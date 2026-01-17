Challenger 100 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Passaro testa di serie n.4
Challenger 100 Oeiras – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Billy Harris vs (WC) Tiago Torres
Juan Carlos Prado Angelo vs Mats Rosenkranz
August Holmgren vs Chris Rodesch
Qualifier vs (7) Jurij Rodionov
(3) Vilius Gaubas vs Alejandro Moro Canas
(NG) Petr Brunclik vs Qualifier
(WC) Gastao Elias vs Frederico Ferreira Silva
Qualifier vs (6) Daniel Merida
(8) Nicolas Mejia vs Zdenek Kolar
Daniil Glinka vs Gauthier Onclin
Alexis Galarneau vs Qualifier
Qualifier vs (4) Francesco Passaro
(5) Henrique Rocha vs Leandro Riedi
(WC) Tiago Pereira vs Johannus Monday
Jerome Kym vs Qualifier
Zsombor Piros vs (2) Jan Choinski
Challenger 100 Oeiras – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Mark Lajal vs Inaki Montes-De La Torre
Oleg Prihodko vs (12) Adria Soriano Barrera
(2) Calvin Hemery vs (WC) Joao Silva
Christoph Negritu vs (8) Tyler Zink
(3) Andres Andrade vs (WC) Joao Domingues
Maks Kasnikowski vs (10) Miguel Damas
(4) Henri Squire vs (Alt) Buvaysar Gadamauri
(WC) Tiago Cacao vs (11) Mathys Erhard
(5) Stefan Kozlov vs Robert Strombachs
Rudolf Molleker vs (7) Mikhail Kukushkin
(6) Abdullah Shelbayh vs Denis Yevseyev
(WC) Francisco Rocha vs (9) Liam Broady
Court 1 – ore 13:00
Francisco Rocha vs Liam Broady
Andres Andrade vs Joao Domingues (Non prima 14:30)
Calvin Hemery vs Joao Silva
Rudolf Molleker vs Mikhail Kukushkin (Non prima 17:30)
Court 4 – ore 13:00
Tiago Cacao vs Mathys Erhard
Abdullah Shelbayh vs Denis Yevseyev (Non prima 14:30)
Mark Lajal vs Inaki Montes-De La Torre
Christoph Negritu vs Tyler Zink (Non prima 17:30)
Court 6 – ore 13:00
Maks Kasnikowski vs Miguel Damas
Henri Squire vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 14:30)
Stefan Kozlov vs Robert Strombachs
Oleg Prihodko vs Adria Soriano Barrera (Non prima 17:30)
Non capisco la scelta di andare a giocare indoor. Vero che scorso fine anno fece bene indoor, però avrei scelto Soma Bay su cemento outdoor.
