Agamenone vince a Buenos Aires: sesto titolo Challenger e ritorno nella top 300

Franco Agamenone conquista il Challenger di Buenos Aires. Sul rosso argentino, nel torneo da 63.000 dollari di montepremi, l’azzurro ha superato in finale il padrone di casa Andrea Collarini, numero 240 del ranking e terza testa di serie, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-2.

Una vittoria costruita con carattere e lucidità, soprattutto in un momento del match che sembrava ormai compromesso. Dopo aver perso il primo set, Agamenone si è trovato sotto 4-2 nel secondo parziale, situazione resa ancora più complicata da un problema fisico che lo ha costretto a richiedere l’intervento del fisioterapista nel game successivo. Da lì, però, la partita ha completamente cambiato volto.

Rientrato in campo con nuova energia, l’italiano ha infilato tre giochi consecutivi, ribaltando l’inerzia dell’incontro e chiudendo il secondo set sul 6-4, tra lo stupore del pubblico argentino. Nel terzo parziale Agamenone ha poi preso definitivamente il controllo delle operazioni, piazzando il break nel secondo game e allungando nuovamente nell’ottavo, recuperando da 40-0 prima di chiudere l’incontro con autorità sul 6-2.

Per il 32enne azzurro si tratta della sesta finale Challenger disputata in carriera… e della sesta vittoria. Un percorso immacolato che comprende i successi di Praga e Kyiv nel 2021, Roma 2022, Braunschweig 2023 e Targu Mures 2025, a conferma di una straordinaria solidità nei momenti decisivi nei tornei minori.

Grazie al successo di Buenos Aires, Agamenone compie anche un importante balzo in classifica, rientrando tra i primi 300 del mondo: da lunedì sarà infatti numero 278 ATP, premio meritato per una settimana giocata con grande determinazione sulla terra sudamericana.

ATP Buenos Aires Franco Agamenone Franco Agamenone 3 6 6 Andrea Collarini [3] Andrea Collarini [3] 6 4 2 Vincitore: Agamenone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 F. Agamenone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 5-2 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Agamenone 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Collarini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Collarini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Agamenone 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico