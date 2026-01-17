ATP 250 Adelaide e Auckland e WTA 500 Adelaide, WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Da 0-3 al trionfo: Andreeva domina Mboko e conquista Adelaide

Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images
Se serviva una dimostrazione di quanto velocemente possa cambiare l’inerzia di una partita, Mirra Andreeva l’ha offerta nella finale del WTA 500 di Adelaide. La 18enne russa ha ribaltato un avvio complicato e ha chiuso il match con autorità, superando Victoria Mboko per 6-3 6-1 in appena 64 minuti.
L’inizio lasciava presagire tutt’altro scenario. Andreeva si era trovata sotto 3-0 nel primo set contro una Mboko in grande fiducia, reduce dai successi sulla campionessa uscente Madison Keys nei quarti e da una semifinale vinta in meno di un’ora contro Kimberly Birrell. Da quel momento, però, la numero 8 del mondo ha cambiato completamente marcia.
La russa ha infilato nove giochi consecutivi e ne ha conquistati 12 degli ultimi 13, prendendo il totale controllo dell’incontro con un tennis aggressivo, solido e continuo.
Quarto titolo in carriera, primo WTA 500
Il successo consente ad Andreeva di conquistare il quarto titolo WTA della carriera e soprattutto il primo a livello WTA 500, un ulteriore passo nella crescita di una giocatrice già stabilmente tra le migliori del circuito.
Durante la cerimonia di premiazione, la giovane russa ha voluto innanzitutto rendere omaggio all’avversaria:
«Congratulazioni a Vicky e al suo team. Stai giocando in modo incredibile dallo scorso anno. Spero che in futuro potremo disputare molte altre finali insieme».
Non è mancato poi un momento di leggerezza, con una battuta rivolta al proprio staff, prima dei ringraziamenti più sentiti alla squadra, alla madre e a sé stessa, per il coraggio dimostrato.
Numeri impressionanti per tutta la settimana
La finale è stata solo l’ennesima conferma di una settimana dominante. Andreeva ha infatti imposto la sua legge in ogni turno:
Ottavi: 6-3 6-1 a Bouzkova
Quarti: 6-2 6-0 a Joint
Semifinale: 6-3 6-2 a Shnaider
Finale: 6-3 6-1 a Mboko
In quattro incontri ha messo a segno 21 break in 63 game disputati, mantenendo percentuali eccellenti anche al servizio: oltre il 71% di punti vinti con la prima palla.
Nella finale, Andreeva ha strappato il servizio a Mboko per cinque volte, chiudendo con 15 vincenti e soli 11 errori non forzati, confermando una maturità tecnica e tattica già notevole per la sua età.
Ranking in salita e fiducia verso Melbourne
Il trionfo di Adelaide permette ad Andreeva di salire al numero 7 del ranking WTA, superando Jasmine Paolini, e di arricchire un palmarès che comprende già titoli WTA 1000 e 250 in singolare, oltre ai successi in doppio e all’argento olimpico conquistato a Parigi 2024 con Diana Shnaider.
Ora lo sguardo è rivolto all’Australian Open, dove la russa esordirà lunedì contro Donna Vekic. A Melbourne ha già raggiunto il quarto turno nelle ultime due edizioni.
Mboko cresce nonostante la sconfitta
Per Victoria Mboko, alla prima sconfitta in una finale WTA dopo due successi, resta comunque una settimana estremamente positiva. La canadese salirà al best ranking di numero 16 del mondo e farà il suo debutto agli Australian Open contro un’altra teenager, l’australiana Emerson Jones.
Le sue condizioni fisiche restano però da monitorare: nel secondo set ha richiesto un medical timeout e al termine ha ammesso di non essere al meglio.
«Mi dispiace non essere stata al 100%, ma faccio i complimenti a Mirra per il tennis incredibile che ha espresso oggi», ha dichiarato.
Ad Adelaide, però, il nome che ha brillato più di tutti è stato quello di Mirra Andreeva, sempre più protagonista del presente — e soprattutto del futuro — del tennis femminile
7 commenti
Orgia di spagnoli tra singoli, doppi, maschili, femminili
O no???
Mi sono bastati 7 giochi del WTA di Adelaide.
Andreeva Mboko diventerà una classica…
Macháč è quello che potrebbe diventare Arnaldi , quando è centrato è impressionante, ne sa qualcosa Alvaro.
Doppietta ceca negli ATP250 oggi
Grandissima sorpresa per me stamattina
Sono veramente tanto contento per cocciaretto, questo può essere veramente un torneo fondamentale per fare iniziare la stagione della consacrazione
E brava Coccia. 2026 partito bene. Adesso speriamo che faccia strada agli AO.