tupitsyna 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Bielinska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

L. Sloboda vs (3) R. Tabata



GS Australian Open L. Sloboda L. Sloboda 6 3 R. Tabata [1] R. Tabata [1] 7 6 Vincitore: R. Tabata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Tabata 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Sloboda 0-15 15-15 15-30 30-30 2-5 → 3-5 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Sloboda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Tabata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Sloboda 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Tabata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Sloboda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Tabata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 R. Tabata 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Sloboda 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Tabata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Sloboda 0-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Tabata 15-0 30-0 4-3 → 4-4 L. Sloboda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sloboda 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Sloboda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Tabata 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Sloboda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(WC) S. Park / (WC) H. Sekhon vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko



GS Australian Open S. Park / H. Sekhon S. Park / H. Sekhon 0 2 L. Miguel / Z. Sesko [2] L. Miguel / Z. Sesko [2] 6 6 Vincitore: L. Miguel / Z. Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Park / H. Sekhon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Miguel / Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Park / H. Sekhon 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Miguel / Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S. Park / H. Sekhon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Miguel / Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Park / H. Sekhon 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Park / H. Sekhon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-5 → 0-6 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 S. Park / H. Sekhon 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 S. Park / H. Sekhon 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open M. Todoran M. Todoran 6 3 K. Thompson K. Thompson 7 6 Vincitore: K. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Todoran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Todoran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Thompson 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Todoran 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Todoran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 K. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Todoran 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Todoran 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Todoran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Todoran 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Todoran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Todoranvs K. Thompson

Y. Qu vs R. Zolotareva



GS Australian Open Y. Qu Y. Qu 6 6 1 R. Zolotareva R. Zolotareva 3 7 6 Vincitore: R. Zolotareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Zolotareva A-40 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Y. Qu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Zolotareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Y. Qu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Zolotareva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Y. Qu 15-40 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Zolotareva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 R. Zolotareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Qu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Zolotareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Y. Qu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Y. Qu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Y. Qu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 R. Zolotareva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Y. Qu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Y. Qu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 R. Zolotareva 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 R. Zolotareva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Zolotareva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Y. Qu 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Zolotareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Malova / A. Terentyeva • A. Malova / A. Terentyeva 0 6 5 1 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 0 1 7 0 Vincitore: A. Malova / A. Terentyeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Malova / A. Terentyeva 1-0 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 1-6 2-6 2-7 3-7 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Malova / A. Terentyeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Malova / A. Terentyeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Malova / A. Terentyeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Malova / A. Terentyeva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))A. Malova/ A. Terentyevavs R. Alame/ M. Rajeshwaran Revathi

(5) M. Thamm / (5) R. Zhang vs A. James / M. Pawelska



GS Australian Open M. Thamm / R. Zhang M. Thamm / R. Zhang 0 6 6 0 A. James / M. Pawelska • A. James / M. Pawelska 0 3 7 1 Vincitore: A. James / M. Pawelska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. James / M. Pawelska 0-1 A. James / M. Pawelska 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Thamm / R. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Thamm / R. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. James / M. Pawelska 15-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Thamm / R. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. James / M. Pawelska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Thamm / R. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. James / M. Pawelska 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Thamm / R. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. James / M. Pawelska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 M. Thamm / R. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Thamm / R. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Thamm / R. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. James / M. Pawelska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Thamm / R. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Thamm / R. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. James / M. Pawelska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Thamm / R. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Kosaner / M. Sik vs M. Ceban / K. Filaretov



GS Australian Open K. Kosaner / M. Sik K. Kosaner / M. Sik 3 2 M. Ceban / K. Filaretov M. Ceban / K. Filaretov 6 6 Vincitore: M. Ceban / K. Filaretov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Kosaner / M. Sik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 M. Ceban / K. Filaretov 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 K. Kosaner / M. Sik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 M. Ceban / K. Filaretov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 K. Kosaner / M. Sik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Kosaner / M. Sik 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 K. Kosaner / M. Sik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Kosaner / M. Sik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Kosaner / M. Sik 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Kosaner / M. Sik 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 M. Ceban / K. Filaretov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

C. Doig / D. Kisimov vs (WC) E. Domingo / (WC) T. Takizawa



GS Australian Open C. Doig / D. Kisimov C. Doig / D. Kisimov 7 7 E. Domingo / T. Takizawa E. Domingo / T. Takizawa 5 6 Vincitore: C. Doig / D. Kisimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 E. Domingo / T. Takizawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 E. Domingo / T. Takizawa 30-40 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Domingo / T. Takizawa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 E. Domingo / T. Takizawa 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 E. Domingo / T. Takizawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Domingo / T. Takizawa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Domingo / T. Takizawa 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Domingo / T. Takizawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Domingo / T. Takizawa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 E. Domingo / T. Takizawa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 E. Domingo / T. Takizawa 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Domingo / T. Takizawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Gribaldo / S. Massellani vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri



GS Australian Open M. Gribaldo / S. Massellani M. Gribaldo / S. Massellani 5 4 K. Hance / T. Konduri [4] K. Hance / T. Konduri [4] 7 6 Vincitore: K. Hance / T. Konduri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Gribaldo / S. Massellani 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Gribaldo / S. Massellani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Gribaldo / S. Massellani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Hance / T. Konduri 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Gribaldo / S. Massellani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Hance / T. Konduri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Gribaldo / S. Massellani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Hance / T. Konduri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 M. Gribaldo / S. Massellani 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Hance / T. Konduri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Gribaldo / S. Massellani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 K. Hance / T. Konduri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Gribaldo / S. Massellani 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Hance / T. Konduri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Gribaldo / S. Massellani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Hance / T. Konduri 0-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Gribaldo / S. Massellani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 K. Hance / T. Konduri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Gribaldo / S. Massellani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(8) N. Lagaev / (8) A. Sushkova vs C. Clarke / N. Lee



GS Australian Open N. Lagaev / A. Sushkova [8] N. Lagaev / A. Sushkova [8] 4 2 C. Clarke / N. Lee C. Clarke / N. Lee 6 6 Vincitore: C. Clarke / N. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Clarke / N. Lee 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Lagaev / A. Sushkova 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 C. Clarke / N. Lee 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Lagaev / A. Sushkova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Clarke / N. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 N. Lagaev / A. Sushkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 C. Clarke / N. Lee 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Lagaev / A. Sushkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Clarke / N. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Lagaev / A. Sushkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Clarke / N. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Lagaev / A. Sushkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Clarke / N. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Lagaev / A. Sushkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Clarke / N. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Lagaev / A. Sushkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Clarke / N. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Lagaev / A. Sushkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva vs T. Hermanova / D. Zoldakova

