Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sabalenka cresce alla distanza, esordio vincente a Melbourne (LIVE)

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka supera un esordio non semplice all’Australian Open 2026. La numero uno ha faticato nelle fasi iniziali contro la giovane francese Rakotomanga, ma è riuscita ad alzare il livello nei momenti decisivi del primo set, prendendo progressivamente il controllo del match. Sabalenka si è imposta per 6-4 6-1, crescendo alla distanza e chiudendo con sensazioni positive. Al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Pavlyuchenkova e Bai.
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
Io ero, fondamentalmente sono ancora, in disaccordo con l’invito riservato alla Venere Nera, dato che ella non ha formalmente annunciato che questa sarà la sua “ultima stagione” (altrimenti per un’ultima passerella di commiati ogni invito ad ella rivolto per me sarebbe giustificato).
Ma devo ammettere che ancora una volta la voglia di giocare a tennis dì questa Signora oramai abbondantemente negli “anta” mi sorprende
Ha venduta cara la pelle e non con una scappata di casa: Danilovic è una signora giocatrice, all’apice della parabola che si traccia incrociando forze fisiche ed esperienza.
Applausi alla vincitrice, ma innanzitutto ed ancor di più alla sconfitta.
Se a breve ufficializzasse questa quale sua ultima stagione la applaudirò e tiferò a prescindere in ogni torneo a cui verrà invitata.
Perché di rientrare nel giro per meriti di classifica la vedo proprio dura.
Chi può aiutarmi a ricordare fino a che età Chimìco Date giocò (per meriti propri: inviti a lei, a parte a Tòchio, non ne ricordo) tornei di questa levatura?
Aryna avra’ un…Bai al secondo turno 😆
Come non ricordare un personaggio terziario di un’opera di 3500 pagine letta nella sua interezza da un paio di persone ogni centomila!
In effetti non ricordo, ma forse è colpa della mia memoria selettiva, una sola volta in cui abbia avuto un tabellone più difficile di Sinner, a prescindere dal ranking del momento.
Il quale mi ha introdotto alla pittura di Monet,alla musica di Debussy,alla filmografia della Bardot e ai calci piazzati di Le Roi Michel.
Che dire…ovviamente Walton non ha i mezzi per mettere in difficoltà uno come Carlos, tutto come da pronostico.
Cos’è successo?
Venus non riesce a vincerne più una, neanche contro Danilovic che non combinava più niente di rilevabile da Maggio, che ha perso netto da Ruzic la settimana scorsa.
È rimasta quella vittoria al ritorno contro una Stearns in crisi per permettere ai grandi esperti del partito preso da 25 anni di sfregarsi le mani per scaricarsi l’intestino:
-Con tutto il rispetto per Venus questa è l’ennesima conferma del basso livello della wta oggi.
-Non so se è più la grandezza di Venus o la piccolezza dell’attuale wta.
-Esatto!(gli risponde quest’altro genio)con tutto il bene che si possa volere alla venere la sua vittoria è l’emblema di quanto sia in crisi ormai da anni il tennis in gonnella, è una sconfitta per tutti quelli che continuano a negare la crisi.(Qui aggiungerei il faccino smile)
-Il livello WTA si commenta da solo.
(Per fortuna ci sono commentatori esperti e non prevenuti)
-Questo dovrebbe dare la misura del tennis femminile.(Un match a caso?)
-Wta allo sbando e Venus lo ha certificato,il circuito Wta cambi nome in RSA. (Forse grazie a Venus abbiamo la conferma che allo sbando è il livello di competenza di chi dice la sua sul tennis femminile oggi)
-Dimostrazione che dopo le prime 4 c’è il NULLA.(Tra la quarta e la quinta c’è evidentemente seduto il famoso personaggio della storia infinita)
Sciagurato Walton
Ma alcaraz i tabelloni se li fa da solo o sorteggiano anche per lui?
Non è che abbia bisogno di molta concentrazione, probabilmente l’ha preso come un allenamento 😉
Comunque ecco puntuale nel secondo set il tipico passaggio a vuoto di Carlos, solo che ovviamente di là c’è un modesto tennista non in grado di approfittarne
Walton spegne la lampadina dopo il 3-1 30-0 e servizio
Comunque il vecchio Alcaraz è tornato fra noi , buio poi fiammate e poi bordate Vamos!!!
