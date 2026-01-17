Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo di Lunedì 19 Gennaio 2026. In campo tre azzurri. Sinner e Musetti debutteranno martedì

17/01/2026 09:39 2 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(3) C. Gauff USA vs K. Rakhimova UZB
(LL) M. McDonald USA vs (6) A. de Minaur AUS
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) Y. Yuan CHN vs (2) I. Swiatek POL
P. Martinez ESP vs (4) N. Djokovic SRB

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev RUS vs J. de Jong NED
S. Waltert SUI vs (4) A. Anisimova USA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
D. Vekic CRO vs (8) M. Andreeva RUS
M. Bellucci ITA vs (12) C. Ruud NOR

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
N. Borges POR vs (7) F. Auger-Aliassime CAN
(6) J. Pegula USA vs A. Zakharova RUS
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(Q) Y. Starodubtseva UKR vs A. Tomljanovic AUS
A. Popyrin AUS vs A. Muller FRA
(Ora italiana: 08:30 – locale: 18:30)

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) S. Hunter AUS vs J. Bouzas Maneiro ESP
M. Arnaldi ITA vs (13) A. Rublev RUS
L. Djere SRB vs (WC) S. Wawrinka SUI
B. Krejcikova CZE vs (23) D. Shnaider RUS

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Linette POL vs (15) E. Navarro USA
J. Cerundolo ARG vs (WC) J. Thompson AUS
(17) V. Mboko CAN vs (WC) E. Jones AUS
(17) J. Lehecka CZE vs (Q) A. Gea FRA

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(27) S. Kenin USA vs P. Stearns USA
(WC) P. Hon AUS vs (Q) M. Stakusic CAN
T. Tirante ARG vs A. Vukic AUS
(21) D. Shapovalov CAN vs (WC) Y. Bu CHN

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Li USA vs C. Osorio COL
(25) L. Tien USA vs M. Giron USA
(WC) Z. Diyas KAZ vs (25) P. Badosa ESP
(Q) M. Damm USA vs (30) V. Vacherot MON

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) E. Ymer SWE vs A. Shevchenko KAZ
A. Parks USA vs A. Eala PHI
(13) L. Noskova CZE vs D. Semenistaja LAT
A. Mannarino FRA vs (WC) R. Hijikata AUS

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Navone ARG vs H. Medjedovic SRB
D. Galfi HUN vs (14) C. Tauson DEN
(27) B. Nakashima USA vs B. van de Zandschulp NED
(21) E. Mertens BEL vs (Q) L. Tararudee THA

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Bondar HUN vs (WC) E. Mandlik USA
J. Shang CHN vs R. Bautista Agut ESP
D. Altmaier GER vs M. Cilic CRO
R. Zarazua MEX vs M. Bouzkova CZE

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Erjavec SLO vs M. Frech POL
F. Marozsan HUN vs (24) A. Rinderknech FRA
K. Majchrzak POL vs J. Fearnley GBR
S. Sierra ARG vs M. Uchijima JPN

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango COL vs M. Kessler USA
(19) T. Paul USA vs A. Kovacevic USA
F. Misolic AUT vs (14) A. Davidovich Fokina ESP
(29) I. Jovic USA vs K. Volynets USA

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Marcinko CRO vs T. Maria GER
(Q) N. Budkov Kjaer NOR vs R. Opelka USA
(19) K. Muchova CZE vs J. Cristian ROU
T. Atmane FRA vs (Q) F. Maestrelli ITA

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Halys FRA vs A. Tabilo CHI
(Q) L. Klimovicova POL vs F. Jones GBR
O. Selekhmeteva RUS vs E. Seidel GER
J. Munar ESP vs D. Svrcina CZE

