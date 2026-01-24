Sinner: “Non il mio miglior tennis, ma ho lottato su ogni punto” (Video)

Non è stata una partita semplice, né dal punto di vista tecnico né da quello fisico, ma Jannik Sinner ha trovato ancora una volta il modo di andare oltre le difficoltà. Dopo la vittoria in rimonta su Eliot Spizzirri al terzo turno dell’Australian Open, l’azzurro ha analizzato con grande lucidità una delle sfide più dure del suo torneo.

“Oggi non ho giocato il mio tennis migliore, ma ho cercato di fare il massimo anche con l’aiuto del pubblico, che significa tanto per me”, ha spiegato Sinner al termine dell’incontro, sottolineando quanto il sostegno della Rod Laver Arena sia stato fondamentale nei momenti più complicati.

Il campione altoatesino ha voluto anche rendere merito al suo avversario, protagonista di una prestazione di altissimo livello: “Eliot è un giocatore incredibile, sono sicuro che farà una grande stagione”. Per lo statunitense si trattava della prima esperienza al terzo turno di uno Slam, ma in campo non ha mai mostrato timori.

La giornata è stata la più calda finora del torneo e il clima estremo ha inciso pesantemente sull’andamento del match. Sinner ha dovuto fare i conti con crampi diffusi, che lo hanno limitato soprattutto nella parte centrale dell’incontro.

“Sono iniziati alle gambe, poi si sono estesi praticamente ovunque. So che questa è un’area in cui devo migliorare, ma il tennis è un gioco anche molto mentale. Sono qui per lottare, per giocare ogni punto al meglio”, ha raccontato.

L’azzurro è riuscito a reagire nonostante fosse sotto di un set e di un break, perdendo il servizio anche nel terzo parziale proprio mentre i crampi si facevano più intensi. In quel momento è entrata in vigore la *heat rule*, con la chiusura del tetto della Rod Laver Arena e condizioni più fresche che hanno cambiato l’inerzia della partita.

“Sono stato fortunato – ha ammesso Sinner – poi devo dire che mi sono sentito via via sempre meglio. Sono contento della prestazione: in tutti i grandi tornei ho sempre qualche partita dura, spero che questa possa darmi la spinta per il prossimo turno”.

Grazie a questo successo, Jannik è diventato l’italiano con più ottavi di finale in singolare maschile nella storia degli Australian Open, raggiungendo per la quinta volta la seconda settimana del torneo. Il prossimo ostacolo sarà il derby contro Luciano Darderi, alla sua prima qualificazione agli ottavi Slam.

Una giornata storica anche per il tennis italiano: con le vittorie di Sinner, Musetti e Darderi, per la prima volta tre azzurri sono ancora in corsa nella seconda settimana dell’Australian Open.

Ora, però, la priorità è una sola. “La cosa più importante adesso è recuperare per il prossimo match”, ha concluso Sinner. La strada è ancora lunga, ma Melbourne continua a parlare sempre più italiano.