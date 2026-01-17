Australian Open 2026 - Italiani Day 1 Quali ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 1 (LIVE)

17/01/2026 19:23 8 commenti
Gli italiani agli Australian Open
Gli italiani agli Australian Open

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

R128 (Q) A. Sasnovich BLR vs (7) J. Paolini ITA Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare

R128 (Q) A. Fery GBR vs (20) F. Cobolli ITA Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

8 commenti

Silver (Guest) 17-01-2026 20:11

Grazie SKY!

 8
Peter (Guest) 17-01-2026 19:53

Meno male che si inizia a giocare.Attesa lunga.
Forza tutti gli azzurri ma un forza particolare, perché se lo merita e non delude quasi mai,va a Jannik.

 7
Andreas Seppi 17-01-2026 19:51

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Andreas Seppi
Cobolli e Paolini in foto fatti con l’intelligenza artificiale? Ma perchè?

Ahahahaha Cobolli sembra Mensik ma Molletta è venuta benino con nano banana

Mix tra Mesnik e Ruud ahahah

 6
Kenobi 17-01-2026 19:50

Cobolli poi si va a nanna e ci si sveglia con Bublik, bisogna risparmiare le ore di sonno per il futuro 🙂

 5
enzo la barbera (Guest) 17-01-2026 19:46

Per Cobolli dovrebbe essere un turno facile. Il suo avversario, coetaneo, è in 188m posizione. Se a 23 anni sei lì, lì rimani enzo

 4
Detuqueridapresencia 17-01-2026 19:40

Scritto da Andreas Seppi
Cobolli e Paolini in foto fatti con l’intelligenza artificiale? Ma perchè?

Ahahahaha Cobolli sembra Mensik ma Molletta è venuta benino con nano banana

 3
Andreas Seppi 17-01-2026 19:37

Cobolli e Paolini in foto fatti con l’intelligenza artificiale? Ma perchè? :mrgreen:

 2
