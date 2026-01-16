Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 17 Gennaio 2026

16/01/2026
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
EGY M15 Hurghada 15000 – Semi-final
[3] Alexandr Binda ITA vs Daniil Ostapenkov BLR ore 11:00

THA W75 Nonthaburi 60000 – Semi-final
Fangran Tian CHN vs [3] Lisa Pigato ITA ore 04:00
ARG W50 Buenos Aires +H 40000 – Semi-final
[3] Dalila Spiteri ITA vs [7] Gergana Topalova BUL 2 incontro dalle 16:30
EGY W15 Hurghada 15000 – Semi-final
[4] Camilla Zanolini ITA vs [2] Lamis Alhussein abdel aziz EGY ore 11:00
TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[1] Samira De stefano ITA vs Milana Zhabrailova RUS ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2026-01-11T00:00:00Z
Samira De Stefano
0
6
5
Milana Zhabrailova
0
3
2
