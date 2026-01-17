ATP 250 Adelaide e Auckland e WTA 500 Adelaide, WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Da 0-3 al trionfo: Andreeva domina Mboko e conquista Adelaide

Se serviva una dimostrazione di quanto velocemente possa cambiare l’inerzia di una partita, Mirra Andreeva l’ha offerta nella finale del WTA 500 di Adelaide. La 18enne russa ha ribaltato un avvio complicato e ha chiuso il match con autorità, superando Victoria Mboko per 6-3 6-1 in appena 64 minuti.

L’inizio lasciava presagire tutt’altro scenario. Andreeva si era trovata sotto 3-0 nel primo set contro una Mboko in grande fiducia, reduce dai successi sulla campionessa uscente Madison Keys nei quarti e da una semifinale vinta in meno di un’ora contro Kimberly Birrell. Da quel momento, però, la numero 8 del mondo ha cambiato completamente marcia.

La russa ha infilato nove giochi consecutivi e ne ha conquistati 12 degli ultimi 13, prendendo il totale controllo dell’incontro con un tennis aggressivo, solido e continuo.

Quarto titolo in carriera, primo WTA 500

Il successo consente ad Andreeva di conquistare il quarto titolo WTA della carriera e soprattutto il primo a livello WTA 500, un ulteriore passo nella crescita di una giocatrice già stabilmente tra le migliori del circuito.

Durante la cerimonia di premiazione, la giovane russa ha voluto innanzitutto rendere omaggio all’avversaria:

«Congratulazioni a Vicky e al suo team. Stai giocando in modo incredibile dallo scorso anno. Spero che in futuro potremo disputare molte altre finali insieme».

Non è mancato poi un momento di leggerezza, con una battuta rivolta al proprio staff, prima dei ringraziamenti più sentiti alla squadra, alla madre e a sé stessa, per il coraggio dimostrato.

Numeri impressionanti per tutta la settimana

La finale è stata solo l’ennesima conferma di una settimana dominante. Andreeva ha infatti imposto la sua legge in ogni turno:

Ottavi: 6-3 6-1 a Bouzkova

Quarti: 6-2 6-0 a Joint

Semifinale: 6-3 6-2 a Shnaider

Finale: 6-3 6-1 a Mboko

In quattro incontri ha messo a segno 21 break in 63 game disputati, mantenendo percentuali eccellenti anche al servizio: oltre il 71% di punti vinti con la prima palla.

Nella finale, Andreeva ha strappato il servizio a Mboko per cinque volte, chiudendo con 15 vincenti e soli 11 errori non forzati, confermando una maturità tecnica e tattica già notevole per la sua età.

Ranking in salita e fiducia verso Melbourne

Il trionfo di Adelaide permette ad Andreeva di salire al numero 7 del ranking WTA, superando Jasmine Paolini, e di arricchire un palmarès che comprende già titoli WTA 1000 e 250 in singolare, oltre ai successi in doppio e all’argento olimpico conquistato a Parigi 2024 con Diana Shnaider.

Ora lo sguardo è rivolto all’Australian Open, dove la russa esordirà lunedì contro Donna Vekic. A Melbourne ha già raggiunto il quarto turno nelle ultime due edizioni.

Mboko cresce nonostante la sconfitta

Per Victoria Mboko, alla prima sconfitta in una finale WTA dopo due successi, resta comunque una settimana estremamente positiva. La canadese salirà al best ranking di numero 16 del mondo e farà il suo debutto agli Australian Open contro un’altra teenager, l’australiana Emerson Jones.

Le sue condizioni fisiche restano però da monitorare: nel secondo set ha richiesto un medical timeout e al termine ha ammesso di non essere al meglio.

«Mi dispiace non essere stata al 100%, ma faccio i complimenti a Mirra per il tennis incredibile che ha espresso oggi», ha dichiarato.

Ad Adelaide, però, il nome che ha brillato più di tutti è stato quello di Mirra Andreeva, sempre più protagonista del presente — e soprattutto del futuro — del tennis femminile

WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Finali, cemento

WTA Hobart Iva Jovic [3] Iva Jovic [3] 0 4 4 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Iva Jovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(3) Iva Jovicvs Elisabetta Cocciaretto

Magali Kempen / Anna Siskova vs Katarzyna Piter / Janice Tjen Non prima 05:00



WTA Hobart Magali Kempen / Anna Siskova • Magali Kempen / Anna Siskova 0 2 2 0 Katarzyna Piter / Janice Tjen Katarzyna Piter / Janice Tjen 0 6 6 0 Vincitore: Piter / Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magali Kempen / Anna Siskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Magali Kempen / Anna Siskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Magali Kempen / Anna Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Magali Kempen / Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Magali Kempen / Anna Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Magali Kempen / Anna Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Magali Kempen / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Magali Kempen / Anna Siskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Magali Kempen / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP 250 Adelaide e WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

WTA Adelaide Mirra Andreeva [3] • Mirra Andreeva [3] 0 6 6 0 Victoria Mboko [8] Victoria Mboko [8] 0 3 1 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(3) Mirra Andreevavs (8) Victoria Mboko

Ugo Humbert vs Tomas Machac (Non prima 05:30)



ATP Adelaide Ugo Humbert Ugo Humbert 4 7 2 Tomas Machac [8] Tomas Machac [8] 6 6 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Machac 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Machac 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Machac 15-0 ace 15-15 30-15 3-0 → 3-1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Adelaide Kevin Krawietz / Tim Puetz [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz [4] 3 2 Harri Heliovaara / Henry Patten [2] Harri Heliovaara / Henry Patten [2] 6 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 df 2-4 → 2-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 ace 0-2 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Finali, cemento

ATP Auckland Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 6 4 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 7 6 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-5 → 4-6 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-4 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 ace 0-2 → 0-3 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-1 → 2-2 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Alexander Erler/ Robert Gallowayvs Theo Arribage/ Albano Olivetti

Sebastian Baez vs Jakub Mensik (Non prima 02:00)

