Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sabalenka cresce alla distanza, esordio vincente a Melbourne (LIVE)

Aryna Sabalenka supera un esordio non semplice all’Australian Open 2026. La numero uno ha faticato nelle fasi iniziali contro la giovane francese Rakotomanga, ma è riuscita ad alzare il livello nei momenti decisivi del primo set, prendendo progressivamente il controllo del match. Sabalenka si è imposta per 6-4 6-1, crescendo alla distanza e chiudendo con sensazioni positive. Al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Pavlyuchenkova e Bai.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(Q) A. Sasnovich vs (7) J. Paolini



GS Australian Open A. Sasnovich [8] A. Sasnovich [8] 1 2 J. Paolini [2] J. Paolini [2] 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(3) A. Zverev vs G. Diallo



GS Australian Open A. Zverev [3] A. Zverev [3] 6 6 6 6 G. Diallo G. Diallo 7 1 4 2 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Sabalenka vs (WC) T. Rakotomanga Rajaonah



GS Australian Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 6 T. Rakotomanga Rajaonah T. Rakotomanga Rajaonah 4 1 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 T. Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(1) C. Alcaraz vs A. Walton



GS Australian Open C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 6 7 6 A. Walton A. Walton 3 6 2 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Walton 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Walton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

M. Sakkari vs L. Jeanjean



GS Australian Open M. Sakkari M. Sakkari 6 6 L. Jeanjean L. Jeanjean 4 2 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Jeanjean 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Jeanjean 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Jeanjean 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(18) F. Cerundolo vs Z. Zhang



GS Australian Open F. Cerundolo [18] F. Cerundolo [18] 6 7 6 Z. Zhang Z. Zhang 3 6 3 Vincitore: F. Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(10) A. Bublik vs J. Brooksby



GS Australian Open A. Bublik [10] A. Bublik [10] 6 6 6 J. Brooksby J. Brooksby 4 4 4 Vincitore: A. Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Bublik 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Sawangkaew vs (28) E. Raducanu



GS Australian Open M. Sawangkaew M. Sawangkaew 4 1 E. Raducanu [28] E. Raducanu [28] 6 6 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Sawangkaew 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Fery vs (20) F. Cobolli



GS Australian Open A. Fery A. Fery 7 6 6 F. Cobolli [20] F. Cobolli [20] 6 4 1 Vincitore: A. Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Fery 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Fery 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Fery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(12) E. Svitolina vs C. Bucsa



GS Australian Open E. Svitolina [12] E. Svitolina [12] 6 6 C. Bucsa C. Bucsa 4 1 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Bucsa 15-40 0-15 15-15 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)

(29) F. Tiafoe vs (Q) J. Kubler



GS Australian Open F. Tiafoe [29] F. Tiafoe [29] 7 6 6 J. Kubler J. Kubler 6 3 2 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 6-4 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 40*-15 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

O. Danilovic vs (WC) V. Williams



GS Australian Open O. Danilovic O. Danilovic 6 6 6 V. Williams V. Williams 7 3 4 Vincitore: O. Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 O. Danilovic 40-15 15-0 30-0 30-15 40-30 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 O. Danilovic 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Williams 15-40 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 O. Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 O. Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Williams 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open T. Gibson T. Gibson 6 6 A. Blinkova A. Blinkova 1 3 Vincitore: T. Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Gibson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 T. Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 T. Gibson 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(WC) T. Gibsonvs A. Blinkova

T. Schoolkate vs (32) C. Moutet



GS Australian Open T. Schoolkate T. Schoolkate 4 6 3 C. Moutet [32] C. Moutet [32] 6 7 6 Vincitore: C. Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Q) M. Zheng vs S. Korda



GS Australian Open M. Zheng M. Zheng 6 6 3 6 6 S. Korda S. Korda 4 4 6 7 3 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Korda 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Korda 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 4 6 6 Z. Bai Z. Bai 6 2 7 Vincitore: Z. Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-8* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 10*-9 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 Z. Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Z. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Z. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Z. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Z. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))A. Pavlyuchenkovavs (Q) Z. Bai

