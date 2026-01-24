Darderi da sogno a Melbourne: battuto Khachanov, primi ottavi Slam in carriera

La notte di Melbourne regala all’Italia un’impresa da ricordare. Luciano Darderi firma la vittoria più prestigiosa della sua carriera e si prende la scena agli Australian Open 2026, superando in quattro set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 6-4. Un successo di peso specifico enorme, costruito con coraggio, personalità e una tenuta mentale da veterano, che spalanca al classe 2002 nato a Villa Gesell le porte dei primi ottavi di finale Slam della carriera.

Tre ore e 23 minuti di battaglia sulla 1573 Arena, al termine delle quali l’azzurro può persino iniziare a sognare una possibile sfida con Jannik Sinner, qualora l’altoatesino dovesse superare l’americano Eliot Spizzirri.

Un inizio senza timori reverenziali

Fin dai primi game è chiaro che Darderi non è sceso in campo per fare semplice presenza contro un avversario più esperto sul cemento australiano. Khachanov deve sudare già nel suo primo turno di battuta, mentre l’azzurro appare subito solido e intraprendente, spingendo con servizio e soprattutto con il dritto.

Il primo break arriva sul 3-1, complice un errore di dritto dell’ex top 10 russo. L’inerzia sembra favorevole a Luciano, ma sul 4-2 emerge il primo passaggio a vuoto: dal 40-15 arrivano tre errori e un doppio fallo che consentono a Khachanov di rientrare sul 4-3. Il set resta in equilibrio fino al 6-5, quando Darderi si procura due set point, senza però riuscire a concretizzarli.

Si va al tie-break, tiratissimo. Sul 5-5 è Khachanov a sbagliare di rovescio, regalando il set point all’azzurro che, con il classico schema servizio-dritto, non trema e chiude 7-5, portando a casa un primo parziale di enorme intensità.

Reazione russa e nuovo equilibrio

L’inerzia cambia all’inizio del secondo set. Ancora una volta Darderi si trova avanti 40-15 sul proprio servizio, ma subisce la rimonta del russo e perde la battuta. Khachanov allunga rapidamente sul 3-0 e questa volta non concede vere occasioni di rientro, nonostante un game spettacolare sul 2-4 in cui salva una situazione complicata con un punto incredibile, aiutato anche dal nastro.

Il russo gestisce senza particolari problemi e pareggia il conto dei set con il 6-3.

Il momento della svolta

Il terzo set procede senza scossoni fino al 3-2 Khachanov, quando arriva il vero snodo della partita. Il russo, avanti 40-15, non riesce per ben cinque volte a chiudere il game: sbaglia, commette un doppio fallo e concede una palla break con un errore di dritto. Sul punto decisivo perde ancora il controllo e regala il 4-2 a Darderi, che esplode mentre Khachanov sfoga la frustrazione con una pallina scagliata lontano, guadagnandosi anche un warning.

Luciano conferma il break a zero con un ace, poi gestisce con freddezza anche un delicato 15-30 sul 5-3, trovando tre prime di grande qualità per chiudere 6-3 e riportarsi avanti nel match, poco prima del toilet break richiesto dal russo.

Personalità da grande nei momenti decisivi

Il quarto set segue una trama ormai chiara: grande battaglia, scambi durissimi e continui game combattuti. Ed è una situazione che sembra esaltare Darderi. Sul 2-2 arrivano due palle break, costruite con una splendida risposta di rovescio che pizzica la riga. Alla seconda occasione, dopo uno scambio estenuante, Khachanov cede ancora con il dritto.

Ai vantaggi Luciano conferma il break e, mattoncino dopo mattoncino, si guadagna la possibilità di servire per il match. Se la tensione c’è, non si vede: Darderi gioca con grande lucidità e chiude a 15, liberando tutta la sua gioia.

I primi ottavi Slam della carriera

Con questa vittoria Luciano Darderi firma il miglior risultato Slam della sua giovane carriera, dimostrando di poter reggere — e vincere — una vera battaglia sul cemento contro un avversario di altissimo livello. Una prova di maturità, personalità e coraggio che certifica la sua crescita e lo proietta nella seconda settimana degli Australian Open.

GS Australian Open K. Khachanov [15] K. Khachanov [15] 6 6 3 4 L. Darderi [22] L. Darderi [22] 7 3 6 6 Vincitore: L. Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Khachanov A-40 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi