Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 7. Nella notte in campo Sinner, Musetti e Darderi (LIVE)

23/01/2026 19:21 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Incontro n. 2 (ore 00:30)
R32 E. Spizzirri USA vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare




John Cain Arena – Incontro n. 1 (ore 00:30)
R32 (5) L. Musetti ITA vs T. Machac CZE
Il match deve ancora iniziare




Kia Arena – Incontro n. 1 (ore 00:30)
R32 (15) K. Khachanov RUS vs (22) L. Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare




ANZ Arena – Incontro n. 2 (ore 00:30)
R32 (WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA
Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Incontro n. 1 (ore 00:00)
TDQ M. Gribaldo ITA vs R. Neimanis LAT
Il match deve ancora iniziare

1 commento

Il saggio (Guest) 23-01-2026 19:41

Michael è un buon giocatore, però musetti contro giocatori come machac deve imparare a non perdere piu se vuole continuare a stare dov’è in classifica ora.

