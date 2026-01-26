Challenger 100 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente
Challenger 100 San Diego – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Sebastian Korda vs Daniel Milavsky
Qualifier vs Andre Ilagan
(Alt) Micah Braswell vs Trevor Svajda
Murphy Cassone vs (6) Liam Draxl
(3) Patrick Kypson vs Tyler Zink
Qualifier vs Garrett Johns
Alex Rybakov vs (Alt) Blaise Bicknell
Christian Langmo vs (WC) (7) Colton Smith
(8) Tristan Boyer vs Toby Samuel
Mitchell Krueger vs Cedrik-Marcel Stebe
(Alt) Raphael Perot vs (Alt) Keegan Smith
Qualifier vs (4) Zachary Svajda
(5) Sho Shimabukuro vs Stefan Kozlov
(Alt) Andrew Fenty vs Qualifier
Bernard Tomic vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata
Challenger 100 San Diego – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Bor Artnak vs (Alt) Ben Jones
(Alt) Alan Magadan vs (Alt) (9) Joshua Sheehy
Alternate vs (WC) Noah Zamora
Alternate vs (11) Evan Zhu
(3) Cannon Kingsley vs Trey Hilderbrand
(Alt) Noah Schachter vs (8) Felix Corwin
(4) Stefan Dostanic vs (PR) Kyle Seelig
(Alt) Ryan Seggerman vs (12) Matt Kuhar
(5) Karl Poling vs (WC) Keenan Mayo
(WC) Pranav Kumar vs (7) Quinn Vandecasteele
(6) Alafia Ayeni vs (WC) Spencer Johnson
Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs (10) Kaylan Bigun
TAG: Circuito Challenger
