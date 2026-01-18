Adelaide 250 | Hard | $680140 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 18 Gennaio 2026. Lisa Pigato vince il torneo di Nonthaburi
18/01/2026 09:06 20 commenti
la Pigato va a Manama per un altro 75, con un livello più alto di partecipanti. molte top200, alcune a ridosso della top100.
Non capisco perché continuate a rispondere a certi esseri. Brave Pigato e De Stefano
Oltre a lisa colpaccio di samira a monastir
De Stefano ha vinto il torneo sconfiggendo un’avversaria che potrebbe vincere anche i 100 k, vittoria di grandissimo valore
Il livello era alto, ci sono stati tornei di livello superiore con un campo partecipanti molto più deboli. Da considerare inoltre che queste vittorie sono avvenute sul cemento, mentre Pigato ha passato tutta la sua carriera sulla terra
Perché gli ITF non sono considerati come race
Bravissima Pigato e De Stefano!
Vittorie sul cemento soprattutto la Pigato, tanta roba
Peccato per Binda che può rifarsi subito con le quali
@ MAURO (#4546707)
Si, c’è del vero in quello che dici. Il torneo vinto deve essere stato più abbordabile del precedente. In fondo era TDS n.3 e le prime due non avevano un punteggio migliore del suo. Ha fatto il suo, ma vincere non è mai scontato. Alle qualificazioni degli slams, a cui pare ormai destinata, vedremo i suoi reali progressi. Sperare non costa nulla.
@ MAURO (#4546707)
Bah in realtà c’erao diverse tenniste più alte di lei nel ranking soprattutto la settimana scorsa ( non era neanche tds)
Il paragone con Grant è privo di senso, ci sono 5 anni di differenza…
@ Silvio74 (#4546660)
Lo credo anche io. Bravissima Lisa!
Curiosità ho guardato la race wta e non c’è traccia della Pigato,mi potete dire il perché grazie
Non per smorzare gli entusiasmi, però occorre dire che vincere questi tornei, quando le tenniste giocano le qualificazioni SLAM, e’ molto più semplice.
Ma invece Tyra Grant che doveva essere lei la n. 3 italica sbaragliando la concorrenza, che fine ha fatto?
Complimenti alla Pigato, sembra che quest’anno voglia fare sul serio.
Qualificazioni SLAM sicuramente alla sua portata
sono davvero contenta! era da tempo che la aspettavamo!
Bravissima la Pigato finale e vittoria nei due 75 asiatici molto bene.
Bravissima Pigato, titolo che le consente di entrare prepotentemente in top 200, da domani sarà n. 188.
È ipotizzabile pensare che di questo passo, entro l’anno, sarà la nostra n.3 dietro Jasmine ed Elisabetta.
Ieri Cocciaretto, oggi Pigato. Speriamo bene per Spiteri. Senza dimenticare le altre donne in finale nei tornei minori. L’anno é cominciato bene, speriamo in Jasmine.
Finalmente Lisa può confermare le aspettative che si erano create su di lei quando aveva 18 anni ed entrare nelle prime 200 pensando a tornei WTA,non male il passaggio da 500 a 200 in appena 1 anno