Challenger 100 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

Challenger 100 San Diego – Tabellone Principale – hard

(WC) (1) Sebastian Korda vs Daniel Milavsky

Qualifier vs Andre Ilagan

(Alt) Micah Braswell vs Trevor Svajda

Murphy Cassone vs (6) Liam Draxl

(3) Patrick Kypson vs Tyler Zink

Qualifier vs Garrett Johns

Alex Rybakov vs (Alt) Blaise Bicknell

Christian Langmo vs (WC) (7) Colton Smith

(8) Tristan Boyer vs Toby Samuel

Mitchell Krueger vs Cedrik-Marcel Stebe

(Alt) Raphael Perot vs (Alt) Keegan Smith

Qualifier vs (4) Zachary Svajda

(5) Sho Shimabukuro vs Stefan Kozlov

(Alt) Andrew Fenty vs Qualifier

Bernard Tomic vs Qualifier

Qualifier vs (2) Rinky Hijikata

(1) Bor Artnakvs (Alt) Ben Jones(Alt) Alan Magadanvs (Alt) (9) Joshua Sheehy

Alternate vs (WC) Noah Zamora

Alternate vs (11) Evan Zhu

(3) Cannon Kingsley vs Trey Hilderbrand

(Alt) Noah Schachter vs (8) Felix Corwin

(4) Stefan Dostanic vs (PR) Kyle Seelig

(Alt) Ryan Seggerman vs (12) Matt Kuhar

(5) Karl Poling vs (WC) Keenan Mayo

(WC) Pranav Kumar vs (7) Quinn Vandecasteele

(6) Alafia Ayeni vs (WC) Spencer Johnson

Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs (10) Kaylan Bigun