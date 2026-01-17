Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Franco Agamenone a Buenos Aires (LIVE)
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Finali, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Christoph Negritu / Adria Soriano Barrera vs Charles Broom / Ben Jones
Mikhail Kukushkin vs Clement Chidekh (Non prima 13:30)
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Finali, cemento
Court A – ore 05:00
Maximus Jones vs Pol Martin Tiffon
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Finali, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Franco Agamenone vs Andrea Collarini
Cancha 3 – ore 16:00
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
