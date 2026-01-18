Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Itajaí: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri al via nel Md. Agamenone e Cecchinato

18/01/2026 08:26 6 commenti
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

Challenger 75 Itajaí 🇧🇷 – Tabellone Principale – terra
(1) Hugo Dellien BOL vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
(WC) Igor Marcondes BRA vs Felipe Meligeni Alves BRA
Pedro Boscardin Dias BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Lautaro Midon ARG vs (8) Thiago Seyboth Wild BRA

(3) Alex Barrena ARG vs Gonzalo Villanueva ARG
Gabi Adrian Boitan ROU vs Andrea Collarini ARG
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (7) Gonzalo Bueno PER

(6) Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
Qualifier vs Daniel Dutra da Silva BRA
Qualifier vs Murkel Dellien BOL
Nicolas Kicker ARG vs (4) Alvaro Guillen Meza ECU

(5) Thiago Monteiro BRA vs (WC) Joao Eduardo Schiessl BRA
Juan Pablo Varillas PER vs Franco Agamenone ITA
(WC) Eduardo Ribeiro BRA vs Qualifier
Marco Cecchinato ITA vs (2) Adolfo Daniel Vallejo PAR

Challenger 75 Itajaí 🇧🇷 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Juan Bautista Torres ARG vs Enzo Camargo Lima BRA
(Alt) Federico Zeballos BOL vs (8) Juan Carlos Aguilar CAN

(2) Guido Ivan Justo ARG vs (WC) Kaue Noatto BRA
(WC) Marcelo Zormann BRA vs (11) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

(3) Juan Manuel La Serna ARG vs (WC) Gustavo Albieri BRA
(Alt) Boris Arias BOL vs (10) Wilson Leite BRA

(4) Mateus Alves BRA vs (WC) Carlos Eduardo Lino BRA
(Alt) Ryan Augusto Dos Santos BRA vs (9) Lucio Ratti ARG

(5) Juan Estevez ARG vs (Alt) Gabriel Schenekenberg BRA
(Alt) Tsz Fu Wong HKG vs (7) Bruno Kuzuhara USA

(6) Stefan Palosi ROU vs Brandon Perez VEN
Natan Rodrigues BRA vs (12) Nicolas Zanellato BRA

6 commenti

espertodipallacorda 18-01-2026 10:07

Seyboth

Cecchinato

Bueno
Guillen

Meligeni
Barrena
Reis
Monteiro

 6
brizz 18-01-2026 09:43

Vallejo

Barrena

Seyboth
Guillen

H.dellien
Bueno
Dutra
Varillas

 5
brunodalla 18-01-2026 09:42

VALLEJO

BUENO

MELIGENI
REIS

SEYBOTH
COLLARINI
KICKER
MONTEIRO

 4
Gianni11 18-01-2026 09:33

Monteiro

Olivieri

Collarini
Reis Da Silva

Meligeni
Bueno
Dellien
Vallejo

 3
miky85 18-01-2026 08:59

Monteiro

Barrena

Seyboth
Guillen

Meligeni
Q
Dutra
Vallejo

 2
Molto Pollo (Guest) 18-01-2026 08:40

Ora (e mai piu’) forza Adolfo!

 1
