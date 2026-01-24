Sinner resiste a caldo e crampi: rimonta Spizzirri e vola agli ottavi a Melbourne

Jannik Sinner supera uno degli esami più duri della sua difesa del titolo agli Australian Open 2026. L’azzurro ha avuto bisogno di tre ore e 45 minuti, di grande lucidità e di tutta la sua forza mentale per piegare l’americano Eliot Spizzirri con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale sulla Rod Laver Arena.

Una partita complicatissima, segnata dal caldo estremo, dai crampi e dalla sorprendente solidità dell’avversario, alla prima esperienza in carriera al terzo turno di uno Slam e al primo match contro un Top 10.

Dopo aver perso il primo set, Sinner ha reagito nel secondo, ma nel terzo parziale è arrivato il momento più critico della sua partita. Spizzirri ha ottenuto il break del 3-1, mentre l’altoatesino appariva visibilmente in difficoltà fisica, con movimenti ridotti e grande fatica anche nel salire al servizio.

Proprio in quel momento l’Australian Open Heat Stress Scale ha raggiunto il livello 5, costringendo gli organizzatori a sospendere il gioco per consentire la chiusura del tetto della Rod Laver Arena. Una pausa di meno di dieci minuti che si è rivelata decisiva.

Alla ripresa, Sinner ha ritrovato energie e lucidità, riuscendo a ribaltare un set che sembrava compromesso. Il dato chiave del match è stato infatti quello sulle palle break: Spizzirri ne ha convertite solo 6 su 16, mentre l’azzurro è stato chirurgico con 8 break su 11 occasioni, sfruttando al massimo ogni spiraglio.

Nonostante i 46 errori non forzati nei primi tre set, Jannik ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, strappando il terzo parziale e mettendo lentamente la partita sui propri binari.

Nemmeno il break subito in apertura del quarto set (3-1 Spizzirri) ha scalfito la solidità del campione in carica. Ancora una volta Sinner ha mostrato la sua superiorità mentale, recuperando lo svantaggio e chiudendo l’incontro con autorità, sotto gli applausi del pubblico di Melbourne.

Per Spizzirri resta una prestazione di enorme valore: il 22enne statunitense, ex stella del college tennis all’Università del Texas, ha giocato senza timori reverenziali, reggendo a lungo il ritmo da fondo campo e dimostrando personalità contro uno dei migliori giocatori del mondo.

Per Sinner, invece, arriva la qualificazione agli ottavi di finale, dove lo attenderà un derby tutto italiano contro Luciano Darderi, alla sua prima volta in seconda settimana Slam. Sarà il primo confronto diretto tra i due nel circuito ATP.

Tra caldo, sofferenza e carattere, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta perché, anche nei giorni più difficili, resta uno dei giocatori più duri da battere del circuito.

GS Australian Open E. Spizzirri E. Spizzirri 6 3 4 4 J. Sinner [2] J. Sinner [2] 4 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Spizzirri 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Spizzirri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Spizzirri 40-A 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Spizzirri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Sinner 40-30 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 E. Spizzirri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico