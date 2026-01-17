Challenger 75 Soma Bay: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 1 azzurri nel md e 4 nelle quali
Challenger 75 Soma Bay – Tabellone Principale – hard
(1) Guy Den Ouden vs Edas Butvilas
Duje Ajdukovic vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (8) Rodrigo Pacheco Mendez
(4) Lorenzo Giustino vs Geoffrey Blancaneaux
Maxim Mrva vs Qualifier
Michael Geerts vs Matteo Martineau
Saba Purtseladze vs (5) Lloyd Harris
(6) Dmitry Popko vs Kimmer Coppejans
(WC) Fares Zakaria vs Patrick Zahraj
Viktor Durasovic vs (WC) Benoit Paire
Tom Gentzsch vs (3) Jack Pinnington Jones
(7) Lukas Neumayer vs Dimitar Kuzmanov
(WC) Michael Bassem Sobhy vs Sandro Kopp
Joel Schwaerzler vs Qualifier
Borna Gojo vs (2) Jay Clarke
Challenger 75 Soma Bay – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Dan Martin vs Aleksandre Bakshi
Maxwell Mckennon vs (8) Yanki Erel
(2) Alex Hernandez vs (WC) Niels McDonald
Filip Peliwo vs (7) Stefano Napolitano
(3) Vadym Ursu vs (WC) Zura Tkemaladze
Ergi Kirkin vs (10) Gianmarco Ferrari
(4) Radu Albot vs (Alt) Dominik Kellovsky
(WC) Marko Miladinovic vs (12) Giovanni Fonio
(5) Max Wiskandt vs (WC) Thijs Boogaard
(Alt) Michal Krajci vs (9) Dali Blanch
(6) Alexandr Binda vs Sebastian Sorger
Kirill Kivattsev vs (11) Svyatoslav Gulin
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit