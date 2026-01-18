Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

18/01/2026 09:58 2 commenti
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Francisco Rocha POR vs Liam Broady GBR
ATP Oeiras
Francisco Rocha
3
2
Liam Broady [9]
6
6
Vincitore: Broady
Mostra dettagli

Andres Andrade ECU vs Joao Domingues POR (Non prima 14:30)

ATP Oeiras
Andres Andrade [3]
0
6
2
Joao Domingues
0
2
1
Mostra dettagli

Calvin Hemery FRA vs Joao Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Tiago Cacao POR vs Mathys Erhard FRA

ATP Oeiras
Tiago Cacao
7
4
4
Mathys Erhard [11]
6
6
6
Vincitore: Erhard
Mostra dettagli

Abdullah Shelbayh JOR vs Denis Yevseyev KAZ (Non prima 14:30)

ATP Oeiras
Abdullah Shelbayh [6]
0
0
Denis Yevseyev
0
0
Mostra dettagli

Mark Lajal EST vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Tyler Zink USA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Maks Kasnikowski POL vs Miguel Damas ESP

ATP Oeiras
Maks Kasnikowski
7
6
Miguel Damas [10]
6
1
Vincitore: Kasnikowski
Mostra dettagli

Henri Squire GER vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 14:30)

ATP Oeiras
Henri Squire [4]
15
5
Buvaysar Gadamauri
30
6
Mostra dettagli

Stefan Kozlov USA vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Adria Soriano Barrera COL (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court 1 – ore 10:00
Max Wiskandt GER vs Thijs Boogaard NED
ATP Soma Bay
Max Wiskandt [5]
5
4
Thijs Boogaard
7
6
Vincitore: Boogaard
Mostra dettagli

Radu Albot MDA vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR vs Zura Tkemaladze GEO

ATP Soma Bay
Vadym Ursu [3]
0
0
Zura Tkemaladze
0
0
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Sebastian Sorger AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Dan Martin CAN vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA

Il match deve ancora iniziare

Marko Miladinovic SRB vs Giovanni Fonio ITA

ATP Soma Bay
Marko Miladinovic
2
2
Giovanni Fonio [12]
6
6
Vincitore: Fonio
Mostra dettagli

Filip Peliwo POL vs Stefano Napolitano ITA

ATP Soma Bay
Filip Peliwo
0
4
0
Stefano Napolitano [7]
15
6
0
Mostra dettagli

Alex Hernandez MEX vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Maxwell Mckennon USA vs Yanki Erel TUR

ATP Soma Bay
Maxwell Mckennon
6
6
Yanki Erel [8]
2
1
Vincitore: Mckennon
Mostra dettagli

Michal Krajci SVK vs Dali Blanch USA

ATP Soma Bay
Michal Krajci
0
2
1
Dali Blanch [9]
0
6
2
Vincitore: Blanch
Mostra dettagli

Ergi Kirkin TUR vs Gianmarco Ferrari ITA

ATP Soma Bay
Ergi Kirkin
6
6
Gianmarco Ferrari [10]
4
3
Vincitore: Kirkin
Mostra dettagli

Kirill Kivattsev RUS vs Svyatoslav Gulin RUS

ATP Soma Bay
Kirill Kivattsev
15
2
Svyatoslav Gulin [11]
30
5
Mostra dettagli





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 14:00
Tsz Fu Wong HKG vs Bruno Kuzuhara USA
ATP Itajai
Tsz Fu Wong
30
3
Bruno Kuzuhara [7]
30
4
Mostra dettagli

Mateus Alves BRA vs Carlos Eduardo Lino BRA

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Kaue Noatto BRA

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 14:00
Stefan Palosi ROU vs Brandon Perez VEN

ATP Itajai
Stefan Palosi [6]
0
2
0
Brandon Perez
0
6
0
Mostra dettagli

Ryan Augusto Dos Santos BRA vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Enzo Camargo Lima BRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Zeballos BOL vs Juan Carlos Aguilar CAN

Il match deve ancora iniziare




QUADRA 3 – ore 14:00
Natan Rodrigues BRA vs Nicolas Zanellato BRA
ATP Itajai
Natan Rodrigues
0
2
Nicolas Zanellato [12]
0
5
Mostra dettagli

Juan Estevez ARG vs Gabriel Schenekenberg BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Gustavo Albieri BRA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Zormann BRA vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Court Central – ore 04:00
Soonwoo Kwon KOR vs Corentin Denolly FRA
ATP Phan Thiet
Corentin Denolly [6]
2
3
Soonwoo Kwon
6
6
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli

Hyeon Chung KOR vs Moerani Bouzige AUS

ATP Phan Thiet
Moerani Bouzige
6
4
1
Hyeon Chung [11]
3
6
6
Vincitore: Chung
Mostra dettagli

Tim Handel GER vs Hikaru Shiraishi JPN (Non prima 09:30)

ATP Phan Thiet
Tim Handel
3
6
6
Hikaru Shiraishi [12]
6
3
4
Vincitore: Handel
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Michele Ribecai ITA vs Lachlan James Mcfadzean AUS

ATP Phan Thiet
Lachlan James Mcfadzean
4
1
Michele Ribecai [9]
6
6
Vincitore: Ribecai
Mostra dettagli

Hayato Matsuoka JPN vs Thanh Minh Truong VIE

ATP Phan Thiet
Thanh Minh Truong
0
3
Hayato Matsuoka [7]
6
6
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

Maximus Jones THA vs Arthur Weber FRA (Non prima 09:30)

ATP Phan Thiet
Maximus Jones [4]
2
6
Arthur Weber
6
7
Vincitore: Weber
Mostra dettagli




Court 2 – ore 04:00
Hiroki Moriya JPN vs Sanhui Shin KOR
ATP Phan Thiet
Sanhui Shin [3]
5
3
Hiroki Moriya
7
6
Vincitore: Moriya
Mostra dettagli

David Jorda Sanchis ESP vs Maxim Zhukov RUS

ATP Phan Thiet
David Jorda Sanchis [5]
6
6
6
Maxim Zhukov
1
7
3
Vincitore: Jorda Sanchis
Mostra dettagli



Court 3 – ore 04:00
Jie Cui CHN vs Vladyslav Orlov UKR

ATP Phan Thiet
Vladyslav Orlov
0
2
0
Jie Cui [8]
0
6
3
Vincitore: Cui
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE vs Matthew Dellavedova AUS

ATP Phan Thiet
Marek Gengel [2]
6
6
Matthew Dellavedova
4
4
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Jake Delaney AUS

ATP Phan Thiet
Jake Delaney
2
3
Lorenzo Carboni [10]
6
6
Vincitore: Carboni
Mostra dettagli

Akira Santillan JPN vs Max Hans Rehberg GER

ATP Phan Thiet
Akira Santillan [1]
6
3
Max Hans Rehberg
7
6
Vincitore: Rehberg
Mostra dettagli

TAG:

2 commenti

brunodalla 18-01-2026 14:16

Binda ha giocato la finale ad hurghada alle 11 e adesso è programmato come ultimo incontro nelle quali del challenger a soma bay. fortuna che sono una cinquantina di km di distanza.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 18-01-2026 12:57

4 in Egitto.

2 in Vietnam

Finora bene… 😉

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!