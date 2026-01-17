Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Soma Bay: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 1 azzurri nel md e 4 nelle quali

Lorenzo Giustino nella foto
EGY Challenger 75 Soma Bay – Tabellone Principale – hard
(1) Guy Den Ouden NED vs Edas Butvilas LTU
Duje Ajdukovic CRO vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (8) Rodrigo Pacheco Mendez MEX

(4) Lorenzo Giustino ITA vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Maxim Mrva CZE vs Qualifier
Michael Geerts BEL vs Matteo Martineau FRA
Saba Purtseladze GEO vs (5) Lloyd Harris RSA

(6) Dmitry Popko KAZ vs Kimmer Coppejans BEL
(WC) Fares Zakaria EGY vs Patrick Zahraj GER
Viktor Durasovic NOR vs (WC) Benoit Paire FRA
Tom Gentzsch GER vs (3) Jack Pinnington Jones GBR

(7) Lukas Neumayer AUT vs Dimitar Kuzmanov BUL
(WC) Michael Bassem Sobhy EGY vs Sandro Kopp AUT
Joel Schwaerzler AUT vs Qualifier
Borna Gojo CRO vs (2) Jay Clarke GBR

EGY Challenger 75 Soma Bay – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Dan Martin CAN vs Aleksandre Bakshi GEO
Maxwell Mckennon USA vs (8) Yanki Erel TUR

(2) Alex Hernandez MEX vs (WC) Niels McDonald GER
Filip Peliwo POL vs (7) Stefano Napolitano ITA

(3) Vadym Ursu UKR vs (WC) Zura Tkemaladze GEO
Ergi Kirkin TUR vs (10) Gianmarco Ferrari ITA

(4) Radu Albot MDA vs (Alt) Dominik Kellovsky CZE
(WC) Marko Miladinovic SRB vs (12) Giovanni Fonio ITA

(5) Max Wiskandt GER vs (WC) Thijs Boogaard NED
(Alt) Michal Krajci SVK vs (9) Dali Blanch USA

(6) Alexandr Binda ITA vs Sebastian Sorger AUT
Kirill Kivattsev RUS vs (11) Svyatoslav Gulin RUS

