Australian Open: Cobolli k.o., problemi di stomaco svuotano il romano, battuto da Fery. “Fino a mezz’ora prima del match stavo bene, poi dolore un dolore forte improvviso che non potevo controllare” (Video partita)
Esordio da incubo per Flavio Cobolli all’Australian Open 2026. Il romano, testa di serie n.20 del primo Slam della nuova stagione, scende in campo in pessime condizioni debilitato da un forte problema allo stomaco che l’ha di fatto svuotato e privato di quella energia ed intensità che sono il suo marchio di fabbrica e gli permettono di esplodere un tennis potente e aggressivo. Impossibile performare così: c’ha provato con quel che poco che aveva ma è stato più volte costretto a richiedere l’intervento di trainer e del medico, e nemmeno diverse pastiglie assunte sono riuscite e rianimarlo. Durante un toilette break ha anche vomitato, niente è riuscito a rimetterlo in sesto. Così Flavio ha perso inaspettatamente contro Arthur Fery col punteggio di 7-6 6-4 6-1, ma è un match davvero difficile da raccontare e analizzare, visto che l’azzurro è stato fin dall’avvio terribilmente condizionato da questo malessere, che ha spiegato dopo la partita.
“Ieri stavo bene mi sono allenato bene e ho dormito bene. Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita, mi sono anche riscaldato bene” racconta Flavio in mixed zone, come riporta SuperTennis. “Poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; ho sofferto tutto il primo set con lo stomaco, non potevo farci nulla perché è qualcosa che non puoi controllare. La mia speranza era di migliorare game dopo game, ma non è accaduto e ora sto anche peggio”.
“Dovevo andare in bagno, ma le regole non lo permettono; ho cercato di resistere, prendendo molte pillole per provare a bloccare tutto, ma non hanno funzionato fino a che sono andato in bagno. Sembrava stessi un po’ meglio, pensavo, ma ho perso molti liquidi e la mia energia è crollata. Inoltre, è arrivato un po’ di nervosismo perché non volevo andasse a finire così. Poi c’è anche l’avversario, che si è meritato la vittoria… però sicuramente sarebbe stata una partita diversa in condizioni diverse.? Penso sia il momento di tornare a casa, ricaricare le energie e pensare all’America. L’Australia è finita, e mi dispiace”
“Mi ero preparato al meglio per questo Slam, mi sentivo bene e stavo giocavo bene. Prenderò due giorni di pausa perché mi rode abbastanza… andrò a Montecarlo e riprenderò gli allenamenti. Mi ero preparato al meglio, ho faticato molto per farmi trovare pronto per questo torneo, era l’obiettivo di inizio anno. L’anno scorso era andata veramente male, e invece quest’anno ho fatto peggio”.
Tantissima amarezza per Flavio che così esce mestamente di scena, senza aver potuto minimamente esprimere il suo tennis. È davvero un peccato anche in ottica ranking: lo scorso anno l’azzurro non aveva disputato un buon torneo e quindi c’era spazio per accumulare punti e risalire anche nel ranking, riavvicinandosi al proprio best o chissà, fare passi importanti verso la top 10, suo obiettivo per il 2026.
Frey, bravo a passare le qualificazioni, ha mostrato una buona forma e di par suoi ha disputato una partita di sostanza, ma purtroppo Cobolli è stato troppo penalizzato dal malanno, del tutto depotenziato e impossibilitato a spingere ed esprimere il suo tennis, basato proprio sull’intensità fisica e spinta. Non c’è molto da commentare sulla partita. Cobolli ha ceduto il primo turno di servizio nel terzo game, quindi ha lottato in risposta per prendersi il contro break. Flavio non ha sfruttato un 15-40 nel game successivo, quindi sul 3-2 ecco il break a suo favore, ma di nuovo al servizio va sotto e Fery torna avanti 4-3. Qualche fiammata, la voglia di farcela, ma oggi proprio il suo corpo è stato il peggior avversario. Fery serve per il set sul 5-4 e cede il game a zero, quindi è Cobolli ad annullare una chance nel turno successivo. Si va al tiebreak dove Fery si prende subito un mini-break e quindi vola avanti 4-1. Non c’è partita, il britannico chiude il parziale 7 punti a 1.
Nel secondo set Cobolli è sempre più svuotato, interruzioni e Medical time, out, ma nemmeno i farmaci lo rianimano. Flavio salva due palle break nel proprio primo turno di battuta ma concede il break sul 2-1. Non ci sta a perdere Cobolli, strappa subito il contro break e lotta con quello che ha, ma servendo sotto 5 giochi a 4 la luce si spegne, sotto la pressione ordinata del rivale, che vince il game in risposta a zero e chiude anche il secondo set per 6-4. Non c’è partita nel terzo set: Cobolli concede subito il break (2-0) e la sua speranza di rianimarsi e recuperare diventata vana. Con un altro turno di servizio concesso al rivale lo score è 5-1 Fery, pronto a chiudere l’incontro nel game successivo. Una giornata totalmente da dimenticare per Cobolli, davvero sfortunato.
Marco Mazzoni
A. Fery vs (20) F. Cobolli
Divertono non nel senso che li trovo simpatici, ovviamente
Vero, i miei commenti tecnici, in gran parte sono cestinati. enzo
Spiace per Flavio ma era troppo nervoso , quello non lo ha aiutato.
Eroi della coppetta? Esagerato enzo
Peccato, gli eroi della Davis bersagliati dalla sfortuna.
E comunque, bravino ‘sto Fery
Masse come dice fino a mezz’ora prima stava bene penso che non possa trattarsi che di un attacco di ansia e nervosismo che lo hanno colto allo stomaco…con tutte le conseguenza del caso. Non redo sia stato così folle da aver mangiato e bevuto poco prima della partita….dispiace certo…probabilmente sentiva particolwuesto debutto in una no in cui deve confermarsi e sicuramente soffre molto questo slam australiano.
Io noto che spesso e volentieri quando un italiano perde male, vi sono sempre delle scuse; mentre quando vincono bene non si parla mai di eventuali problemi dell’ avversario, ma si tende ad esaltare la prova dell’ italiano.
E questa e’ una dura verità.
Flavio e Matteo, amici fragili…
Uscita da questo slam in un tempo record per Cobolli, un paio d’ore dopo l’apertura ufficiale.
Meno male c’è Jasmine.
Chissà cos’ha mangiato
Davvero molto molto sfortunato, mi dispiace per lui
Sono di pasta frolla i nostri
Prima il forfait di Berrettini per infortunio agli addominali, poi il mal di stomaco di Cobolli… Diciamo che questi Australian Open non sono iniziati benissimo per gli azzurri