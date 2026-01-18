Australian Open 2026 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sabalenka cresce alla distanza, esordio vincente a Melbourne (LIVE)

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Aryna Sabalenka supera un esordio non semplice all’Australian Open 2026. La numero uno ha faticato nelle fasi iniziali contro la giovane francese Rakotomanga, ma è riuscita ad alzare il livello nei momenti decisivi del primo set, prendendo progressivamente il controllo del match. Sabalenka si è imposta per 6-4 6-1, crescendo alla distanza e chiudendo con sensazioni positive. Al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Pavlyuchenkova e Bai.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) A. Sasnovich BLR vs (7) J. Paolini ITA

GS Australian Open
A. Sasnovich [8]
1
2
J. Paolini [2]
6
6
Vincitore: J. Paolini
(3) A. Zverev GER vs G. Diallo CAN

GS Australian Open
A. Zverev [3]
6
6
6
6
G. Diallo
7
1
4
2
Vincitore: A. Zverev
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(1) A. Sabalenka BLR vs (WC) T. Rakotomanga Rajaonah FRA

GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
6
6
T. Rakotomanga Rajaonah
4
1
Vincitore: A. Sabalenka
(1) C. Alcaraz ESP vs A. Walton AUS

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
6
7
6
A. Walton
3
6
2
Vincitore: C. Alcaraz
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
M. Sakkari GRE vs L. Jeanjean FRA

GS Australian Open
M. Sakkari
6
6
L. Jeanjean
4
2
Vincitore: M. Sakkari
(18) F. Cerundolo ARG vs Z. Zhang CHN

GS Australian Open
F. Cerundolo [18]
6
7
6
Z. Zhang
3
6
3
Vincitore: F. Cerundolo
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik KAZ vs J. Brooksby USA

GS Australian Open
A. Bublik [10]
6
6
6
J. Brooksby
4
4
4
Vincitore: A. Bublik
M. Sawangkaew THA vs (28) E. Raducanu GBR

GS Australian Open
M. Sawangkaew
4
1
E. Raducanu [28]
6
6
Vincitore: E. Raducanu
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) A. Fery GBR vs (20) F. Cobolli ITA

GS Australian Open
A. Fery
7
6
6
F. Cobolli [20]
6
4
1
Vincitore: A. Fery
(12) E. Svitolina UKR vs C. Bucsa ESP

GS Australian Open
E. Svitolina [12]
6
6
C. Bucsa
4
1
Vincitore: E. Svitolina
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (Q) J. Kubler AUS

GS Australian Open
F. Tiafoe [29]
7
6
6
J. Kubler
6
3
2
Vincitore: F. Tiafoe
O. Danilovic SRB vs (WC) V. Williams USA

GS Australian Open
O. Danilovic
6
6
6
V. Williams
7
3
4
Vincitore: O. Danilovic
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson AUS vs A. Blinkova RUS
GS Australian Open
T. Gibson
6
6
A. Blinkova
1
3
Vincitore: T. Gibson
T. Schoolkate AUS vs (32) C. Moutet FRA

GS Australian Open
T. Schoolkate
4
6
3
C. Moutet [32]
6
7
6
Vincitore: C. Moutet
(Q) M. Zheng USA vs S. Korda USA

GS Australian Open
M. Zheng
6
6
3
6
6
S. Korda
4
4
6
7
3
Vincitore: M. Zheng
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
A. Pavlyuchenkova RUS vs (Q) Z. Bai CHN
GS Australian Open
A. Pavlyuchenkova
4
6
6
Z. Bai
6
2
7
Vincitore: Z. Bai
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kecmanovic SRB vs T. Etcheverry ARG

GS Australian Open
M. Kecmanovic
2
6
6
3
4
T. Etcheverry
6
3
4
6
6
Vincitore: T. Etcheverry
(11) E. Alexandrova RUS vs (Q) Z. Sonmez TUR

GS Australian Open
E. Alexandrova [11]
5
6
4
Z. Sonmez
7
4
6
Vincitore: Z. Sonmez
B. Bonzi FRA vs (26) C. Norrie GBR

