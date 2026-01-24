Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (Live)

24/01/2026 07:21 Nessun commento

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Semifinali , cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Chris Rodesch LUX vs Vilius Gaubas LTU
ATP Oeiras
Chris Rodesch
30
0
Vilius Gaubas [3]
30
0
Mostra dettagli

Daniil Glinka EST vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR / Tiago Torres POR vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Semifinali, cemento

Centre Court 1 – ore 11:00
Edas Butvilas LTU vs Lloyd Harris RSA
ATP Soma Bay
Edas Butvilas
0
7
5
0
Lloyd Harris [5]
0
6
7
0
Mostra dettagli

Jack Pinnington Jones GBR vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Semifinali , terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 15:30
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Alex Barrena ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Bruno Oliveira BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Semifinali, cemento

Court Central – ore 05:30
Soonwoo Kwon KOR vs Lilian Marmousez FRA
ATP Phan Thiet
Lilian Marmousez
0
0
1
Soonwoo Kwon
0
6
2
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli

George Goldhoff USA / Reese Stalder USA vs James Trotter JPN / Kaito Uesugi JPN

ATP Phan Thiet
George Goldhoff / Reese Stalder [1]
3
7
4
James Trotter / Kaito Uesugi
6
5
10
Vincitore: Trotter / Uesugi
Mostra dettagli

Court 1 – ore 05:30
Ilia Simakin RUS vs Daniel Michalski POL

ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
6
6
6
Daniel Michalski
7
1
3
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli