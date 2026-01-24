Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (Live)

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Semifinali , cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Chris Rodesch
vs Vilius Gaubas
ATP Oeiras
Chris Rodesch•
30
0
Vilius Gaubas [3]
30
0
Daniil Glinka vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
Francisco Rocha / Tiago Torres vs Cleeve Harper / David Stevenson (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Semifinali, cemento
Centre Court 1 – ore 11:00
Edas Butvilas
vs Lloyd Harris
ATP Soma Bay
Edas Butvilas
0
7
5
0
Lloyd Harris [5]•
0
6
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Butvilas
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
5-6 → 5-7
L. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
L. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
E. Butvilas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
E. Butvilas
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
L. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
L. Harris
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
ace
6-5 → 6-6
L. Harris
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
L. Harris
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Jack Pinnington Jones vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Semifinali , terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 15:30
Nikolas Sanchez Izquierdo
vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Thiago Seyboth Wild vs Alex Barrena (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes / Eduardo Ribeiro vs Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Semifinali, cemento
Court Central – ore 05:30
Soonwoo Kwon
vs Lilian Marmousez
ATP Phan Thiet
Lilian Marmousez•
0
0
1
Soonwoo Kwon
0
6
2
Vincitore: Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kwon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Marmousez
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Marmousez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
df
0-5 → 0-6
L. Marmousez
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-3 → 0-4
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
L. Marmousez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
S. Kwon
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
George Goldhoff / Reese Stalder vs James Trotter / Kaito Uesugi
ATP Phan Thiet
George Goldhoff / Reese Stalder [1]
3
7
4
James Trotter / Kaito Uesugi
6
5
10
Vincitore: Trotter / Uesugi
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Trotter / Uesugi
1-0
df
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
df
6-3
7-3
8-3
8-4
9-4
df
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Trotter / Uesugi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
G. Goldhoff / Stalder
5-5 → 6-5
J. Trotter / Uesugi
5-4 → 5-5
G. Goldhoff / Stalder
4-4 → 5-4
J. Trotter / Uesugi
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
4-3 → 4-4
G. Goldhoff / Stalder
3-3 → 4-3
J. Trotter / Uesugi
3-2 → 3-3
G. Goldhoff / Stalder
2-2 → 3-2
J. Trotter / Uesugi
2-1 → 2-2
G. Goldhoff / Stalder
1-1 → 2-1
J. Trotter / Uesugi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
G. Goldhoff / Stalder
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Trotter / Uesugi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Goldhoff / Stalder
2-5 → 3-5
J. Trotter / Uesugi
2-4 → 2-5
G. Goldhoff / Stalder
1-4 → 2-4
J. Trotter / Uesugi
1-3 → 1-4
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
J. Trotter / Uesugi
1-1 → 1-2
G. Goldhoff / Stalder
0-1 → 1-1
J. Trotter / Uesugi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 05:30
Ilia Simakin vs Daniel Michalski
ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
6
6
6
Daniel Michalski
7
1
3
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
I. Simakin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
I. Simakin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
4-1 → 5-1
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
I. Simakin
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
D. Michalski
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
I. Simakin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
I. Simakin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
