Australian Open: Il programma completo di Venerdì 23 Gennaio 2026. In campo anche Jasmine Paolini, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs A. Potapova AUT
(1) C. Alcaraz ESP vs (32) C. Moutet FRA
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (6) A. de Minaur AUS
E. Ruse ROU vs (8) M. Andreeva RUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev RUS vs F. Marozsan HUN
(3) C. Gauff USA vs H. Baptiste USA
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(12) E. Svitolina UKR vs (23) D. Shnaider RUS
(10) A. Bublik KAZ vs T. Etcheverry ARG

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(17) V. Mboko CAN vs (14) C. Tauson DEN
(19) T. Paul USA vs (14) A. Davidovich Fokina ESP

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) I. Jovic USA vs (7) J. Paolini ITA
(3) A. Zverev GER vs (26) C. Norrie GBR
(Ora italiana: 08:30 – locale: 18:30)

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(25) L. Tien USA vs N. Borges POR
(Q) Z. Sonmez TUR vs Y. Putintseva KAZ
(19) K. Muchova CZE vs M. Linette POL
(18) F. Cerundolo ARG vs (13) A. Rublev RUS

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs M. Demoliner BRA / J. Rojer NED
(WC) L. Cabrera AUS / (WC) T. Preston AUS vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS
M. Ebden AUS / R. Ram USA vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(WC) T. Preston AUS / (WC) C. Hewitt AUS vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) J. Cash GBR / (1) L. Glasspool GBR vs (WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS
(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS
(WC) M. Inglis AUS / (WC) J. Kubler AUS vs (8) T. Mihalikova SVK / (8) L. Glasspool GBR
A. Panova RUS / D. Pel NED vs K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED
D. Krawczyk USA / N. Skupski GBR vs (WC) L. Fernandez CAN / (WC) N. Kyrgios AUS
(Ora italiana: 07:00 – locale: 17:00)

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs G. Olmos MEX / A. Sutjiadi INA
(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs Y. Xu CHN / Z. Yang CHN
(WC) D. Kasatkina AUS / (WC) A. Rodionova AUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB
(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs F. Stollar HUN / K. Krawietz GER

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango COL / E. Jacquemot FRA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN
M. Bouzkova CZE / A. Klepac SLO vs S. Lamens NED / E. Lys GER
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
S. Hunter AUS / H. Nys MON vs E. Perez AUS / F. Cabral POR

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN
(13) M. Gonzalez ARG / (13) A. Molteni ARG vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE
(1) S. Errani ITA / (1) A. Vavassori ITA vs L. Siegemund GER / E. Roger-Vasselin FRA
(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs O. Luz BRA / R. Matos BRA
M. Kozyreva RUS / S. Santamaria USA vs TBD
(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP
(Ora italiana: 05:00 – locale: 15:00)
L. Johnson GBR / J. Zielinski POL vs R. Ho TPE / H. Jebens GER

