Agamenone vince a Buenos Aires: sesto titolo Challenger e ritorno nella top 300
Franco Agamenone conquista il Challenger di Buenos Aires. Sul rosso argentino, nel torneo da 63.000 dollari di montepremi, l’azzurro ha superato in finale il padrone di casa Andrea Collarini, numero 240 del ranking e terza testa di serie, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-2.
Una vittoria costruita con carattere e lucidità, soprattutto in un momento del match che sembrava ormai compromesso. Dopo aver perso il primo set, Agamenone si è trovato sotto 4-2 nel secondo parziale, situazione resa ancora più complicata da un problema fisico che lo ha costretto a richiedere l’intervento del fisioterapista nel game successivo. Da lì, però, la partita ha completamente cambiato volto.
Rientrato in campo con nuova energia, l’italiano ha infilato tre giochi consecutivi, ribaltando l’inerzia dell’incontro e chiudendo il secondo set sul 6-4, tra lo stupore del pubblico argentino. Nel terzo parziale Agamenone ha poi preso definitivamente il controllo delle operazioni, piazzando il break nel secondo game e allungando nuovamente nell’ottavo, recuperando da 40-0 prima di chiudere l’incontro con autorità sul 6-2.
Per il 32enne azzurro si tratta della sesta finale Challenger disputata in carriera… e della sesta vittoria. Un percorso immacolato che comprende i successi di Praga e Kyiv nel 2021, Roma 2022, Braunschweig 2023 e Targu Mures 2025, a conferma di una straordinaria solidità nei momenti decisivi nei tornei minori.
Grazie al successo di Buenos Aires, Agamenone compie anche un importante balzo in classifica, rientrando tra i primi 300 del mondo: da lunedì sarà infatti numero 278 ATP, premio meritato per una settimana giocata con grande determinazione sulla terra sudamericana.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Circuito Challenger, Franco Agamenone
Bravo Agamenone.
Grazie Nicola per la citazione
Francone è un ragazzo serio e modesto. Pedala e dà tutto quello che ha.
Bravo bravo bravo Franco
Fra le seconde fasce uno dei più seri e professionali
Sarebbe bello riuscisse a entrare nelle quali RG. Non facile ma sarebbe molto bello
Mitico Franco!!! Complimenti, ero preoccupata perché non lo vedevo vincente da un po’ di tempo, sono proprio contenta che invece sia sempre “sulla cresta dell’onda”!
Francone c’è
@ JOA20 (#4546427)
Carissimo,perdonami per la dimenticanza nei ringraziamenti del post precedente…personalmente, ti ringrazio per i tuoi commenti e i tuoi puntuali interventi,specie in tema di punti in scadenza e norme regolamentari…Di nuovo grazie e un caro saluto.
Notevole il cambio di marcia nel secondo set, da 3–6, 2–4 ha infilato 7 game consecutivi e non ha più ceduto il passo. Vediamo se la prossima settimana a Itajaí in Brasile riuscirà a tenere questo livello. Per entrare nelle quali del RG gli mancherebbero circa 80 punti (considerati quelli che scadranno da qui a fine aprile), non sarà facile ma se il buongiorno si vede dal mattino…
Bravooo! Ottimo
Complimenti vivissimi a Franco per questo meritatissimo successo:una vittoria che premia la sua passione e la sua grande dedizione…
Estendo i complimenti anche agli amici del forum,cito,tra gli altri,Vasco 90 ,Harlan,Razzotto,il mitico Comandante e tanti altri che,anche quando Franco arrancava oltre la posizione n.400,lo hanno sempre seguito con interesse e sostenuto nei momenti più duri,mantenendo viva l’attenzione su un atleta silenzioso ma onestissimo e mai banale..Grazie anche a voi,di vero cuore…
Insomma,in attesa di Jannik e di tutti i nostri ragazzi in Australia, possiamo gioire con Franco per questo splendido successo che segna,speriamo,solo l’inizio di una stagione ancora più foriera di allori per il tennis azzurro.
Ennesima vittoria ottenuta grazie ai challenger nostrani. Stavolta addirittura hanno utilizzato una delle principali vie di Milano.
Grande Frankito, partita godibile e che vittoria di fisico!
Tennista che, con qualche mezzo economico in più, avrebbe potuto fare ben altra carriera.
Non ho potuto vedere il match ma bravo Franco.
Grande Francone