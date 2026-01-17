Adelaide 250 | Hard | $680140 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 1 (LIVE)
17/01/2026 19:23 8 commenti
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento
R128 (Q) A. Sasnovich vs (7) J. Paolini Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare
R128 (Q) A. Fery vs (20) F. Cobolli Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
8 commenti
Grazie SKY!
Meno male che si inizia a giocare.Attesa lunga.
Forza tutti gli azzurri ma un forza particolare, perché se lo merita e non delude quasi mai,va a Jannik.
Mix tra Mesnik e Ruud ahahah
Cobolli poi si va a nanna e ci si sveglia con Bublik, bisogna risparmiare le ore di sonno per il futuro 🙂
Per Cobolli dovrebbe essere un turno facile. Il suo avversario, coetaneo, è in 188m posizione. Se a 23 anni sei lì, lì rimani enzo
Ahahahaha Cobolli sembra Mensik ma Molletta è venuta benino con nano banana
Cobolli e Paolini in foto fatti con l’intelligenza artificiale? Ma perchè?
