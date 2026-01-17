Challenger 50 Phan Thiết: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Due azzurri nelle quali
Challenger Phan Thiết 1 🇻🇳 – Tabellone Principale – hard
(1) Yosuke Watanuki vs Omar Jasika
Pol Martin Tiffon vs Ilia Simakin
Robin Bertrand vs Matej Dodig
Qualifier vs (7) Ryan Peniston
(4) Oliver Crawford vs Federico Cina
Kaichi Uchida vs Daniel Michalski
Stefanos Sakellaridis vs Qualifier
Darwin Blanch vs (8) Yu Hsiou Hsu
(6) Luka Pavlovic vs Qualifier
Petr Bar Biryukov vs Fajing Sun
(WC) Lilian Marmousez vs James Trotter
Marat Sharipov vs (3) Timofey Skatov
(5) Gilles Arnaud Bailly vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Ha Minh Duc Vu
Qualifier vs Yi Zhou
(WC) Nikolai Barsukov vs (2) Luka Mikrut
Challenger Phan Thiết 1 🇻🇳 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Akira Santillan 🇯🇵 vs Max Hans Rehberg 🇩🇪 (Alt)
Jake Delaney 🇦🇺 vs (10) Lorenzo Carboni 🇮🇹
(2) Marek Gengel 🇨🇿 vs Matthew Dellavedova 🇦🇺
Thanh Minh Truong 🇻🇳 (WC) vs (7) Hayato Matsuoka 🇯🇵
(3) Sanhui Shin 🇰🇷 vs Hiroki Moriya 🇯🇵
Lachlan McFadzean 🇦🇺 (WC) vs (9) Michele Ribecai 🇮🇹
Court Central – ore 04:00
Corentin Denolly vs Soonwoo Kwon
Moerani Bouzige vs Hyeon Chung
Tim Handel vs Hikaru Shiraishi
Court 1 – ore 04:00
Lachlan James Mcfadzean vs Michele Ribecai
Thanh Minh Truong vs Hayato Matsuoka
Maximus Jones vs Arthur Weber (Non prima 08:30)
Court 2 – ore 04:00
Sanhui Shin vs Hiroki Moriya
David Jorda Sanchis vs Maxim Zhukov
Akira Santillan vs Max Hans Rehberg
Court 3 – ore 04:00
Vladyslav Orlov vs Jie Cui
Marek Gengel vs Matthew Dellavedova
Jake Delaney vs Lorenzo Carboni
