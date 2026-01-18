Australian Open: Paolini vola, dominata Sasnovich all’esorio

Più intensa, più potente, banalmente più forte in tutto. Jasmine Paolini apre l’edizione 2026 degli Australian Open sulla Rod Laver Arena con una prestazione super e vittoria convincente contro la qualificata Aliaksandra Sasnovich, alla quale lascia solo tre game (6-1 6-2 lo score) nei 69 minuti di partita, totalmente dominati dalla toscana. È un successo rilevante anche a livello puramente statistico: Jasmine infatti non era mai riuscita in carriera in un torneo dello Slam a vincere una partita di esordio con un score così netto, solo tre game concessi all’avversaria. Un treno in corsa, sicuro e lanciato, senza sbavature in nessun settore di gioco. Eccellente anche il rendimento del servizio della miglior tennista italiana, le statistiche sono molto importanti: ha chiuso l’incontro con il 79% (33/42) di prime palle in gioco, vincendo il 76% dei punti, e ancor più netta la qualità con la seconda palla (8 punti su 9 giocate). Paolini ha concesso e salvato una sola palla break, nel primissimo game, tirando 3 Ace e nessun doppio fallo. Ma c’è stato molto più del servizio a condire la sua prestazione: Jasmine ha condotto la partita con il suo diritto, potente e preciso, ha spostato l’avversaria e dominato gli scambi. Davvero una prestazione da top 10, forte e sicura in tutto, come deve essere all’esordio di un torneo così importante. Al secondo turno attende la vincente dell’incontro tra Magdalena Frech e Veronika Erjavec.

Firing backhands 🔥 Jasmine Paolini goes on to take the opening set, 6-1! #AO26pic.twitter.com/HWIaAkh7nX — wta (@WTA) January 18, 2026

“Ho giocato una partita solida dall’inizio alla fine” ha dichiarato Paolini, molto soddisfatta a fine match, “anche del mio atteggiamento. Lei è una che sa giocare bene a tennis e aveva passato le qualificazioni quindi era in forma. Poi giocare per prima sulla Rod Laver Arena… c’erano varie condizioni che potevano rendermi nervosa invece appena sono scesa in campo ho cercato di tenere un buon atteggiamento e sono riuscita a mantenerlo per tutta la partita. Sto lavorando tanto su servizio e risposta, il tennis sta andando verso quella direzione”.

L’incontro vede Paolini iniziare alla battuta e il contesto, l’esordio nel torneo, non la fa partire davvero sciolta nei primissimi punti. Concede una palla break sul 30-40, ma è solida e la cancella. Resterà l’unica chance offerta alla rivale. Scrollata di dosso quella minima tensione, ecco che Jasmine mette letteralmente turbo: risposte potenti, palla carica e profonda, Sasnovich è travolta e non riesce ad arginare la forza e spinta della toscana. Paolini va a prendersi un primo break sul 15-40, per il 2 giochi a 0, quindi un secondo allungo in un game lottato, con Sasnovich che salva due palle break da 15-40 ma niente può sulla terza ai vantaggi. 4-0 Paolini, domina e chiude il primo set con un eloquente 6-1. Enorme il gap tra le due, tutto a favore dell’italiana.

Il canovaccio del match non cambia nel secondo parziale, Paolini spinge, sprinta, comanda e costringe l’avversaria a giocare azzardate per tenere il ritmo, con poco successo. La 31enne di Minsk soffre ma resiste a una palla break in apertura, in quello che diventa il game più lottato dell’incontro, ma in risposta non riesce minimamente ad impensierire Paolini, assai positiva al servizio. L’aggressività in risposta premia di nuovo Jasmine; la lucchese infatti vola e si prende un break che spacca definitivamente la partita (2-1), poi un secondo allungo con un game in risposta vinto a zero, per il 4-1. Finisce 6-2, con Paolini raggiante. Il torneo della testa di serie n.7 continua, e dopo un esordio così brillante l’ambizione di superare per la prima volta gli ottavi di finale nel torneo diventa ben più di una speranza.

