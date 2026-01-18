Australian Open 2026, prima giornata tra sorprese, emozioni e record storici. Moutet batte da sotto il match point. Crollo Korda, una sconfitta che fa rumore. Paura in campo: malore per un raccattapalle (Video)
L’Australian Open 2026 è iniziato nel segno dell’intensità, dentro e fuori dal campo. La prima giornata del torneo ha regalato risultati inattesi, storie personali toccanti, polemiche, momenti di apprensione e un nuovo record assoluto di pubblico a Melbourne Park.
Crollo Korda, una sconfitta che fa rumore
Tra le sorprese più clamorose c’è l’eliminazione immediata di Sebastian Korda. L’americano, ex numero 15 del mondo, continua a vivere un periodo complicato fatto di stop fisici e mancanza di continuità. Al primo turno è arrivata la sconfitta contro il giovane Michael Zheng, 21 anni e numero 174 ATP, al termine di una battaglia in cinque set chiusa 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3.
Un risultato che rappresenta un vero campanello d’allarme per Korda, sempre più lontano dal ruolo di possibile protagonista del circuito e ormai stabilmente fuori dalla top 50.
Kecmanovic si apre: “Il tennis ora non è la cosa più importante”
È uscita di scena anche Miomir Kecmanovic, battuto da Tomás Martín Etcheverry, ma a colpire sono state soprattutto le parole del serbo nel post-match.
“In questo momento il tennis non mi importa – ha ammesso –. Mia nonna è morta a Natale e mi ha colpito profondamente. Ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato”.
Una dichiarazione sincera e dolorosa che ha ricordato come, dietro la competizione, restino sempre persone e fragilità umane.
Record storico di pubblico nella prima giornata
L’edizione 2026 dell’Happy Slam è partita anche con numeri impressionanti sugli spalti. Ben 73.325 spettatori hanno affollato Melbourne Park nella sola sessione mattutina di domenica 18 gennaio, un nuovo record assoluto per una sessione diurna.
Con i circa 30.000 tifosi attesi nella sessione serale, la prima giornata ha superato ampiamente quota 100.000 presenze, confermando il momento d’oro del torneo australiano.
I Paesi più rappresentati nei tabelloni
Uno sguardo ai numeri rivela quali nazioni dominano i quadri principali dell’Australian Open 2026. Gli Stati Uniti si confermano la nazione più rappresentata in entrambi i tornei, mentre l’Italia resta tra le grandi potenze nel maschile.
Tabellone maschile (ATP):
🇺🇸 Stati Uniti: 21
🇫🇷 Francia: 14
🇦🇺 Australia: 11
🇮🇹 Italia: 9
🇦🇷 Argentina: 8
🇪🇸 Spagna: 8
Tabellone femminile (WTA):
🇺🇸 Stati Uniti: 18
🇨🇿 Repubblica Ceca: 11
🇦🇺 Australia: 10
🇷🇺 Russia: 9
🇺🇦 Ucraina: 6
Moutet fa discutere: match point con il servizio da sotto
Come spesso accade, Corentin Moutet non è passato inosservato. Il francese ha chiuso il suo match di primo turno contro Tristan Schoolkate con un servizio da sotto sul match point, gesto che ha diviso il pubblico.
“L’ho fatto perché pensavo fosse la scelta migliore per vincere il punto, e infatti l’ho vinto. Nessuna mancanza di rispetto”, ha spiegato Moutet, difendendo la propria decisione.
Paura in campo: malore per un raccattapalle
Momenti di apprensione durante il match femminile tra Ekaterina Alexandrova e Zeynep Sonmez, quando un raccattapalle è improvvisamente crollato a terra a causa del caldo estremo.
L’incontro è stato sospeso per diversi minuti. Dopo l’intervento dei medici, con il primo soccorso anche da parte della giudice di sedia e delle giocatrici, il giovane è stato accompagnato fuori dal campo per accertamenti.
Francesco Paolo Villarico
Sabalenka è la favorita, la Keys il miracolo già lo ha fatto l’anno scorso… diciamo che a livello femminile c’è ancora spazio per sorprese
E vabbè, Moutet e il servizio da sotto al match point è ormai un classico
Il raccattapalle…povero ragazzo,sara’ stato”schiacciato”dalla soccorritrice 😆 ?
@ Gaz (#4546737)
Dunque mettiamo (in verità è già stato messo prima che cominciase il torneo)
60 cucuzzielle si Mirra e 25 su mamasita Belinda.
Non ci rimane ora che tifare Paolini, lasciando che d’altra parte il destino fortunato si metta sciarpa e guanti ed esca fuori.
Eoni fa quando iniziai a seguire il tennis, si contavano i non americani che si faceva prima.
La Francia ha un bel movimento, anche quando mancano i grandi campioni sforna sempre un bel numero di validi rappresentanti.
Per la Spagna già tre anni fa i commentatori più attenti evidenziavano che l’esplosione di Alcaraz stava nascondendo la difficoltà di ricambio generazionale.
ip lo dico da tempo. Korda è uno dei tennisti più sopravvalutati.
Gesto tecnico impeccabile per carità, ma difetta di potenza, di variazioni e soprattutto di garra.
In più è davvero gracilino e soggetto a infortuni.
Certo che a guardare il numero dei presenti, gli USA fanno paura e la Francia quasi il DOPPIO di noi (anche se mi pare che non ci sia nessun transalpino nei primi 30!).
C’è la soddisfazione di stare davanti alla SPAGNA, che ha il suo secondo al #15 (Fokina, ZERO TITOLI in carriera) ed il terzo al #35 (Munar, pure ZERO TITOLI in carriera).
Bella questa rubrica con le pillole di giornata. Sarebbe carino riusciste a mantenerla.
Sorpresone direi Kostyuk,dopo i risultati della settimana scorsa addirittura più considerata della Paolini dai bookmakers, Paolini neanche tra le prime 12.
Darò le quote registrate ieri e poi una piccola considerazione.
Sabalenka 2,90
Swiatek 6,50
Anisimova Rybakina 9,00
Gauff 10,00
Andreeva 17,00
Osaka 20,00
Mboko 26,00
Pegula Keys 34,00
Kostyuk Muchova Bencic 41,00
Il pronostico scontato sarebbe Sabalenka come hanno fatto tutti nel gioco, quasi tutti,ma quando mi si chiede chi vincerà, sono sempre un po restio a fare il nome scontato,a meno che non ci si chiama Serena, perché il tennis femminile è pieno di sorprese,il livello si è molto alzato,ci sono varie candidate già pronte a vincere, alcune giovani sulla rampa per esplodere in questi eventi,non credo Sabalenka vincerà 73 slam,non credo al Grande Slam ,non credo possa vincere più di un paio di slam annuali,quindi non faccio un pronostico,dico solo che che secondo me la quota di Andreeva e Bencic doveva essere ancora più bassa,per il loro stato di forma, insomma non sarei sorpreso di un exploit di una di queste, piuttosto che Osaka o ancora Keys.
Di conseguenza io metterei qualcosa su queste due.
Sabalenka ha il 50% di vittoria, indicativamente,Andreeva 15%,Bencic 9%
Ripeto,non sto pronosticando Andreeva e Bencic ma un 9% a 41,00 e un 15% a 17,00 vale un tentativo.