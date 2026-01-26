Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

26/01/2026 09:29 Nessun commento
Federico Arnaboldi nella foto
Federico Arnaboldi nella foto

Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Turno Decisivo Quali – 1° Turno Md – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125

Central – ore 05:00
Chase Ferguson AUS vs Lorenzo Carboni ITA
ATP Phan Thiet
Lorenzo Carboni [6]
6
4
Chase Ferguson
7
6
Vincitore: Ferguson
Mostra dettagli

Corentin Denolly FRA vs Hyeon Chung KOR (Non prima 06:30)

ATP Phan Thiet
Corentin Denolly
6
6
Hyeon Chung
2
4
Vincitore: Denolly
Mostra dettagli

Pol Martin Tiffon ESP vs Ha Minh Duc Vu VIE

ATP Phan Thiet
Ha Minh Duc Vu
1
2
Pol Martin Tiffon [8]
6
6
Vincitore: Martin Tiffon
Mostra dettagli



Court 1 – ore 05:00
Hayato Matsuoka JPN vs Matthew Dellavedova AUS

ATP Phan Thiet
Hayato Matsuoka [4]
6
6
Matthew Dellavedova [12]
3
1
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

Yi Zhou CHN vs Jie Cui CHN (Non prima 06:30)

ATP Phan Thiet
Yi Zhou [6]
6
7
Jie Cui
3
6
Vincitore: Zhou
Mostra dettagli

Maximus Jones THA vs Marat Sharipov RUS

ATP Phan Thiet
Maximus Jones
6
7
Marat Sharipov
3
6
Vincitore: Jones
Mostra dettagli



Court 3 – ore 05:00
David Jorda Sanchis ESP vs Moerani Bouzige AUS

ATP Phan Thiet
David Jorda Sanchis [3]
7
5
6
Moerani Bouzige [8]
5
7
2
Vincitore: Jorda Sanchis
Mostra dettagli

Michele Ribecai ITA vs Ethan Cook AUS

ATP Phan Thiet
Michele Ribecai [5]
6
3
6
Ethan Cook
1
6
2
Vincitore: Ribecai
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Uisung Park KOR vs Minh Phat Nguyen VIE / Quoc Cuong Tran VIE

ATP Phan Thiet
JiSung Nam / Uisung Park [1]
6
6
Minh Phat Nguyen / Quoc Cuong Tran
2
2
Vincitore: Nam / Park
Mostra dettagli



Court 2 – ore 05:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Jake Delaney AUS

ATP Phan Thiet
Petr Bar Biryukov [1]
6
3
6
Jake Delaney [9]
3
6
3
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE vs Hiroki Moriya JPN

ATP Phan Thiet
Marek Gengel [2]
6
7
Hiroki Moriya [11]
3
6
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli






Manama, Bahrain 🇧🇭, 1° Turno Qualificazione – Campo in cemento all’aperto – Challenger

Centre Court – ore 10:00
Yanki Erel TUR vs Alibek Kachmazov RUS
ATP Manama
Yanki Erel
6
6
Alibek Kachmazov [9]
4
3
Vincitore: Erel
Mostra dettagli

Dimitar Kuzmanov BUL vs Petros Tsitsipas GRE

ATP Manama
Dimitar Kuzmanov [3]
30
6
2
Petros Tsitsipas
40
3
3
Mostra dettagli

Benjamin Hassan LBN vs Manas Dhamne IND

Il match deve ancora iniziare

Alberto Bronzetti ITA vs Mert Alkaya TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Radu Albot MDA vs Neil Oberleitner AUT

ATP Manama
Radu Albot
1
4
Neil Oberleitner [12]
6
6
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

Saba Purtseladze GEO vs Lukas Pokorny SVK

ATP Manama
Saba Purtseladze [6]
40
6
0
Lukas Pokorny
40
7
3
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Viktor Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Elyas Abdulnabi BRN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Hynek Barton CZE vs Dali Blanch USA

ATP Manama
Hynek Barton [5]
0
6
6
Dali Blanch
6
3
3
Vincitore: Barton
Mostra dettagli

Enrico Baldisserri ITA vs Sergey Fomin UZB

ATP Manama
Enrico Baldisserri
0
1
0
Sergey Fomin [8]
0
6
4
Mostra dettagli

Beibit Zhukayev KAZ vs Fares Zakaria EGY

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare





Concepción, Chile 🇨🇱, 1° Turno Qualificazione – Terra rossa – Challenger

Cancha Central – ore 16:00
Juan Estevez ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG
Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA vs thomas Menzel CHI

Il match deve ancora iniziare

Bautista De La Pena CHI vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Matias Erices CHI

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:00
Gabi Adrian Boitan ROU vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Milledge Cossu USA vs Igor Marcondes BRA

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare





Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Turno Decisivo Quali – 1° turno Md – Campo in cemento al chiuso – Challenger

Court 1 – ore 13:00
Mikhail Kukushkin KAZ vs Denis Yevseyev KAZ
Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Mats Rosenkranz GER (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:00
Andres Andrade ECU vs Adria Soriano Barrera COL

ATP Oeiras
Andres Andrade [2]
0
0
Adria Soriano Barrera [10]
0
0
Mostra dettagli

Eero Vasa FIN vs Mathys Erhard FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 13:00
Digvijaypratap Singh IND vs Diego Dedura GER
ATP Oeiras
Digvijaypratap Singh
0
0
Diego Dedura [8]
0
0
Mostra dettagli

Michael Vrbensky CZE vs Inaki Montes-De La Torre ESP (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Ivan Gakhov RUS

Il match deve ancora iniziare





Quimper, France 🇫🇷, 1° turno Qualificazione – Campo in cemento al chiuso

Court Fred Le Bian – ore 11:00
Norbert Gombos SVK vs Laurent Lokoli FRA
ATP Quimper
Norbert Gombos [2]
4
4
Laurent Lokoli
6
6
Vincitore: Lokoli
Mostra dettagli

Marvin Moeller GER vs Mae Malige FRA

ATP Quimper
Marvin Moeller
0
0
Mae Malige [11]
0
0
Mostra dettagli

Pierre Antoine Faut FRA vs Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV vs Yanis Ghazouani Durand FRA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Poullain FRA vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Cyril Vandermeersch FRA
ATP Quimper
Svyatoslav Gulin
1
6
6
Cyril Vandermeersch [10]
6
3
3
Vincitore: Gulin
Mostra dettagli

Federico Arnaboldi ITA vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare

Gianmarco Ferrari ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Arthur Nagel FRA vs Alex Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP vs Maks Kasnikowski POL

Il match deve ancora iniziare






Challenger San Diego, USA 🇺🇸, 1° Turno Qualificazione – Campo in cemento all’aperto

Stadium – ore 20:00
Alafia Ayeni USA vs Spencer Johnson USA
Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Noah Zamora USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Bor Artnak SLO vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 20:00
Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL vs Kaylan Bigun USA
Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Evan Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Kyle Seelig USA

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 20:00
Noah Schachter USA vs Felix Corwin USA
Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Trey Hilderbrand USA

Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar USA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Keenan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: