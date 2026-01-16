Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Sabato 17 Gennaio 2026. In campo nella notte Elisabetta Cocciaretto nella finale di Hobart

16/01/2026 19:47 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
AUS WTA 250 Hobart – Hard
F Jovic USA – Cocciaretto ITA ore 03:00

Il match deve ancora iniziare



ARG CH 50 Buenos Aires – terra
F Collarini ARG – Agamenone ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Forzaschiavo (Guest) 16-01-2026 20:03

Forza Betta e Agamennone!!

Replica | Quota
JOA20 (Guest) 16-01-2026 19:53

@redazione
Agamenone in finale a Buenos Aires 🙂

Replica | Quota
