Hurkacz racconta Sinner: «È un esempio dentro e fuori dal campo»

Tutti parlano del tennis straordinario di Jannik Sinner, della sua solidità, della sua continuità e della sua capacità di competere ai massimi livelli. Ma non tutti hanno avuto l’occasione di conoscerlo lontano dai riflettori, nel quotidiano del circuito. Chi può raccontarlo davvero è Hubert Hurkacz, che ha condiviso un aneddoto significativo sul numero due del mondo durante una recente intervista a Sky Sports.

Il tennista polacco ha svelato come il rapporto con Sinner vada oltre il semplice confronto in campo, fatto anche di messaggi, attenzioni e rispetto reciproco.

«Io e Jannik ci scriviamo spesso – ha raccontato Hurkacz –. L’ho sempre congratulato dopo ogni titolo che ha vinto. Vederlo giocare e competere è qualcosa di fantastico».

Ma ciò che più ha colpito il polacco è stato il comportamento dell’azzurro nei momenti meno visibili: «Mi ha scritto dopo la mia prima vittoria dell’anno, e mi ha mandato un altro messaggio dopo il mio successo in United Cup. Sono piccoli gesti, ma dicono molto su che tipo di persona sia».

Hurkacz ha poi avuto modo di incontrarlo di persona anche a Melbourne, nei giorni dell’Australian Open, rafforzando ulteriormente la sua impressione:

«Ho parlato con lui qui al torneo. Penso che sia un’ispirazione, non solo per come gioca – che è incredibile – ma anche per il modo in cui si comporta fuori dal campo».

Parole che raccontano un Sinner lontano dai cliché della superstar, descritto come un ragazzo semplice, rispettoso e autentico:

«Jannik è gentile e genuino. È davvero un modello di persona da seguire nella vita», ha concluso Hurkacz.





Francesco Paolo Villarico