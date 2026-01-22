Australian Open: Il programma completo di Venerdì 23 Gennaio 2026. In campo anche Jasmine Paolini, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka vs A. Potapova
(1) C. Alcaraz vs (32) C. Moutet
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(29) F. Tiafoe vs (6) A. de Minaur
E. Ruse vs (8) M. Andreeva
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev vs F. Marozsan
(3) C. Gauff vs H. Baptiste
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(12) E. Svitolina vs (23) D. Shnaider
(10) A. Bublik vs T. Etcheverry
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(17) V. Mboko vs (14) C. Tauson
(19) T. Paul vs (14) A. Davidovich Fokina
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) I. Jovic vs (7) J. Paolini
(3) A. Zverev vs (26) C. Norrie
(Ora italiana: 08:30 – locale: 18:30)
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(25) L. Tien vs N. Borges
(Q) Z. Sonmez vs Y. Putintseva
(19) K. Muchova vs M. Linette
(18) F. Cerundolo vs (13) A. Rublev
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash / (14) J. Tracy vs M. Demoliner / J. Rojer
(WC) L. Cabrera / (WC) T. Preston vs E. Shibahara / V. Zvonareva
M. Ebden / R. Ram vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(WC) T. Preston / (WC) C. Hewitt vs (2) L. Stefani / (2) M. Arevalo
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) J. Cash / (1) L. Glasspool vs (WC) J. McCabe / (WC) L. Tu
(9) F. Cabral / (9) L. Miedler vs A. Pavlasek / J. Smith
(WC) M. Inglis / (WC) J. Kubler vs (8) T. Mihalikova / (8) L. Glasspool
A. Panova / D. Pel vs K. Siniakova / S. Verbeek
D. Krawczyk / N. Skupski vs (WC) L. Fernandez / (WC) N. Kyrgios
(Ora italiana: 07:00 – locale: 17:00)
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa / (9) N. Melichar-Martinez vs G. Olmos / A. Sutjiadi
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs Y. Xu / Z. Yang
(WC) D. Kasatkina / (WC) A. Rodionova vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
(4) T. Townsend / (4) N. Mektic vs F. Stollar / K. Krawietz
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango / E. Jacquemot vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
(8) E. Perez / (8) D. Schuurs vs N. Kichenok / M. Ninomiya
M. Bouzkova / A. Klepac vs S. Lamens / E. Lys
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
S. Hunter / H. Nys vs E. Perez / F. Cabral
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova / M. Skoch vs (15) M. Kato / (15) F. Stollar
(13) M. Gonzalez / (13) A. Molteni vs P. Nouza / P. Rikl
(1) S. Errani / (1) A. Vavassori vs L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs O. Danilovic / A. Potapova
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) K. Krawietz / (5) T. Puetz vs O. Luz / R. Matos
M. Kozyreva / S. Santamaria vs TBD
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs P. Martinez / J. Munar
(Ora italiana: 05:00 – locale: 15:00)
L. Johnson / J. Zielinski vs R. Ho / H. Jebens