Forza Walton. 😉
Solo 2 ace per l’aussie a fronte dei 4 per lo spagnolo.
Potremmo ipotizzare che i servizi di Walton non sono abbastanza angolati o non abbastanza “lavorati” con effetti rotatori.
Raccogliendo solo il 67% dei punti, mentre i top ci fanno (in genere) oltre un 80% (79 Carlitos al momento).
@ pablito (#4546582)
Come non ricordare l’ebreo Bloch,uno dei personaggi principali della pietra miliare della letteratura uscita dalla penna e dalla mente di un Francese,un grande,Marcel Proust.
Haha, spiace per Cobbo, ma bella battuta
E la Kostyuk a casa
Walton sta servendo in modo impressionante. 21 prime su 22 in campo, con media di 191 km/h.
Volevo scrivere in questa pagina più visibile alcune considerazioni sul torneo femminile ma le ho scritte su un’altra pagina dove è stata riassunta la giornata,colpa vostra che spostate continuamente le pagine come un trecartista nella metro di Vimodrone.
Penso che la pagina live come questa dovrebbe essere sempre la principale,in alto, i risultati live sono la cosa che più conta, l’unica cosa veramente attuale da avere immediatamente sotto mano,da questi risultati dipende tutto il resto ~Gaz~
Mi firmo anch’io adesso, come Enzo.
Gustiamoci il nr.1 versione spiaggia, gusto pistacchio e limone.
Alky oggi…
“scanottamento” estremo.
Ma fa tanto caldo ?
Sono 23°.
Boh. 🙁
Venus ha vinto il primo set. Non so se reggerà tutta la partita, ma mi sta sorprendendo. Danilovic mi sembra in soggezione, c’è pure da capirla.
Ridiamoci pure sopra, al mio paese di origine, nel maceratese, si direbbe “la sciorda”.
Guarda che l’abate è uno dei più sottovalutati, mai prenderlo sottogamba 😎
La sciolta ha avuto prevalenza sulla la scioltezza purtroppo. Che sfiga. Sarà stato un dannato virus
Ah sicuramente era il supercoach Vince The Napa Valley 😎 😎 😎
Non è la scioltezza che è mancata a Cobolli. 🙁
Bublik per chi dice che se non hai vinto nulla prima dei 23 anni non sei più nulla.
A 29 anni sta raggiungendo i suoi migliori traguardi.
Ranking in ascesa e complessivamente sta migliorando con accelerazione da RG.
Bublik fantastico…..lo adoro….
Come da aspettative, Bublik-Brooksby, e` un bel match da gustare.
Uh.
Non pensavo:
l’Abate abbatte 😉 il virgulto di belle speranze belga che era entrato però da LL. 🙁
la “simpaticissima” Marta perde a sorpresa all’esordio, dimostrando che i miei dubbi sulla valenza dei risultati di Brisbane erano fondati.
da segnalare l’uscita della Alexandrova, giocatrice da sempre irregolare, che sembrava aver preso una certa regolarità, e invece gioca un brutto match contro la sottovalutata turca Sonmyez.
Korda-Zheng spettacolare anche se il figlio di Petr alla fine si scioglie terminando con due DF. 🙁
Quasi 4 ore.
Zheng… molletta va 😉
Korda è sotto al quinto con Zheng ma è fiducioso perché dall’angolo gli hanno detto “tranquillo , è alto solo 1.88”.
Cavolo Cobbo, che sf…!
Peccato davvero!
Le due miss ucraine deludono le attese degli esteti… E bene la turca…
kostyuk deludente, perde contro una modesta lavoratrice della racchetta.
Primo pronostico toppato
Ed è uscita, Jacquemot più solida nel TieBreak finale.
Kostyuk fatica,
sarebbe una grossa delusione se uscisse subito
Brava Paolini!
Brava e bella la Ruse!
Mi sveglio,butto un occhio ai risultati e vedo che Cobolli è già fuori!
Noooo!!!!
Almeno la Paolini avanza in scioltezza!
Il nostro sfortunato amico Cazaux (spesso infortunato)
(LL) Blockx al posto di chi ? 😉