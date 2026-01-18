Australian Open 2026, prima giornata tra sorprese, emozioni e record storici. Moutet batte da sotto il match point. Crollo Korda, una sconfitta che fa rumore. Paura in campo: malore per un raccattapalle (Video)

L’Australian Open 2026 è iniziato nel segno dell’intensità, dentro e fuori dal campo. La prima giornata del torneo ha regalato risultati inattesi, storie personali toccanti, polemiche, momenti di apprensione e un nuovo record assoluto di pubblico a Melbourne Park.

Crollo Korda, una sconfitta che fa rumore

Tra le sorprese più clamorose c’è l’eliminazione immediata di Sebastian Korda. L’americano, ex numero 15 del mondo, continua a vivere un periodo complicato fatto di stop fisici e mancanza di continuità. Al primo turno è arrivata la sconfitta contro il giovane Michael Zheng, 21 anni e numero 174 ATP, al termine di una battaglia in cinque set chiusa 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3.

Un risultato che rappresenta un vero campanello d’allarme per Korda, sempre più lontano dal ruolo di possibile protagonista del circuito e ormai stabilmente fuori dalla top 50.

Kecmanovic si apre: “Il tennis ora non è la cosa più importante”

È uscita di scena anche Miomir Kecmanovic, battuto da Tomás Martín Etcheverry, ma a colpire sono state soprattutto le parole del serbo nel post-match.

“In questo momento il tennis non mi importa – ha ammesso –. Mia nonna è morta a Natale e mi ha colpito profondamente. Ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato”.

Una dichiarazione sincera e dolorosa che ha ricordato come, dietro la competizione, restino sempre persone e fragilità umane.

Record storico di pubblico nella prima giornata

L’edizione 2026 dell’Happy Slam è partita anche con numeri impressionanti sugli spalti. Ben 73.325 spettatori hanno affollato Melbourne Park nella sola sessione mattutina di domenica 18 gennaio, un nuovo record assoluto per una sessione diurna.

Con i circa 30.000 tifosi attesi nella sessione serale, la prima giornata ha superato ampiamente quota 100.000 presenze, confermando il momento d’oro del torneo australiano.

I Paesi più rappresentati nei tabelloni

Uno sguardo ai numeri rivela quali nazioni dominano i quadri principali dell’Australian Open 2026. Gli Stati Uniti si confermano la nazione più rappresentata in entrambi i tornei, mentre l’Italia resta tra le grandi potenze nel maschile.

Tabellone maschile (ATP):

🇺🇸 Stati Uniti: 21

🇫🇷 Francia: 14

🇦🇺 Australia: 11

🇮🇹 Italia: 9

🇦🇷 Argentina: 8

🇪🇸 Spagna: 8

Tabellone femminile (WTA):

🇺🇸 Stati Uniti: 18

🇨🇿 Repubblica Ceca: 11

🇦🇺 Australia: 10

🇷🇺 Russia: 9

🇺🇦 Ucraina: 6

Moutet fa discutere: match point con il servizio da sotto

Come spesso accade, Corentin Moutet non è passato inosservato. Il francese ha chiuso il suo match di primo turno contro Tristan Schoolkate con un servizio da sotto sul match point, gesto che ha diviso il pubblico.

“L’ho fatto perché pensavo fosse la scelta migliore per vincere il punto, e infatti l’ho vinto. Nessuna mancanza di rispetto”, ha spiegato Moutet, difendendo la propria decisione.

Paura in campo: malore per un raccattapalle

Momenti di apprensione durante il match femminile tra Ekaterina Alexandrova e Zeynep Sonmez, quando un raccattapalle è improvvisamente crollato a terra a causa del caldo estremo.

L’incontro è stato sospeso per diversi minuti. Dopo l’intervento dei medici, con il primo soccorso anche da parte della giudice di sedia e delle giocatrici, il giovane è stato accompagnato fuori dal campo per accertamenti.





Francesco Paolo Villarico