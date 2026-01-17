Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Franco Agamenone a Buenos Aires (LIVE)

17/01/2026 02:04 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Finali, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Christoph Negritu GER / Adria Soriano Barrera COL vs Charles Broom GBR / Ben Jones GBR
Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Clement Chidekh FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Finali, cemento

Court A – ore 05:00
Maximus Jones THA vs Pol Martin Tiffon ESP
Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Finali, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Franco Agamenone ITA vs Andrea Collarini ARG
Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – ore 16:00
Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

