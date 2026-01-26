Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Federico Arnaboldi nella foto
Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Turno Decisivo Quali – 1° Turno Md – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125
Central – ore 05:00
Chase Ferguson
vs Lorenzo Carboni
ATP Phan Thiet
Lorenzo Carboni [6]
6
4
Chase Ferguson
7
6
Vincitore: Ferguson
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ferguson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
L. Carboni
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
C. Ferguson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
L. Carboni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Ferguson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Ferguson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Ferguson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Carboni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Corentin Denolly vs Hyeon Chung (Non prima 06:30)
ATP Phan Thiet
Corentin Denolly
6
6
Hyeon Chung
2
4
Vincitore: Denolly
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Denolly
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
H. Chung
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
C. Denolly
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
A-40
ace
3-4 → 4-4
C. Denolly
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Denolly
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
H. Chung
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
H. Chung
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
H. Chung
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-0 → 2-1
H. Chung
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Pol Martin Tiffon vs Ha Minh Duc Vu
ATP Phan Thiet
Ha Minh Duc Vu
1
2
Pol Martin Tiffon [8]
6
6
Vincitore: Martin Tiffon
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
2-5 → 2-6
P. Martin Tiffon
2-3 → 2-4
P. Martin Tiffon
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
H. Minh Duc Vu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
0-2 → 1-2
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 0-2
H. Minh Duc Vu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
1-5 → 1-6
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
H. Minh Duc Vu
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-3 → 0-4
P. Martin Tiffon
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
P. Martin Tiffon
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 05:00
Hayato Matsuoka vs Matthew Dellavedova
ATP Phan Thiet
Hayato Matsuoka [4]
6
6
Matthew Dellavedova [12]
3
1
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
H. Matsuoka
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dellavedova
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Dellavedova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Yi Zhou vs Jie Cui (Non prima 06:30)
ATP Phan Thiet
Yi Zhou [6]
6
7
Jie Cui
3
6
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
df
2-1*
ace
3-1*
df
4*-1
5*-1
ace
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
J. Cui
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 4-5
Y. Zhou
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
J. Cui
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Cui
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Y. Zhou
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
J. Cui
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
J. Cui
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Cui
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Cui
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Maximus Jones vs Marat Sharipov
ATP Phan Thiet
Maximus Jones
6
7
Marat Sharipov
3
6
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
M. Sharipov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
M. Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
M. Sharipov
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
M. Jones
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-3 → 5-3
M. Jones
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Sharipov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Jones
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
5-3 → 6-3
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
M. Jones
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Sharipov
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 3 – ore 05:00
David Jorda Sanchis vs Moerani Bouzige
ATP Phan Thiet
David Jorda Sanchis [3]
7
5
6
Moerani Bouzige [8]
5
7
2
Vincitore: Jorda Sanchis
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Jorda Sanchis
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-1 → 5-1
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
M. Bouzige
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Bouzige
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Jorda Sanchis
4-5 → 5-5
M. Bouzige
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
D. Jorda Sanchis
3-4 → 4-4
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Bouzige
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
6-5 → 7-5
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 4-4
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
M. Bouzige
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Michele Ribecai vs Ethan Cook
ATP Phan Thiet
Michele Ribecai [5]
6
3
6
Ethan Cook
1
6
2
Vincitore: Ribecai
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
E. Cook
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
E. Cook
0-15
15-30
ace
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cook
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Ribecai
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
E. Cook
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Cook
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Cook
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Cook
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Cook
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
M. Ribecai
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
M. Ribecai
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
JiSung Nam / Uisung Park vs Minh Phat Nguyen / Quoc Cuong Tran
ATP Phan Thiet
JiSung Nam / Uisung Park [1]
6
6
Minh Phat Nguyen / Quoc Cuong Tran
2
2
Vincitore: Nam / Park
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam / Park
0-15
df
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
5-1 → 5-2
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
J. Nam / Park
15-0
ace
15-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-1 → 4-1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
2-0 → 2-1
M. Phat Nguyen / Cuong Tran
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 05:00
Petr Bar Biryukov vs Jake Delaney
ATP Phan Thiet
Petr Bar Biryukov [1]
6
3
6
Jake Delaney [9]
3
6
3
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
A-40
2-0 → 3-0
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
df
15-30
30-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Delaney
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
P. Bar Biryukov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marek Gengel vs Hiroki Moriya
ATP Phan Thiet
Marek Gengel [2]
6
7
Hiroki Moriya [11]
3
6
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
6-5 → 6-6
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
5-3 → 5-4
H. Moriya
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
H. Moriya
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Manama, Bahrain 🇧🇭, 1° Turno Qualificazione – Campo in cemento all’aperto – Challenger
Centre Court – ore 10:00
Yanki Erel
vs Alibek Kachmazov
ATP Manama
Yanki Erel
6
6
Alibek Kachmazov [9]
4
3
Vincitore: Erel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Erel
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Kachmazov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Y. Erel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
A. Kachmazov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Y. Erel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Kachmazov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kachmazov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Y. Erel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Kachmazov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
A. Kachmazov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
Y. Erel
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 1-2
Dimitar Kuzmanov vs Petros Tsitsipas