GS Australian Open
B. Bonzi
0
7
6
3
4
C. Norrie [26]
6
6
4
6
6
Vincitore: C. Norrie
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(26) D. Yastremska UKR vs E. Ruse ROU

GS Australian Open
D. Yastremska [26]
4
5
E. Ruse
6
7
Vincitore: E. Ruse
E. Jacquemot FRA vs (20) M. Kostyuk UKR

GS Australian Open
E. Jacquemot
6
7
7
M. Kostyuk [20]
7
6
6
Vincitore: E. Jacquemot
C. Ugo Carabelli ARG vs M. Fucsovics HUN

GS Australian Open
C. Ugo Carabelli
6
1
2
M. Fucsovics
7
6
6
Vincitore: M. Fucsovics
S. Lamens NED vs A. Potapova AUT

GS Australian Open
S. Lamens
6
5
2
A. Potapova
3
7
6
Vincitore: A. Potapova
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Y. Putintseva KAZ vs B. Haddad Maia BRA
GS Australian Open
Y. Putintseva
3
7
6
B. Haddad Maia
6
5
3
Vincitore: Y. Putintseva
E. Nava USA vs (WC) K. Jacquet FRA

GS Australian Open
E. Nava
6
7
6
4
7
K. Jacquet
2
5
7
6
6
Vincitore: E. Nava
Y. Hanfmann GER vs (Q) Z. Svajda USA

GS Australian Open
Y. Hanfmann
7
4
6
7
Z. Svajda [29]
5
6
4
6
Vincitore: Y. Hanfmann
Court 7 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
(WC) P. Kypson USA vs F. Comesana ARG

GS Australian Open
P. Kypson
2
3
6
3
F. Comesana
6
6
3
6
Vincitore: F. Comesana
P. Kudermetova UZB vs (Q) G. Maristany Zuleta De Reales ESP

GS Australian Open
P. Kudermetova
6
6
G. Maristany Zuleta De Reales
2
3
Vincitore: P. Kudermetova
Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
C. McNally USA vs (Q) H. Sakatsume JPN

GS Australian Open
C. McNally
6
6
H. Sakatsume
3
1
Vincitore: C. McNally
(Q) L. Draxl CAN vs D. Dzumhur BIH

GS Australian Open
L. Draxl
5
0
4
D. Dzumhur
7
6
6
Vincitore: D. Dzumhur
Court 13 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
H. Baptiste USA vs (32) M. Vondrousova CZE
Il match deve ancora iniziare

(LL) A. Blockx BEL vs (Q) J. Faria POR

GS Australian Open
A. Blockx
3
6
3
4
J. Faria
6
3
6
6
Vincitore: J. Faria
tinapica 18-01-2026 14:05

Io ero, fondamentalmente sono ancora, in disaccordo con l’invito riservato alla Venere Nera, dato che ella non ha formalmente annunciato che questa sarà la sua “ultima stagione” (altrimenti per un’ultima passerella di commiati ogni invito ad ella rivolto per me sarebbe giustificato).
Ma devo ammettere che ancora una volta la voglia di giocare a tennis dì questa Signora oramai abbondantemente negli “anta” mi sorprende
Ha venduta cara la pelle e non con una scappata di casa: Danilovic è una signora giocatrice, all’apice della parabola che si traccia incrociando forze fisiche ed esperienza.
Applausi alla vincitrice, ma innanzitutto ed ancor di più alla sconfitta.
Se a breve ufficializzasse questa quale sua ultima stagione la applaudirò e tiferò a prescindere in ogni torneo a cui verrà invitata.
Perché di rientrare nel giro per meriti di classifica la vedo proprio dura.
Chi può aiutarmi a ricordare fino a che età Chimìco Date giocò (per meriti propri: inviti a lei, a parte a Tòchio, non ne ricordo) tornei di questa levatura?

