Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 18 Gennaio 2026. Lisa Pigato vince il torneo di Nonthaburi

18/01/2026 09:06 20 commenti
Lisa Pigato
Lisa Pigato

EGY M15 Hurghada 15000 – Final
[1] Saba Purtseladze GEO vs [3] Alexandr Binda ITA ore 11:00

ITF M15 Hurghada - 2026-01-11T00:00:00Z
Alexandr Binda
0
4
6
Saba Purtseladze
6*
6
6
Mostra dettagli




THA W75 Nonthaburi 60000 – Final
[3] Lisa Pigato ITA vs Hiromi Abe JPN 6-4 6-7 6-2




ARG W50 Buenos Aires +H 40000 – Final
[5] Victoria Bosio ARG vs [3] Dalila Spiteri ITA ore 15:00
ITF W50 Buenos Aires +H - 2026-01-11T00:00:00Z
Dalila Spiteri
Victoria Bosio
Mostra dettagli




EGY W15 Hurghada 15000 – Final
[6] Daria Egorova RUS vs [4] Camilla Zanolini ITA ore 11:00
ITF W15 Hurghada - 2026-01-11T00:00:00Z
Camilla Zanolini
3
1
Daria Egorova
6
6
Mostra dettagli




TUN W15 Monastir 15000 – Final
[1] Samira De stefano ITA vs [3] Kristina Dmitruk BLR ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2026-01-11T00:00:00Z
Kristina Dmitruk
0
4
4
Samira De Stefano
40
6
5
Mostra dettagli

TAG: ,

20 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

brunodalla 18-01-2026 14:50

la Pigato va a Manama per un altro 75, con un livello più alto di partecipanti. molte top200, alcune a ridosso della top100.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul440 (Guest) 18-01-2026 14:32

Scritto da Cip

Scritto da MAURO

Scritto da Sottile
Complimenti alla Pigato, sembra che quest’anno voglia fare sul serio.
Qualificazioni SLAM sicuramente alla sua portata

Non per smorzare gli entusiasmi, però occorre dire che vincere questi tornei, quando le tenniste giocano le qualificazioni SLAM, e’ molto più semplice.

Il livello era alto, ci sono stati tornei di livello superiore con un campo partecipanti molto più deboli. Da considerare inoltre che queste vittorie sono avvenute sul cemento, mentre Pigato ha passato tutta la sua carriera sulla terra

Non capisco perché continuate a rispondere a certi esseri. Brave Pigato e De Stefano

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 18-01-2026 13:37

Oltre a lisa colpaccio di samira a monastir

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cip (Guest) 18-01-2026 13:34

De Stefano ha vinto il torneo sconfiggendo un’avversaria che potrebbe vincere anche i 100 k, vittoria di grandissimo valore

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Cip (Guest) 18-01-2026 13:32

Scritto da MAURO

Scritto da Sottile
Complimenti alla Pigato, sembra che quest’anno voglia fare sul serio.
Qualificazioni SLAM sicuramente alla sua portata

Non per smorzare gli entusiasmi, però occorre dire che vincere questi tornei, quando le tenniste giocano le qualificazioni SLAM, e’ molto più semplice.

Il livello era alto, ci sono stati tornei di livello superiore con un campo partecipanti molto più deboli. Da considerare inoltre che queste vittorie sono avvenute sul cemento, mentre Pigato ha passato tutta la sua carriera sulla terra

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Cip (Guest) 18-01-2026 13:30

Scritto da Gigi53
Curiosità ho guardato la race wta e non c’è traccia della Pigato,mi potete dire il perché grazie

Perché gli ITF non sono considerati come race

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Andreas Seppi 18-01-2026 12:24

Bravissima Pigato e De Stefano!
Vittorie sul cemento soprattutto la Pigato, tanta roba
Peccato per Binda che può rifarsi subito con le quali

 14
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Fabilandia
Giovanni (Guest) 18-01-2026 12:17

@ MAURO (#4546707)

Si, c’è del vero in quello che dici. Il torneo vinto deve essere stato più abbordabile del precedente. In fondo era TDS n.3 e le prime due non avevano un punteggio migliore del suo. Ha fatto il suo, ma vincere non è mai scontato. Alle qualificazioni degli slams, a cui pare ormai destinata, vedremo i suoi reali progressi. Sperare non costa nulla.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j
-1: Vasco90
Laura (Guest) 18-01-2026 11:37

@ MAURO (#4546707)

Bah in realtà c’erao diverse tenniste più alte di lei nel ranking soprattutto la settimana scorsa ( non era neanche tds)

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Egbedi (Guest) 18-01-2026 10:36

Il paragone con Grant è privo di senso, ci sono 5 anni di differenza…

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, j
PAOLO (Guest) 18-01-2026 10:36

@ Silvio74 (#4546660)

Lo credo anche io. Bravissima Lisa!

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Gigi53 (Guest) 18-01-2026 10:35

Curiosità ho guardato la race wta e non c’è traccia della Pigato,mi potete dire il perché grazie

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
MAURO (Guest) 18-01-2026 10:34

Scritto da Sottile
Complimenti alla Pigato, sembra che quest’anno voglia fare sul serio.
Qualificazioni SLAM sicuramente alla sua portata

Non per smorzare gli entusiasmi, però occorre dire che vincere questi tornei, quando le tenniste giocano le qualificazioni SLAM, e’ molto più semplice.

 8
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Sottile 18-01-2026 10:27

Scritto da Silvio74
Bravissima Pigato, titolo che le consente di entrare prepotentemente in top 200, da domani sarà n. 188.
È ipotizzabile pensare che di questo passo, entro l’anno, sarà la nostra n.3 dietro Jasmine ed Elisabetta.

Ma invece Tyra Grant che doveva essere lei la n. 3 italica sbaragliando la concorrenza, che fine ha fatto?

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Sottile 18-01-2026 10:24

Complimenti alla Pigato, sembra che quest’anno voglia fare sul serio.
Qualificazioni SLAM sicuramente alla sua portata

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Laura (Guest) 18-01-2026 09:49

sono davvero contenta! era da tempo che la aspettavamo!

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Sebastiano (Guest) 18-01-2026 09:30

Bravissima la Pigato finale e vittoria nei due 75 asiatici molto bene.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Silvio74 (Guest) 18-01-2026 09:29

Bravissima Pigato, titolo che le consente di entrare prepotentemente in top 200, da domani sarà n. 188.
È ipotizzabile pensare che di questo passo, entro l’anno, sarà la nostra n.3 dietro Jasmine ed Elisabetta.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
tennislover (Guest) 18-01-2026 09:28

Ieri Cocciaretto, oggi Pigato. Speriamo bene per Spiteri. Senza dimenticare le altre donne in finale nei tornei minori. L’anno é cominciato bene, speriamo in Jasmine.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Giampino 58 (Guest) 18-01-2026 09:26

Finalmente Lisa può confermare le aspettative che si erano create su di lei quando aveva 18 anni ed entrare nelle prime 200 pensando a tornei WTA,non male il passaggio da 500 a 200 in appena 1 anno

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90