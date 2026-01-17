Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Passaro testa di serie n.4

17/01/2026 20:50 6 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

POR Challenger 100 Oeiras – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Billy Harris GBR vs (WC) Tiago Torres POR
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Mats Rosenkranz GER
August Holmgren DEN vs Chris Rodesch LUX
Qualifier vs (7) Jurij Rodionov AUT

(3) Vilius Gaubas LTU vs Alejandro Moro Canas ESP
(NG) Petr Brunclik CZE vs Qualifier
(WC) Gastao Elias POR vs Frederico Ferreira Silva POR
Qualifier vs (6) Daniel Merida ESP

(8) Nicolas Mejia COL vs Zdenek Kolar CZE
Daniil Glinka EST vs Gauthier Onclin BEL
Alexis Galarneau CAN vs Qualifier
Qualifier vs (4) Francesco Passaro ITA

(5) Henrique Rocha POR vs Leandro Riedi SUI
(WC) Tiago Pereira POR vs Johannus Monday GBR
Jerome Kym SUI vs Qualifier
Zsombor Piros HUN vs (2) Jan Choinski GBR

POR Challenger 100 Oeiras – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Mark Lajal EST vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Oleg Prihodko UKR vs (12) Adria Soriano Barrera COL

(2) Calvin Hemery FRA vs (WC) Joao Silva POR
Christoph Negritu GER vs (8) Tyler Zink USA

(3) Andres Andrade ECU vs (WC) Joao Domingues POR
Maks Kasnikowski POL vs (10) Miguel Damas ESP

(4) Henri Squire GER vs (Alt) Buvaysar Gadamauri BEL
(WC) Tiago Cacao POR vs (11) Mathys Erhard FRA

(5) Stefan Kozlov USA vs Robert Strombachs LAT
Rudolf Molleker GER vs (7) Mikhail Kukushkin KAZ

(6) Abdullah Shelbayh JOR vs Denis Yevseyev KAZ
(WC) Francisco Rocha POR vs (9) Liam Broady GBR

Court 1 – ore 13:00
Francisco Rocha POR vs Liam Broady GBR
Andres Andrade ECU vs Joao Domingues POR (Non prima 14:30)
Calvin Hemery FRA vs Joao Silva POR
Rudolf Molleker GER vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 17:30)

Court 4 – ore 13:00
Tiago Cacao POR vs Mathys Erhard FRA
Abdullah Shelbayh JOR vs Denis Yevseyev KAZ (Non prima 14:30)
Mark Lajal EST vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Christoph Negritu GER vs Tyler Zink USA (Non prima 17:30)

Court 6 – ore 13:00
Maks Kasnikowski POL vs Miguel Damas ESP
Henri Squire GER vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 14:30)
Stefan Kozlov USA vs Robert Strombachs LAT
Oleg Prihodko UKR vs Adria Soriano Barrera COL (Non prima 17:30)

6 commenti

kaishaku 17-01-2026 22:27

HARRIS

PIROS

MERIDA
GALARNEAU

HOLMGREN
GAUBAS
GLINKA
MONDAY

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 17-01-2026 21:55

rodionov

galarneau

merida
monday

harris
gaubas
glinka
kym

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 17-01-2026 21:53

Kym

Harris

Gaubas
Passaro

Rodionov
Merida
Kolar
Riedi

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 17-01-2026 21:39

Non capisco la scelta di andare a giocare indoor. Vero che scorso fine anno fece bene indoor, però avrei scelto Soma Bay su cemento outdoor.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianni11 17-01-2026 21:33

Rodionov

Galarneau

Gaubas
Kym

Harris
Merida
Onclin
Riedi

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 17-01-2026 21:13

Merida

Passaro

Harris
Rocha

Holmgren
Gaubas
Glinka
Piros

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!