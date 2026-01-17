Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Phan Thiết: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Due azzurri nelle quali

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Challenger Phan Thiết 1 🇻🇳 – Tabellone Principale – hard
(1) Yosuke Watanuki JPN vs Omar Jasika AUS
Pol Martin Tiffon ESP vs Ilia Simakin RUS
Robin Bertrand FRA vs Matej Dodig CRO
Qualifier vs (7) Ryan Peniston GBR

(4) Oliver Crawford GBR vs Federico Cina ITA
Kaichi Uchida JPN vs Daniel Michalski POL
Stefanos Sakellaridis GRE vs Qualifier
Darwin Blanch USA vs (8) Yu Hsiou Hsu TPE

(6) Luka Pavlovic FRA vs Qualifier
Petr Bar Biryukov RUS vs Fajing Sun CHN
(WC) Lilian Marmousez FRA vs James Trotter JPN
Marat Sharipov RUS vs (3) Timofey Skatov KAZ

(5) Gilles Arnaud Bailly BEL vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Ha Minh Duc Vu VIE
Qualifier vs Yi Zhou CHN
(WC) Nikolai Barsukov GER vs (2) Luka Mikrut CRO




Challenger Phan Thiết 1 🇻🇳 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Akira Santillan 🇯🇵 vs Max Hans Rehberg 🇩🇪 (Alt)
Jake Delaney 🇦🇺 vs (10) Lorenzo Carboni 🇮🇹

(2) Marek Gengel 🇨🇿 vs Matthew Dellavedova 🇦🇺
Thanh Minh Truong 🇻🇳 (WC) vs (7) Hayato Matsuoka 🇯🇵

(3) Sanhui Shin 🇰🇷 vs Hiroki Moriya 🇯🇵
Lachlan McFadzean 🇦🇺 (WC) vs (9) Michele Ribecai 🇮🇹



Court Central – ore 04:00
Corentin Denolly FRA vs Soonwoo Kwon KOR
Moerani Bouzige AUS vs Hyeon Chung KOR
Tim Handel GER vs Hikaru Shiraishi JPN

Court 1 – ore 04:00
Lachlan James Mcfadzean AUS vs Michele Ribecai ITA
Thanh Minh Truong VIE vs Hayato Matsuoka JPN
Maximus Jones THA vs Arthur Weber FRA (Non prima 08:30)

Court 2 – ore 04:00
Sanhui Shin KOR vs Hiroki Moriya JPN
David Jorda Sanchis ESP vs Maxim Zhukov RUS
Akira Santillan JPN vs Max Hans Rehberg GER

Court 3 – ore 04:00
Vladyslav Orlov UKR vs Jie Cui CHN
Marek Gengel CZE vs Matthew Dellavedova AUS
Jake Delaney AUS vs Lorenzo Carboni ITA