 45
Henry (Guest) 18-01-2026 13:42

Aryna avra’ un…Bai al secondo turno 😆

 44
flaubert (Guest) 18-01-2026 13:30

Scritto da Gaz
@ pablito (#4546582)
Come non ricordare l’ebreo Bloch,uno dei personaggi principali della pietra miliare della letteratura uscita dalla penna e dalla mente di un Francese,un grande,Marcel Proust.

Come non ricordare un personaggio terziario di un’opera di 3500 pagine letta nella sua interezza da un paio di persone ogni centomila!

+1: Taxi Driver
Giannik (Guest) 18-01-2026 13:24

Scritto da Manu09
Ma alcaraz i tabelloni se li fa da solo o sorteggiano anche per lui?

In effetti non ricordo, ma forse è colpa della mia memoria selettiva, una sola volta in cui abbia avuto un tabellone più difficile di Sinner, a prescindere dal ranking del momento.

Gaz (Guest) 18-01-2026 13:13

Scritto da Gaz
@ pablito (#4546582)
Come non ricordare l’ebreo Bloch,uno dei personaggi principali della pietra miliare della letteratura uscita dalla penna e dalla mente di un Francese,un grande,Marcel Proust.

Il quale mi ha introdotto alla pittura di Monet,alla musica di Debussy,alla filmografia della Bardot e ai calci piazzati di Le Roi Michel.

+1: Taxi Driver
Silvy__89 (Guest) 18-01-2026 13:06

Che dire…ovviamente Walton non ha i mezzi per mettere in difficoltà uno come Carlos, tutto come da pronostico.

Gaz (Guest) 18-01-2026 12:58

Cos’è successo?
Venus non riesce a vincerne più una, neanche contro Danilovic che non combinava più niente di rilevabile da Maggio, che ha perso netto da Ruzic la settimana scorsa.
È rimasta quella vittoria al ritorno contro una Stearns in crisi per permettere ai grandi esperti del partito preso da 25 anni di sfregarsi le mani per scaricarsi l’intestino:

-Con tutto il rispetto per Venus questa è l’ennesima conferma del basso livello della wta oggi.
-Non so se è più la grandezza di Venus o la piccolezza dell’attuale wta.
-Esatto!(gli risponde quest’altro genio)con tutto il bene che si possa volere alla venere la sua vittoria è l’emblema di quanto sia in crisi ormai da anni il tennis in gonnella, è una sconfitta per tutti quelli che continuano a negare la crisi.(Qui aggiungerei il faccino smile)
-Il livello WTA si commenta da solo.
(Per fortuna ci sono commentatori esperti e non prevenuti)
-Questo dovrebbe dare la misura del tennis femminile.(Un match a caso?)
-Wta allo sbando e Venus lo ha certificato,il circuito Wta cambi nome in RSA. (Forse grazie a Venus abbiamo la conferma che allo sbando è il livello di competenza di chi dice la sua sul tennis femminile oggi)
-Dimostrazione che dopo le prime 4 c’è il NULLA.(Tra la quarta e la quinta c’è evidentemente seduto il famoso personaggio della storia infinita)

+1: Taxi Driver
roby.mortilla@gmail.com 18-01-2026 12:33

Sciagurato Walton

Manu09 18-01-2026 12:28

Ma alcaraz i tabelloni se li fa da solo o sorteggiano anche per lui?

+1: Setrakian
JannikUberAlles 18-01-2026 12:10

Scritto da Silvy__89
Comunque ecco puntuale nel secondo set il tipico passaggio a vuoto di Carlos, solo che ovviamente di là c’è un modesto tennista non in grado di approfittarne

Non è che abbia bisogno di molta concentrazione, probabilmente l’ha preso come un allenamento 😉

+1: il capitano
Silvy__89 (Guest) 18-01-2026 11:59

Comunque ecco puntuale nel secondo set il tipico passaggio a vuoto di Carlos, solo che ovviamente di là c’è un modesto tennista non in grado di approfittarne

+1: il capitano, Manu09
Manu09 18-01-2026 11:58

Walton spegne la lampadina dopo il 3-1 30-0 e servizio

Kenobi 18-01-2026 11:58

Comunque il vecchio Alcaraz è tornato fra noi , buio poi fiammate e poi bordate Vamos!!!

pablito 18-01-2026 11:54

Forza Walton. 😉

+1: il capitano
no Sinner no Party (Guest) 18-01-2026 11:48

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da albertoj
Walton sta servendo in modo impressionante. 21 prime su 22 in campo, con media di 191 km/h.

