Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 17 Gennaio 2026
16/01/2026 22:37 Nessun commento
M15 Hurghada 15000 – Semi-final
[3] Alexandr Binda vs Daniil Ostapenkov ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
W75 Nonthaburi 60000 – Semi-final
Fangran Tian vs [3] Lisa Pigato ore 04:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Buenos Aires +H 40000 – Semi-final
[3] Dalila Spiteri vs [7] Gergana Topalova 2 incontro dalle 16:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Hurghada 15000 – Semi-final
[4] Camilla Zanolini vs [2] Lamis Alhussein abdel aziz ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[1] Samira De stefano vs Milana Zhabrailova ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2026-01-11T00:00:00Z
Samira De Stefano•
0
6
5
Milana Zhabrailova
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Samira De Stefano
5-2
Milana Zhabrailova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Samira De Stefano
15-0
15-15
30-15
40-30
3-2 → 4-2
Milana Zhabrailova
15-0
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Samira De Stefano
15-0
30-0
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Milana Zhabrailova
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Milana Zhabrailova
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Samira De Stefano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Milana Zhabrailova
15-0
30-0
40-0
5-2 → 5-3
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Milana Zhabrailova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Milana Zhabrailova
0-15
0-30
0-40
15-40
2-1 → 3-1
Samira De Stefano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Milana Zhabrailova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Samira De Stefano
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
