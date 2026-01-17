Australian Open 2026, boom storico di pubblico: record di presenze già nella Opening Week. 100 mila presenza in più rispetto al 2025

L’Australian Open 2026 è già entrato nella storia, ancora prima che inizino i tabelloni principali. La settimana che ha preceduto il via ufficiale dello Slam di Melbourne ha infatti fatto registrare numeri mai visti, certificando ancora una volta lo straordinario richiamo dell’Happy Slam.

Tra qualificazioni, sessioni di allenamento aperte al pubblico ed eventi di esibizione – su tutti il One Point Slam e i match-show con protagonisti del calibro di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Roger Federer – l’interesse dei tifosi è stato travolgente. Un entusiasmo che si è tradotto in un’affluenza record sugli spalti di Melbourne Park.

I dati parlano chiaro e raccontano una crescita impressionante negli ultimi anni. Nel 2023, la settimana di Opening Week aveva attirato 63.120 spettatori. Nel 2024 il numero era salito a 89.894, mentre nel 2025 era stata infranta per la prima volta la soglia dei centomila, con 115.528 presenze complessive.

Il 2026, però, ha riscritto completamente ogni parametro: 217.999 spettatori hanno varcato i cancelli del complesso australiano nella sola settimana precedente allo Slam, quasi il doppio rispetto all’anno scorso. Un risultato storico, che testimonia come il torneo continui a rinnovarsi e a coinvolgere il pubblico anche al di fuori delle partite ufficiali.

Un segnale fortissimo per Tennis Australia e per tutto il movimento: l’Australian Open non è più soltanto uno Slam, ma un vero festival del tennis, capace di accendere Melbourne già giorni prima del primo servizio ufficiale. E con questi presupposti, l’edizione 2026 promette di essere memorabile anche in campo.