Raccogliendo solo il 67% dei punti, mentre i top ci fanno (in genere) oltre un 80% (79 Carlitos al momento).

Solo 2 ace per l’aussie a fronte dei 4 per lo spagnolo.

Potremmo ipotizzare che i servizi di Walton non sono abbastanza angolati o non abbastanza “lavorati” con effetti rotatori.

JannikUberAlles 18-01-2026 11:43

Scritto da albertoj
Walton sta servendo in modo impressionante. 21 prime su 22 in campo, con media di 191 km/h.

Raccogliendo solo il 67% dei punti, mentre i top ci fanno (in genere) oltre un 80% (79 Carlitos al momento).

+1: il capitano
Gaz (Guest) 18-01-2026 11:37

@ pablito (#4546582)

Come non ricordare l’ebreo Bloch,uno dei personaggi principali della pietra miliare della letteratura uscita dalla penna e dalla mente di un Francese,un grande,Marcel Proust.

Vivibocca (Guest) 18-01-2026 11:36

Scritto da S. Edberg

Scritto da SandorSinner
Mi sveglio,butto un occhio ai risultati e vedo che Cobolli è già fuori!
Noooo!!!!
Almeno la Paolini avanza in scioltezza!

Non è la scioltezza che è mancata a Cobolli.

Haha, spiace per Cobbo, ma bella battuta

Vivibocca (Guest) 18-01-2026 11:34

E la Kostyuk a casa

albertoj (Guest) 18-01-2026 11:22

Walton sta servendo in modo impressionante. 21 prime su 22 in campo, con media di 191 km/h.

+1: il capitano
Gaz (Guest) 18-01-2026 11:15

Volevo scrivere in questa pagina più visibile alcune considerazioni sul torneo femminile ma le ho scritte su un’altra pagina dove è stata riassunta la giornata,colpa vostra che spostate continuamente le pagine come un trecartista nella metro di Vimodrone.
Penso che la pagina live come questa dovrebbe essere sempre la principale,in alto, i risultati live sono la cosa che più conta, l’unica cosa veramente attuale da avere immediatamente sotto mano,da questi risultati dipende tutto il resto ~Gaz~
Mi firmo anch’io adesso, come Enzo.

il capitano 18-01-2026 10:59

Gustiamoci il nr.1 versione spiaggia, gusto pistacchio e limone.

+1: pablito, JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, luca71, Fighter1990
pablito 18-01-2026 10:57

Alky oggi…

“scanottamento” estremo.

Ma fa tanto caldo ?
Sono 23°.

Boh. 🙁

+1: il capitano
S. Edberg 18-01-2026 10:55

Venus ha vinto il primo set. Non so se reggerà tutta la partita, ma mi sta sorprendendo. Danilovic mi sembra in soggezione, c’è pure da capirla.

Scolaretto 18-01-2026 10:54

Scritto da S. Edberg

Scritto da SandorSinner
Mi sveglio,butto un occhio ai risultati e vedo che Cobolli è già fuori!
Noooo!!!!
Almeno la Paolini avanza in scioltezza!

Non è la scioltezza che è mancata a Cobolli.

Ridiamoci pure sopra, al mio paese di origine, nel maceratese, si direbbe “la sciorda”.

+1: S. Edberg, il capitano
Detuqueridapresencia 18-01-2026 10:53

Scritto da pablito
Uh.
Non pensavo:
l’Abate abbatte il virgulto di belle speranze belga che era entrato però da LL.

Guarda che l’abate è uno dei più sottovalutati, mai prenderlo sottogamba 😎

+1: il capitano, pablito
Detuqueridapresencia 18-01-2026 10:50

Scritto da S. Edberg

Scritto da SandorSinner
Mi sveglio,butto un occhio ai risultati e vedo che Cobolli è già fuori!
Noooo!!!!
Almeno la Paolini avanza in scioltezza!

