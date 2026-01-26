Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

26/01/2026 08:27 2 commenti
Bernard Tomic nella foto
Bernard Tomic nella foto

USA Challenger 100 San Diego – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Sebastian Korda USA vs Daniel Milavsky USA
Qualifier vs Andre Ilagan USA
(Alt) Micah Braswell USA vs Trevor Svajda USA
Murphy Cassone USA vs (6) Liam Draxl CAN

(3) Patrick Kypson USA vs Tyler Zink USA
Qualifier vs Garrett Johns USA
Alex Rybakov USA vs (Alt) Blaise Bicknell JAM
Christian Langmo USA vs (WC) (7) Colton Smith USA

(8) Tristan Boyer USA vs Toby Samuel GBR
Mitchell Krueger USA vs Cedrik-Marcel Stebe GER
(Alt) Raphael Perot FRA vs (Alt) Keegan Smith USA
Qualifier vs (4) Zachary Svajda USA

(5) Sho Shimabukuro JPN vs Stefan Kozlov USA
(Alt) Andrew Fenty USA vs Qualifier
Bernard Tomic AUS vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata AUS

USA Challenger 100 San Diego – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Bor Artnak SLO vs (Alt) Ben Jones GBR
(Alt) Alan Magadan MEX vs (Alt) (9) Joshua Sheehy USA

Alternate it vs (WC) Noah Zamora USA
Alternate it vs (11) Evan Zhu USA

(3) Cannon Kingsley USA vs Trey Hilderbrand USA
(Alt) Noah Schachter USA vs (8) Felix Corwin USA

(4) Stefan Dostanic USA vs (PR) Kyle Seelig USA
(Alt) Ryan Seggerman USA vs (12) Matt Kuhar USA

(5) Karl Poling USA vs (WC) Keenan Mayo USA
(WC) Pranav Kumar USA vs (7) Quinn Vandecasteele USA

(6) Alafia Ayeni USA vs (WC) Spencer Johnson USA
Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL vs (10) Kaylan Bigun USA

TAG:

2 commenti

l Occhio di Sauron 26-01-2026 09:08

KORDA

STEBE

KYPSON
SHIMABUKURO

DRAXL
SMITH
SVAJDA
TOMIC

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 26-01-2026 08:57

BOYER

KORDA

SMITH
HIJIKATA

DRAXL
KYPSON
SVAJDA
KOZLOV

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!