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kecmanovic vs T. Etcheverry



GS Australian Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 2 6 6 3 4 T. Etcheverry T. Etcheverry 6 3 4 6 6 Vincitore: T. Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Etcheverry 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Etcheverry A-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(11) E. Alexandrova vs (Q) Z. Sonmez



GS Australian Open E. Alexandrova [11] E. Alexandrova [11] 5 6 4 Z. Sonmez Z. Sonmez 7 4 6 Vincitore: Z. Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Sonmez 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Z. Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Z. Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Z. Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Z. Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Alexandrova 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 0-40 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Z. Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Z. Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

B. Bonzi vs (26) C. Norrie



GS Australian Open B. Bonzi B. Bonzi 0 7 6 3 4 C. Norrie [26] C. Norrie [26] 6 6 4 6 6 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Norrie 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Norrie 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(26) D. Yastremska vs E. Ruse



GS Australian Open D. Yastremska [26] D. Yastremska [26] 4 5 E. Ruse E. Ruse 6 7 Vincitore: E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Jacquemot vs (20) M. Kostyuk



GS Australian Open E. Jacquemot E. Jacquemot 6 7 7 M. Kostyuk [20] M. Kostyuk [20] 7 6 6 Vincitore: E. Jacquemot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 7*-4 7*-5 7-6* 7-7* 8*-7 9*-7 6-6 → 7-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 E. Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 E. Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Jacquemot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Jacquemot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 E. Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Ugo Carabelli vs M. Fucsovics



GS Australian Open C. Ugo Carabelli C. Ugo Carabelli 6 1 2 M. Fucsovics M. Fucsovics 7 6 6 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Lamens vs A. Potapova



GS Australian Open S. Lamens S. Lamens 6 5 2 A. Potapova A. Potapova 3 7 6 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Lamens 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 S. Lamens 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Lamens 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Lamens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open Y. Putintseva Y. Putintseva 3 7 6 B. Haddad Maia B. Haddad Maia 6 5 3 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Haddad Maia 15-40 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Y. Putintsevavs B. Haddad Maia

E. Nava vs (WC) K. Jacquet



GS Australian Open E. Nava E. Nava 6 7 6 4 7 K. Jacquet K. Jacquet 2 5 7 6 6 Vincitore: E. Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 7*-5 8-5* 9-5* 9*-6 6-6 → 7-6 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Nava 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 K. Jacquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Nava 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Nava 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Jacquet 0-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 E. Nava 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Jacquet 15-40 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Y. Hanfmann vs (Q) Z. Svajda



GS Australian Open Y. Hanfmann Y. Hanfmann 7 4 6 7 Z. Svajda [29] Z. Svajda [29] 5 6 4 6 Vincitore: Y. Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 40*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Z. Svajda 0-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

(WC) P. Kypson vs F. Comesana



GS Australian Open P. Kypson P. Kypson 2 3 6 3 F. Comesana F. Comesana 6 6 3 6 Vincitore: F. Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kypson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Kypson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Kypson 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kypson 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Comesana 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Kudermetova vs (Q) G. Maristany Zuleta De Reales



GS Australian Open P. Kudermetova P. Kudermetova 6 6 G. Maristany Zuleta De Reales G. Maristany Zuleta De Reales 2 3 Vincitore: P. Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 G. Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

C. McNally vs (Q) H. Sakatsume



GS Australian Open C. McNally C. McNally 6 6 H. Sakatsume H. Sakatsume 3 1 Vincitore: C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 H. Sakatsume 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. McNally 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Sakatsume 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Sakatsume 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Sakatsume 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. McNally 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(Q) L. Draxl vs D. Dzumhur



GS Australian Open L. Draxl L. Draxl 5 0 4 D. Dzumhur D. Dzumhur 7 6 6 Vincitore: D. Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Draxl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-40 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Draxl 40-A 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 L. Draxl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Draxl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Draxl 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Draxl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Draxl 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

H. Baptistevs (32) M. Vondrousova

(LL) A. Blockx vs (Q) J. Faria