Non è la scioltezza che è mancata a Cobolli.

La sciolta ha avuto prevalenza sulla la scioltezza purtroppo. Che sfiga. Sarà stato un dannato virus

+1: il capitano, Zio., Cogi53
Detuqueridapresencia 18-01-2026 10:49

Scritto da Pier no guest
Korda è sotto al quinto con Zheng ma è fiducioso perché dall’angolo gli hanno detto “tranquillo , è alto solo 1.88”.

Ah sicuramente era il supercoach Vince The Napa Valley 😎 😎 😎

S. Edberg 18-01-2026 10:36

Scritto da SandorSinner
Mi sveglio,butto un occhio ai risultati e vedo che Cobolli è già fuori!
Noooo!!!!
Almeno la Paolini avanza in scioltezza!

Non è la scioltezza che è mancata a Cobolli. 🙁

+1: Scolaretto, Zio., Lo Scriba, marcusmin
Kenobi 18-01-2026 10:36

Bublik per chi dice che se non hai vinto nulla prima dei 23 anni non sei più nulla.

A 29 anni sta raggiungendo i suoi migliori traguardi.

Ranking in ascesa e complessivamente sta migliorando con accelerazione da RG.

+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, Cogi53
Onurb (Guest) 18-01-2026 10:10

Bublik fantastico…..lo adoro….

+1: Scolaretto
maverikkk 18-01-2026 09:46

Come da aspettative, Bublik-Brooksby, e` un bel match da gustare.

+1: il capitano
pablito 18-01-2026 09:38

Uh.

Non pensavo:
l’Abate abbatte 😉 il virgulto di belle speranze belga che era entrato però da LL. 🙁

pablox 18-01-2026 09:37

la “simpaticissima” Marta perde a sorpresa all’esordio, dimostrando che i miei dubbi sulla valenza dei risultati di Brisbane erano fondati.
da segnalare l’uscita della Alexandrova, giocatrice da sempre irregolare, che sembrava aver preso una certa regolarità, e invece gioca un brutto match contro la sottovalutata turca Sonmyez.

+1: maverikkk, Scolaretto
pablito 18-01-2026 09:34

Korda-Zheng spettacolare anche se il figlio di Petr alla fine si scioglie terminando con due DF. 🙁

Quasi 4 ore.
Zheng… molletta va 😉

Pier no guest 18-01-2026 09:30

Korda è sotto al quinto con Zheng ma è fiducioso perché dall’angolo gli hanno detto “tranquillo , è alto solo 1.88”.

+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
cataflic (Guest) 18-01-2026 09:27

Cavolo Cobbo, che sf…!
Peccato davvero!

Nastase (Guest) 18-01-2026 08:43

Le due miss ucraine deludono le attese degli esteti… E bene la turca…

Non tennista (Guest) 18-01-2026 06:54

kostyuk deludente, perde contro una modesta lavoratrice della racchetta.

Primo pronostico toppato

Marco M. 18-01-2026 06:54

Scritto da Non tennista
Kostyuk fatica,
sarebbe una grossa delusione se uscisse subito

Ed è uscita, Jacquemot più solida nel TieBreak finale.

Non tennista (Guest) 18-01-2026 05:44

Kostyuk fatica,

sarebbe una grossa delusione se uscisse subito

Non tennista (Guest) 18-01-2026 04:35

Brava Paolini!

Brava e bella la Ruse!

SandorSinner (Guest) 18-01-2026 04:01

Mi sveglio,butto un occhio ai risultati e vedo che Cobolli è già fuori!
Noooo!!!!
Almeno la Paolini avanza in scioltezza!

+1: marcauro, il capitano
Vincenzo (Guest) 18-01-2026 01:19

Scritto da pablito
(LL) Blockx al posto di chi ?

Il nostro sfortunato amico Cazaux (spesso infortunato)

+1: Mats, pablito
pablito 18-01-2026 00:48

(LL) Blockx al posto di chi ? 😉

