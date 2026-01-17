Ancora guai fisici per Berrettini: dolore agli addominali lo ferma prima dello Slam

L’Australian Open 2026 perde uno dei suoi protagonisti più attesi.

Matteo Berrettini è infatti costretto a dare forfait a poche ore dal via del primo Slam della stagione, fermato ancora una volta da problemi fisici che lo accompagnano da tempo.

In un primo momento, l’organizzazione del torneo aveva comunicato genericamente una “illness”, termine utilizzato per indicare un malessere debilitante. Solo successivamente, attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’ex numero 6 del mondo ha chiarito la reale natura del problema, spiegando in prima persona le ragioni della sua dolorosa decisione.

“Come probabilmente avete visto, ho dovuto ritirarmi dall’Australian Open. Non è mai facile prendere questo tipo di decisioni, ma purtroppo ho sentito di nuovo fastidio agli addominali obliqui e non sarò pronto a competere al mio miglior livello per cinque set.”

Si tratta di una zona estremamente delicata per Berrettini, che in passato gli ha già causato stop pesanti e ritiri dolorosi, come alle Nitto ATP Finals 2021, nella storica prima edizione italiana del torneo, o agli Internazionali BNL d’Italia 2025.

Il rammarico del tennista romano è evidente, soprattutto per il legame speciale che lo unisce al torneo di Melbourne:“Fa male, perché giocare in Australia è sempre stato speciale. Dopo quattro settimane di allenamento intenso ero entusiasta e pronto a cominciare.”

Nonostante la delusione, Berrettini prova però a guardare avanti con fiducia: “Spero e sento che non starò lontano dai campi da tennis per molto tempo. Grazie di cuore per il vostro supporto e per la vostra comprensione: le vostre parole gentili significano più di quanto possiate immaginare.”

E ancora, nel messaggio conclusivo rivolto ai tifosi: “L’anno non è iniziato nel modo in cui tutti speravamo, ma per fortuna c’è ancora tempo per renderlo migliore. Grazie.”

Il forfait è arrivato in extremis, tanto che Berrettini aveva anche annullato la conferenza stampa prevista nel Media Day. In una dichiarazione diffusa successivamente attraverso i canali ufficiali del torneo, il romano ha voluto rivolgersi direttamente al pubblico australiano: “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie all’Australian Open per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto.”

Il tennista italiano avrebbe dovuto affrontare Alex De Minaur in uno dei primi turni più attesi del tabellone maschile. Al suo posto entra come lucky loser lo statunitense Mackenzie McDonald, che affronterà ora l’australiano.

I primi segnali d’allarme erano emersi già venerdì, quando Berrettini aveva alzato bandiera bianca durante l’incontro contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjær al Red Bull Bassline, evento collaterale dell’Opening Week di Melbourne, al pari del One Point Slam.

Ancora una volta, dunque, la sfortuna fisica frena il percorso di un giocatore che continua a lottare per tornare stabilmente ai massimi livelli. L’auspicio, come espresso dallo stesso Berrettini, è che lo stop sia breve e che il 2026 possa presto offrire una nuova occasione di riscatto.





Marco Rossi