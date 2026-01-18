Challenger 75 Itajaí: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri al via nel Md. Agamenone e Cecchinato
Challenger 75 Itajaí 🇧🇷 – Tabellone Principale – terra
(1) Hugo Dellien vs Matheus Pucinelli De Almeida
(WC) Igor Marcondes vs Felipe Meligeni Alves
Pedro Boscardin Dias vs Genaro Alberto Olivieri
Lautaro Midon vs (8) Thiago Seyboth Wild
(3) Alex Barrena vs Gonzalo Villanueva
Gabi Adrian Boitan vs Andrea Collarini
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (7) Gonzalo Bueno
(6) Joao Lucas Reis Da Silva vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Qualifier vs Daniel Dutra da Silva
Qualifier vs Murkel Dellien
Nicolas Kicker vs (4) Alvaro Guillen Meza
(5) Thiago Monteiro vs (WC) Joao Eduardo Schiessl
Juan Pablo Varillas vs Franco Agamenone
(WC) Eduardo Ribeiro vs Qualifier
Marco Cecchinato vs (2) Adolfo Daniel Vallejo
Challenger 75 Itajaí 🇧🇷 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Juan Bautista Torres vs Enzo Camargo Lima
(Alt) Federico Zeballos vs (8) Juan Carlos Aguilar
(2) Guido Ivan Justo vs (WC) Kaue Noatto
(WC) Marcelo Zormann vs (11) Arklon Huertas Del Pino Cordova
(3) Juan Manuel La Serna vs (WC) Gustavo Albieri
(Alt) Boris Arias vs (10) Wilson Leite
(4) Mateus Alves vs (WC) Carlos Eduardo Lino
(Alt) Ryan Augusto Dos Santos vs (9) Lucio Ratti
(5) Juan Estevez vs (Alt) Gabriel Schenekenberg
(Alt) Tsz Fu Wong vs (7) Bruno Kuzuhara
(6) Stefan Palosi vs Brandon Perez
Natan Rodrigues vs (12) Nicolas Zanellato
TAG: Circuito Challenger
