Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Sabato 17 Gennaio 2026. In campo nella notte Elisabetta Cocciaretto nella finale di Hobart
16/01/2026 19:47 2 commenti
WTA 250 Hobart – Hard
F Jovic – Cocciaretto ore 03:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Buenos Aires – terra
F Collarini – Agamenone ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Forza Betta e Agamennone!!
@redazione
Agamenone in finale a Buenos Aires 🙂