ATP Manama
Dimitar Kuzmanov [3]•
30
6
2
Petros Tsitsipas
40
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
P. Tsitsipas
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
D. Kuzmanov
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
P. Tsitsipas
0-15
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Benjamin Hassan vs Manas Dhamne
Il match deve ancora iniziare
Alberto Bronzetti vs Mert Alkaya
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Radu Albot vs Neil Oberleitner
ATP Manama
Radu Albot
1
4
Neil Oberleitner [12]
6
6
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
R. Albot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
N. Oberleitner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
R. Albot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
R. Albot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
R. Albot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
0-2 → 0-3
R. Albot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Saba Purtseladze vs Lukas Pokorny
ATP Manama
Saba Purtseladze [6]•
40
6
0
Lukas Pokorny
40
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Purtseladze
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
S. Purtseladze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
L. Pokorny
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
ace
ace
6-6 → 6-7
S. Purtseladze
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
5-5 → 6-5
L. Pokorny
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
40-40
40-A
4-5 → 5-5
S. Purtseladze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
L. Pokorny
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
S. Purtseladze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
L. Pokorny
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
ace
3-2 → 3-3
L. Pokorny
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Purtseladze
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Purtseladze
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Alexandr Binda vs Viktor Durasovic
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Elyas Abdulnabi
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Hynek Barton vs Dali Blanch
ATP Manama
Hynek Barton [5]
0
6
6
Dali Blanch
6
3
3
Vincitore: Barton
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Blanch
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
H. Barton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
D. Blanch
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-1 → 3-1
H. Barton
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-1 → 2-1
H. Barton
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-5 → 0-6
H. Barton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
H. Barton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
H. Barton
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Enrico Baldisserri vs Sergey Fomin
ATP Manama
Enrico Baldisserri•
0
1
0
Sergey Fomin [8]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
0-3 → 0-4
E. Baldisserri
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
0-2 → 0-3
S. Fomin
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Baldisserri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-5 → 1-5
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 0-3
E. Baldisserri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Beibit Zhukayev vs Fares Zakaria
Il match deve ancora iniziare
Vadym Ursu vs Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Concepción, Chile 🇨🇱, 1° Turno Qualificazione – Terra rossa – Challenger
Cancha Central – ore 16:00
Juan Estevez
vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone vs thomas Menzel
Il match deve ancora iniziare
Bautista De La Pena vs Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Matias Erices
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 16:00
Gabi Adrian Boitan vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Milledge Cossu vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Conner Huertas del Pino vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Turno Decisivo Quali – 1° turno Md – Campo in cemento al chiuso – Challenger
Court 1 – ore 13:00
Mikhail Kukushkin
vs Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Andrea Guerrieri vs Mats Rosenkranz (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 13:00
Andres Andrade vs Adria Soriano Barrera
ATP Oeiras
Andres Andrade [2]
0
0
Adria Soriano Barrera [10]
0
0
Eero Vasa vs Mathys Erhard (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Patrick Zahraj vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 13:00
Digvijaypratap Singh
vs Diego Dedura
ATP Oeiras
Digvijaypratap Singh
0
0
Diego Dedura [8]
0
0
Michael Vrbensky vs Inaki Montes-De La Torre (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Ivan Gakhov
Il match deve ancora iniziare
Quimper, France 🇫🇷, 1° turno Qualificazione – Campo in cemento al chiuso
Court Fred Le Bian – ore 11:00
Norbert Gombos
vs Laurent Lokoli
ATP Quimper
Norbert Gombos [2]
4
4
Laurent Lokoli
6
6
Vincitore: Lokoli
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gombos
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-3 → 4-4
L. Lokoli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
L. Lokoli
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Gombos
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
L. Lokoli
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
N. Gombos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-4 → 4-4
L. Lokoli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Lokoli
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-1 → 3-2
N. Gombos
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
L. Lokoli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Marvin Moeller vs Mae Malige
ATP Quimper
Marvin Moeller
0
0
Mae Malige [11]
0
0
Pierre Antoine Faut vs Dan Martin
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly vs Yanis Ghazouani Durand
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Lucas Poullain vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Svyatoslav Gulin
vs Cyril Vandermeersch
ATP Quimper
Svyatoslav Gulin
1
6
6
Cyril Vandermeersch [10]
6
3
3
Vincitore: Gulin
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Vandermeersch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
C. Vandermeersch
4-2 → 4-3
S. Gulin
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Vandermeersch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Gulin
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Vandermeersch
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Vandermeersch
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gulin
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
C. Vandermeersch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
C. Vandermeersch
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-1 → 4-2
C. Vandermeersch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
C. Vandermeersch
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Vandermeersch
1-5 → 1-6
S. Gulin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-4 → 1-5
C. Vandermeersch
1-3 → 1-4
S. Gulin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-A
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
C. Vandermeersch
1-1 → 1-2
C. Vandermeersch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Federico Arnaboldi vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Christoph Negritu vs Pavel Kotov
Il match deve ancora iniziare
Gianmarco Ferrari vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Arthur Nagel vs Alex Martinez
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos vs Maks Kasnikowski
Il match deve ancora iniziare
Challenger San Diego, USA 🇺🇸, 1° Turno Qualificazione – Campo in cemento all’aperto
Stadium – ore 20:00
Alafia Ayeni
vs Spencer Johnson
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Noah Zamora
Il match deve ancora iniziare
Ryan Seggerman vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
Bor Artnak vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 20:00
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Evan Zhu
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Kyle Seelig
Il match deve ancora iniziare
Alan Magadan vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 20:00
Noah Schachter
vs Felix Corwin
Il match deve ancora iniziare
Cannon Kingsley vs Trey Hilderbrand
Il match deve ancora iniziare
Pranav Kumar vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Keenan Mayo
Il match deve ancora iniziare
